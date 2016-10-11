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ارتفاع حجم ديون المملكة من44 بليون إلى 274 بليون خلال 20 شهر

11 أكتوبر, 2016 , 6:34 ص
ارتفاع حجم ديون المملكة من44 بليون إلى 274 بليون خلال 20 شهر
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صحيفة المرصد: زاد حجم الديون السعودية المباشرة القائمة على الحكومة خلال 20 شهراً من 44.3 بليون ريال إلى نحو 274 بليون ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي، فيما تبدأ وزارة المال اعتباراً من اليوم اجتماعات مع مصارف استثمارية عالمية لتكليفها بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014 بلغت 44.3 بليون ريال (11.8 بليون دولار)، وجميعها ديون محلية وتعادل 1.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في نهاية ديسمبر.
وارتفعت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر 2015 إلى 142.2 بليون ريال (37.9 بليون دولار) وتعادل 5.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنهاية العام، كما بلغت تلك الديون في 31 أغسطس الماضي نحو 273.8 بليون ريال (ما يعادل 73 بليون دولار)، منها 236.3 بليون ريال (63 بليون دولار) ديون محلية و37.5 بليون ريال (10 بلايين دولار) ديون خارجية.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    11 أكتوبر, 2016 , 7:27 ص

    بدر

    خلال 20 شهر هذه كارثة . على ماذا يدل هذا ياامان الخائفين امنا لقول الحق ؟
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  2. 18
    11 أكتوبر, 2016 , 7:27 ص

    حرمه

    وش بليون ؟!
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  3. 17
    11 أكتوبر, 2016 , 7:24 ص

    مزارع من أرض الطيبين

    سأل مواطن أمريكي مواطن عربي ماهي أحلامك قال وظيفة وبيت وزوجة قال الأمريكي انا لاأسألك عن حقوقك انا أسألك عن أحلامك
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  4. 16
    11 أكتوبر, 2016 , 7:22 ص

    هواي جنوبي

    طيب وين دور الهوامير اللي ماسكين عقارات العالم من دبي الى اوروبا الى امريكا الى افريقيا وشرق اسيا فقط يخرجون زكاة اموالهم وتحل الديون
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  5. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 7:19 ص

    هواي جنوبي

    ياجنوبيه يابنت عمي عند سلف 100 ريال
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  6. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 7:18 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    بلادنا💚 ستبقى بخير بقيادة سلمان الحزم والعزم إن شاء الله💞□■خ ن
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  7. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 7:16 ص

    محمد عبداللة

    **** تنتج هذا العجز المتوقع
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  8. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 7:15 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    معذوره حكومتنا اللي الغت البدلات ونقصت رواتب
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  9. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 7:14 ص

    ياحسره

    الحرب العالميه الثالثه على الابواب استر يارب واجعل حيلهم بينهم الغرب وامريكا من جهه وروسيا والصين من جهه والمؤشرات تخوف
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  10. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 7:13 ص

    حرب اليمن كلفتنا كثير وندعم الاجئين السوريين وشعب اليمن وفلسطين ومصر
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  11. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 7:12 ص

    قاسم

    اذا عرف السبل بطل العجب ، إلا وش الفرق بين البليون والمليار ؟
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  12. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 7:10 ص

    ياحسره

    وين دخل البلد طيلة السنوات اللي راحة يعني راحت هباءا منثورا اجل بدل من الاستدانه تسحب الارصده اللي بامريكا وسويسرا وتحل المشكله
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  13. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 7:10 ص

    جنوبيه *

    الله يحفظ بلادنا من كل سوء ووفقر يارب هذا والله اثار الحرب والقطار والرافعه كلها اثرت على تزايد ديون المملكه الله يحفظها
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  14. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 7:07 ص

    معقول
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  15. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 7:06 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الله يستر ويحفظ بلادنا وخيراتنا ويديم علينا النعمة ولا نحتاج لأحد ويكفينا شر كل عين حاسدة___□■آمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 7:00 ص

    عيد

    طلعوا الترليونات اللتي للسعودية في امريكا اللتي تبلغ 750 ترليون وسددوا الدين والباقي يوزع على الشعب لمدة الف سنة .
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  17. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 6:41 ص

    عاشق سماء نجد

    اذكرو الله حنا بخير والبلاد بخير هناك ملك على اكتافنا اذ ادعينا بلخير قال الله اما ازدهم وذا ادعينا بنقص قال الله اما ازدهم
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  18. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 6:38 ص

    علي العمري

    معقول. ٢٠. شهر. هذا. كله.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 6:37 ص

    ابو علي

    الله يحفظ المملكه وقادتها ويوفقهم لكل خير
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