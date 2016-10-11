صحيفة المرصد: ندد الداعية الكويتي محمد العوضي ،بتصويت مصر لصالح المشروع الروسي بشأن الأزمة السورية في مجلس الأمن. وقال “العوضي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مصر في الأخبار، أغذية ملوثة، أكل لحوم الحمير، اعتقالات قسرية، تحالف مع نظام الأسد ضد حلب، طعن في ظهر السعودية والأمة”.بحسب ذكره
وكانت مصر، قد صوتت ضد فرض هدنة في حلب مؤيدة بذلك مشروع القرار الرّوسي في هذا الشأن، لتخالف القاهرة بذلك الدول العربية وذلك في واحد من أغرب المواقف الديبلوماسية المصرية والذي ربما يؤدي الى جدل عربي كبير.وتسبب تصويت مصر الى جانب مشروع القرار الروسي في استهجان عدد من الدول العربية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.وقال المندوب السعودي، عقب تصويت مصر لصالح المشروع الروسي: “من المؤسف أن يكون موقف ماليزيا و السنغال أقرب من موقف مصر”.
الداعية الكويتي محمد العوضي: مصر طعنت السعودية في الظهر
صحيفة المرصد: ندد الداعية الكويتي محمد العوضي ،بتصويت مصر لصالح المشروع الروسي بشأن الأزمة السورية في مجلس الأمن. وقال “العوضي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مصر في الأخبار، أغذية ملوثة، أكل لحوم الحمير، اعتقالات قسرية، تحالف مع نظام الأسد ضد حلب، طعن في ظهر السعودية والأمة”.بحسب ذكره
تعليقات ( 15 )
الكل صار سياسيمين باقي ما اتحفنا بتعليقه على الموضوع
سهيرعندما طالب خادم الحرمين الملك عبدالله رحمة الله بأتحاد دول الخليج لتصبح قوة إقليمية يحسب لها حساب الكل تملص وتذمر والا لما كنا في حاجه لمصر وغيرها
روسيا وتركيا حبايب ياقدعتطبيع العلاقات بشكل كامل بوتين يفتح السوق الروسية للأتراك ويرفع الحظر عن استيراد منتجاتهم الزراعية
@@@ المختصر@@@لم تتعلم دول الخليج من ما حصل بحرب الكويت وكيف طعنتنا دول وليس دولة بالظهر لتعرف صديقها المتنكر من عدوها وهاهو التاريخ يعيد نفسه وربما القادم اسوء
@@@ المختصر@@@لو ان دول الخليج تركت عنها ان كل دولة تحاول ان تكون الافضل على الاخرى في اطول برج وناطحة واغلى جوال واكبر مول واكبر كبسة وستثمرت بالعقول لكن افضل لنا
@@@ المختصر@@@ارتكبت دول الخليج غلطة العمر حين لم تتحد بقوة عسكرية واقتصادية واحدة ولم تكون جيشا لا يقهر ولم تهتم بكثير بالصناعات والاختراعات والاكتشافات
@@@ المختصر@@@لا مصر ولا غيرها تتكالب علينا الامم فلم نعد نعرف الصديق من العدو سوى حكومات او شعوب .. ليس بمصالحنا ما فعل مصر ولا بصالحنا خسارة مصر لتكون بخندق العدو
الخليجينقول للعوضي إذا عرف السبب بطل العجب!! فما سر هذا الإحتجاج ولصالح من؟؟!!
فيصلعموما مصر دولة لها ثقلها الكبير في العالم العربي ولايمكن مقارنتها بأي دولة أخرى
سويلماتمنى من المعلقين ان يكونوا على مستوى المسئوليه
متابع عن بعدنترك السياسة لأهل السياسة.فهم أعرف بدهاليزها والسعودية لن يهزها تصويت أو عدمه.إحساسي يقول بأن السعودية لن تعطي هذا الأمر قيمة فردها بأفعال وليس أقوال.
فلان الفلانيالسيسي و نظامه هو من طعن السعودية نعلم أن في مصر الكثير من الشرفاء الذين يقفون مع السعودية و الشعب السوري أما عن السيسي فلا نستغرب
فيصلموقف مصر من البداية في القضيه السورية واضح وهو عدم التدخل. .وبعدين الطعنه لسوريين الذين لم نسمع لهم صوت وليس لسعودية
شجاعالسياسه الركيكه لبعض المتسلقين على السلطه في بعض الدول يعتب على الاشخاص لكننا لن نكون سعداء بخسارة دولة محوريه ك مصر ليستغل اعدائنا هذه الفرصه
شجاعمع الاحترام لشيخنا مصر لم تطعن السعوديه مصر والسعوديه درع الاسلام لنقل المواقف للساسه في مصر فساستها قاده مرحله ومصر والسعوديه ستبقيان درعا للاسلام