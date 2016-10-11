العقوبة في انتظار بطل جمباز بريطاني لاستهزائه بالإسلام

صحيفة المرصد- محمد عمر: بات لاعب الجمباز البريطاني لويس سميث صاحب الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في البرازيل، مهدداً بالإيقاف، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يهزأ من الدين الإسلامي.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسميث وزميله في فريق الجمباز البريطاني لوك كارسون، وهما يضحكان ويتظاهران بالصلاة ويهتفان “الله أكبر”.

وأكد الاتحاد البريطاني للجمباز أنه سيحقق في الحادث، مشيرا إلى أن سميث البالغ من العمر 27 عاما وزميله كارسون، الذي اعتزل العام الماضي، يمكن أن يواجها عقوبة تأديبية في حال ادانتهما.

وأصدر الاتحاد البريطاني للجمباز وفقا لموقع إيلاف بيانا جاء فيه” “الجمباز البريطاني لا يتغاضى عن السخرية من أي دين او معتقد، وهو مصدوم من هذا السلوك”.

وأضاف “الجمباز هي رياضة شاملة، ونحن فخورون بالأعضاء الذين يظهرون القيم الشاملة لرياضة الجمباز البريطانية”.

وتابع البيان “الأعضاء الذين ينتهكون قواعد السلوك يواجهون الايقاف والطرد من منظمتنا، سنجري تحقيقات حول هذه السلوكيات”.

وقدم سميث اعتذاره عن الفيديو، حيث نشر عدة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، قال فيها: “أشعر بأسف بالغ بسبب شريط الفيديو الأخير”.

وأضاف “أنا لا أدافع عن نفسي، فما فعلته كان خطأ، أقدم بالغ اعتذاري بسبب ما سببته ولعائلتي التي تأثرت ايضا بأعمالي المتهورة”.

وختم سميث قائلا: “إنني أدرك خطورة الخطأ الذي ارتكبته وآمل ان يكون مثالا على أهمية احترام الآخرين في جميع الأوقات، لقد تعلمت درسا قيما وأنا اعتذر بصدق”.