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الداعية الكويتي محمد العوضي: مصر طعنت السعودية في الظهر

11 أكتوبر, 2016 , 4:48 ص
الداعية الكويتي محمد العوضي: مصر طعنت السعودية في الظهر
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صحيفة المرصد: ندد الداعية الكويتي محمد العوضي ،بتصويت مصر لصالح المشروع الروسي بشأن الأزمة السورية في مجلس الأمن. وقال “العوضي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مصر في الأخبار، أغذية ملوثة، أكل لحوم الحمير، اعتقالات قسرية، تحالف مع نظام الأسد ضد حلب، طعن في ظهر السعودية والأمة”.بحسب ذكره
وكانت مصر، قد صوتت ضد فرض هدنة في حلب مؤيدة بذلك مشروع القرار الرّوسي في هذا الشأن، لتخالف القاهرة بذلك الدول العربية وذلك في واحد من أغرب المواقف الديبلوماسية المصرية والذي ربما يؤدي الى جدل عربي كبير.وتسبب تصويت مصر الى جانب مشروع القرار الروسي في استهجان عدد من الدول العربية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.وقال المندوب السعودي، عقب تصويت مصر لصالح المشروع الروسي: “من المؤسف أن يكون موقف ماليزيا و السنغال أقرب من موقف مصر”.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 5:30 ص

    الكل صار سياسي

    مين باقي ما اتحفنا بتعليقه على الموضوع
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  2. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 5:29 ص

    سهير

    عندما طالب خادم الحرمين الملك عبدالله رحمة الله بأتحاد دول الخليج لتصبح قوة إقليمية يحسب لها حساب الكل تملص وتذمر والا لما كنا في حاجه لمصر وغيرها
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  3. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 5:28 ص

    روسيا وتركيا حبايب ياقدع

    تطبيع العلاقات بشكل كامل بوتين يفتح السوق الروسية للأتراك ويرفع الحظر عن استيراد منتجاتهم الزراعية
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  4. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 5:22 ص

    @@@ المختصر@@@

    لم تتعلم دول الخليج من ما حصل بحرب الكويت وكيف طعنتنا دول وليس دولة بالظهر لتعرف صديقها المتنكر من عدوها وهاهو التاريخ يعيد نفسه وربما القادم اسوء
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  5. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 5:20 ص

    @@@ المختصر@@@

    لو ان دول الخليج تركت عنها ان كل دولة تحاول ان تكون الافضل على الاخرى في اطول برج وناطحة واغلى جوال واكبر مول واكبر كبسة وستثمرت بالعقول لكن افضل لنا
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  6. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 5:18 ص

    @@@ المختصر@@@

    ارتكبت دول الخليج غلطة العمر حين لم تتحد بقوة عسكرية واقتصادية واحدة ولم تكون جيشا لا يقهر ولم تهتم بكثير بالصناعات والاختراعات والاكتشافات
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  7. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 5:16 ص

    @@@ المختصر@@@

    لا مصر ولا غيرها تتكالب علينا الامم فلم نعد نعرف الصديق من العدو سوى حكومات او شعوب .. ليس بمصالحنا ما فعل مصر ولا بصالحنا خسارة مصر لتكون بخندق العدو
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  8. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 5:11 ص

    الخليجي

    نقول للعوضي إذا عرف السبب بطل العجب!! فما سر هذا الإحتجاج ولصالح من؟؟!!
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  9. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 5:10 ص

    فيصل

    عموما مصر دولة لها ثقلها الكبير في العالم العربي ولايمكن مقارنتها بأي دولة أخرى
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  10. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 5:04 ص

    سويلم

    اتمنى من المعلقين ان يكونوا على مستوى المسئوليه
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  11. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 5:04 ص

    متابع عن بعد

    نترك السياسة لأهل السياسة.فهم أعرف بدهاليزها والسعودية لن يهزها تصويت أو عدمه.إحساسي يقول بأن السعودية لن تعطي هذا الأمر قيمة فردها بأفعال وليس أقوال.
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  12. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 5:03 ص

    فلان الفلاني

    السيسي و نظامه هو من طعن السعودية نعلم أن في مصر الكثير من الشرفاء الذين يقفون مع السعودية و الشعب السوري أما عن السيسي فلا نستغرب
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  13. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 5:03 ص

    فيصل

    موقف مصر من البداية في القضيه السورية واضح وهو عدم التدخل. .وبعدين الطعنه لسوريين الذين لم نسمع لهم صوت وليس لسعودية
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  14. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 4:57 ص

    شجاع

    السياسه الركيكه لبعض المتسلقين على السلطه في بعض الدول يعتب على الاشخاص لكننا لن نكون سعداء بخسارة دولة محوريه ك مصر ليستغل اعدائنا هذه الفرصه
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  15. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 4:53 ص

    شجاع

    مع الاحترام لشيخنا مصر لم تطعن السعوديه مصر والسعوديه درع الاسلام لنقل المواقف للساسه في مصر فساستها قاده مرحله ومصر والسعوديه ستبقيان درعا للاسلام
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