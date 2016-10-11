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شاهد فيديو مؤلم لطفلة سورية مصابة تنادي والدها بعد قصف طيران “بشار وبوتين” لمنزل أسرتها

11 أكتوبر, 2016 , 6:08 ص
شاهد فيديو مؤلم لطفلة سورية مصابة تنادي والدها بعد قصف طيران “بشار وبوتين” لمنزل أسرتها
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صحيفة المرصد: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم لطفلة سورية تنادي على أبيها بعد تعرض منزلهم لقصف.
ويحاول مسعفون تضميد جروح الطفلة النازفة نتيجة القصف الذي استهدف مدينة تلبيسة، شمال حمص.
وقالت الطفلة في الفيديو أنها كانت في البيت عندما انهار جزء من السقف عليهم نتيجة القصف.
وصباح الاثنين، استهدف قصف لطيران النظام السوري الأحياء السكنية في المدينة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 6:56 ص

    جنوبيه *

    ياعمري عليهم الله ينصر كم💔
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  2. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 6:50 ص

    سوط الحق

    يا سيد فهد .واضح إنك مسكين ع قد حالك .. خنبوقة هو سوط الحق إذا كنت شجاعا وتعرف الحق من الباطل أجبني : من الذي يقتل الشعب السوري تصويت مصر أم بوتين؟
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  3. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 6:40 ص

    فهددد

    خنبوقه المريض النفسي داخل بمعرف سوط الحق ههههههه
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  4. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 6:35 ص

    حسبي الله ونعم الوكيل

    هؤلاء المستضعفين اللذين يتمنى ***ابادتهم ويصوت مع الشيوعي بوتن لإستمرار القصف عى روؤسهم فهل هناك عداء للإسلام أكثر من هذا قال مسافة السكة .
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  5. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 6:35 ص

    فلان الفلاني

    كل هذا يحدث بدعم و تأييد من ***/ اللهم أنصر السوريين يا رب
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  6. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 6:32 ص
    عدد التعليقات:250

    الديدحان

    ياطفلتي الصغيره هذه الضربات الجويه من بركات **** .
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  7. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 6:32 ص

    سعد1

    نداءللجميع..لمن اراد الدعاء على بشار وبوتن وايران المجوسيه ..ﻻتنسون ***
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  8. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 6:30 ص

    سوط الحق

    هذه الطفلة وغيرها ألآف الضحايا .. من الذي قصفها .. تصويت مصر أم القيصر الروسي ؟؟؟؟ والذي هو الآن في أحضان ديار خليفتكم !! يتباد الضحكات مع الخليفة ..؟
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  9. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 6:29 ص
    عدد التعليقات:250

    الديدحان

    اعتقد ان السوريين الذين هم خارج سوريا الجبناء هم سبب النكسه في دولتهم . ولو رجع السوريون ووحدو صفوفهم لتمكنو من تحرير الشام باذن الله .
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  10. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 6:22 ص

    فيصل

    الجميع متعاطف مع السوريين ولكن يجب عليهم مساعدة أنفسهم على الأقل توحيد صفوف المقاومة مشكلة السوريين بأن كل عشرة مسوين فصيل وجماعة
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  11. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 6:17 ص

    سعد بن فهد

    دولة عربية المفروض الدول العربية هم من يتحمل القضية وليست الدول الغربية تتحكم في مصير دولة عربية نساعدهم ولا لا مشكلة اذا دولة غربية تتحكم في مصيرها
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  12. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 6:17 ص

    لعنة الله على المجوس واذنابهم الانذال

    الله ينتقم منك يابشار القذر اللهم عليك بالمجوس واذنابهم العرب اللهم اهلك ودمر وزلزل روسيا الملحده الخبيثه اللهم احصهم عددا ولاتبقي منهم احدا
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  13. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 6:16 ص

    لعنة الله على المجوس واذنابهم الانذال

    الله ينتقم منك يابشار القذر اللهم عليك بالمجوس واذنابهم العرب اللهم اهلك ودمر وزلزل روسيا الملحده الخبيثه اللهم احصهم عددا ولاتبقي منهم احدا
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  14. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 6:15 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    😢___اللحين مبسوط الCC □■خ ن
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