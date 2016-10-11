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كيف غرد “كساب العتيبي” عن تصويت مصر الصادم في مجلس الأمن!

11 أكتوبر, 2016 , 4:42 ص
كيف غرد “كساب العتيبي” عن تصويت مصر الصادم في مجلس الأمن!
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صحيفة المرصد: استغرب الكاتب الدكتور ” كساب العتيبي” تصويت مصر لصالح المشروع الروسي بشأن الأزمة السورية في مجلس الأمن.

وقال “العتيبي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ماهي العوائد السياسية لمساعداتنا لمصر؟، من يملك إجابةً مُقنِعة بعيدا عن التحزُّب والمواقف المُسبَقة؟”.

وكانت مصر، قد صوتت ضد فرض هدنة في حلب مؤيدة بذلك مشروع القرار الرّوسي في هذا الشأن، لتخالف القاهرة بذلك الدول العربية وذلك في واحد من أغرب المواقف الديبلوماسية المصرية والذي أثار جدلا عربيا.
وتسبب تصويت مصر الى جانب مشروع القرار الروسي في استهجان عدد من الدول العربية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.

وقال المندوب السعودي، عقب تصويت مصر لصالح المشروع الروسي: “من المؤسف أن يكون موقف ماليزيا و السنغال أقرب من موقف مصر”.

ومن الغريب أيضا أن المندوب المصري صوت على مشروع قرار فرنسي لفرض هدنة في حلب ووقف إطلاق النار، الأمر الذي وصفه العديد من السياسيين، بالموقف المتناقض وغير المفهوم من القيادة المصرية.



تعليقات ( 7 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 5:20 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الرز وما أدراك ما الرز💸💰 ____□■خ ن
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  2. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 5:12 ص

    خالد ابو ديمه

    ياسيسي . . . يجيبك ***** !
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  3. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 5:12 ص

    ريما Rima

    كم باقي وتنتهي فترة السيسي *****
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  4. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 5:11 ص

    خالد ابو ديمه

    خلاص نقفل الصنبور ونرتاح وعلى قول المثل **** يتبعك حفظ الله سلمان . . .
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  5. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 5:10 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    سبحان الله عاد لرشده كساب بعد أن كان معارض سنين الله هداه
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  6. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 4:52 ص

    صريح في زمن المجاملات

    السيسي ماشي ع نظام**** ادفع اكثر تكسبني وياليتها توقف ع كذا الذي يقرا تاريخ الدول السابقةيعرف ماذا اقصد اللهم امنا ف اوطاننا وحفظ ولاتنا
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  7. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 4:50 ص

    -؟آ

    هذا التخبط للنظام الانقلابي المصري \سوف يعود بالشعب العربي المصري للهاويه
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