شاهد فيديو مؤلم لطفلة سورية مصابة تنادي والدها بعد قصف طيران “بشار وبوتين” لمنزل أسرتها

صحيفة المرصد: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم لطفلة سورية تنادي على أبيها بعد تعرض منزلهم لقصف.

ويحاول مسعفون تضميد جروح الطفلة النازفة نتيجة القصف الذي استهدف مدينة تلبيسة، شمال حمص.

وقالت الطفلة في الفيديو أنها كانت في البيت عندما انهار جزء من السقف عليهم نتيجة القصف.

وصباح الاثنين، استهدف قصف لطيران النظام السوري الأحياء السكنية في المدينة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.