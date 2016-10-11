صحيفة المرصد: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم لطفلة سورية تنادي على أبيها بعد تعرض منزلهم لقصف.
ويحاول مسعفون تضميد جروح الطفلة النازفة نتيجة القصف الذي استهدف مدينة تلبيسة، شمال حمص.
وقالت الطفلة في الفيديو أنها كانت في البيت عندما انهار جزء من السقف عليهم نتيجة القصف.
وصباح الاثنين، استهدف قصف لطيران النظام السوري الأحياء السكنية في المدينة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
شاهد فيديو مؤلم لطفلة سورية مصابة تنادي والدها بعد قصف طيران “بشار وبوتين” لمنزل أسرتها
صحيفة المرصد: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم لطفلة سورية تنادي على أبيها بعد تعرض منزلهم لقصف.
تعليقات ( 14 )
جنوبيه *ياعمري عليهم الله ينصر كم💔
سوط الحقيا سيد فهد .واضح إنك مسكين ع قد حالك .. خنبوقة هو سوط الحق إذا كنت شجاعا وتعرف الحق من الباطل أجبني : من الذي يقتل الشعب السوري تصويت مصر أم بوتين؟
فهدددخنبوقه المريض النفسي داخل بمعرف سوط الحق ههههههه
حسبي الله ونعم الوكيلهؤلاء المستضعفين اللذين يتمنى ***ابادتهم ويصوت مع الشيوعي بوتن لإستمرار القصف عى روؤسهم فهل هناك عداء للإسلام أكثر من هذا قال مسافة السكة .
فلان الفلانيكل هذا يحدث بدعم و تأييد من ***/ اللهم أنصر السوريين يا رب
عدد التعليقات:250
الديدحانياطفلتي الصغيره هذه الضربات الجويه من بركات **** .
سعد1نداءللجميع..لمن اراد الدعاء على بشار وبوتن وايران المجوسيه ..ﻻتنسون ***
سوط الحقهذه الطفلة وغيرها ألآف الضحايا .. من الذي قصفها .. تصويت مصر أم القيصر الروسي ؟؟؟؟ والذي هو الآن في أحضان ديار خليفتكم !! يتباد الضحكات مع الخليفة ..؟
عدد التعليقات:250
الديدحاناعتقد ان السوريين الذين هم خارج سوريا الجبناء هم سبب النكسه في دولتهم . ولو رجع السوريون ووحدو صفوفهم لتمكنو من تحرير الشام باذن الله .
فيصلالجميع متعاطف مع السوريين ولكن يجب عليهم مساعدة أنفسهم على الأقل توحيد صفوف المقاومة مشكلة السوريين بأن كل عشرة مسوين فصيل وجماعة
سعد بن فهددولة عربية المفروض الدول العربية هم من يتحمل القضية وليست الدول الغربية تتحكم في مصير دولة عربية نساعدهم ولا لا مشكلة اذا دولة غربية تتحكم في مصيرها
لعنة الله على المجوس واذنابهم الانذالالله ينتقم منك يابشار القذر اللهم عليك بالمجوس واذنابهم العرب اللهم اهلك ودمر وزلزل روسيا الملحده الخبيثه اللهم احصهم عددا ولاتبقي منهم احدا
لعنة الله على المجوس واذنابهم الانذالالله ينتقم منك يابشار القذر اللهم عليك بالمجوس واذنابهم العرب اللهم اهلك ودمر وزلزل روسيا الملحده الخبيثه اللهم احصهم عددا ولاتبقي منهم احدا
↩🌟ريما Rima 🌟↩😢___اللحين مبسوط الCC □■خ ن