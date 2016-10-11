الداعية الكويتي محمد العوضي: مصر طعنت السعودية في الظهر

صحيفة المرصد: ندد الداعية الكويتي محمد العوضي ،بتصويت مصر لصالح المشروع الروسي بشأن الأزمة السورية في مجلس الأمن. وقال “العوضي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مصر في الأخبار، أغذية ملوثة، أكل لحوم الحمير، اعتقالات قسرية، تحالف مع نظام الأسد ضد حلب، طعن في ظهر السعودية والأمة”.بحسب ذكره

وكانت مصر، قد صوتت ضد فرض هدنة في حلب مؤيدة بذلك مشروع القرار الرّوسي في هذا الشأن، لتخالف القاهرة بذلك الدول العربية وذلك في واحد من أغرب المواقف الديبلوماسية المصرية والذي ربما يؤدي الى جدل عربي كبير.وتسبب تصويت مصر الى جانب مشروع القرار الروسي في استهجان عدد من الدول العربية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.وقال المندوب السعودي، عقب تصويت مصر لصالح المشروع الروسي: “من المؤسف أن يكون موقف ماليزيا و السنغال أقرب من موقف مصر”.