صحيفة المرصد: زاد حجم الديون السعودية المباشرة القائمة على الحكومة خلال 20 شهراً من 44.3 بليون ريال إلى نحو 274 بليون ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي، فيما تبدأ وزارة المال اعتباراً من اليوم اجتماعات مع مصارف استثمارية عالمية لتكليفها بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014 بلغت 44.3 بليون ريال (11.8 بليون دولار)، وجميعها ديون محلية وتعادل 1.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في نهاية ديسمبر.
وارتفعت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر 2015 إلى 142.2 بليون ريال (37.9 بليون دولار) وتعادل 5.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنهاية العام، كما بلغت تلك الديون في 31 أغسطس الماضي نحو 273.8 بليون ريال (ما يعادل 73 بليون دولار)، منها 236.3 بليون ريال (63 بليون دولار) ديون محلية و37.5 بليون ريال (10 بلايين دولار) ديون خارجية.
ارتفاع حجم ديون المملكة من44 بليون إلى 274 بليون خلال 20 شهر
صحيفة المرصد: زاد حجم الديون السعودية المباشرة القائمة على الحكومة خلال 20 شهراً من 44.3 بليون ريال إلى نحو 274 بليون ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي، فيما تبدأ وزارة المال اعتباراً من اليوم اجتماعات مع مصارف استثمارية عالمية لتكليفها بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار.
تعليقات ( 19 )
بدرخلال 20 شهر هذه كارثة . على ماذا يدل هذا ياامان الخائفين امنا لقول الحق ؟
حرمهوش بليون ؟!
مزارع من أرض الطيبينسأل مواطن أمريكي مواطن عربي ماهي أحلامك قال وظيفة وبيت وزوجة قال الأمريكي انا لاأسألك عن حقوقك انا أسألك عن أحلامك
هواي جنوبيطيب وين دور الهوامير اللي ماسكين عقارات العالم من دبي الى اوروبا الى امريكا الى افريقيا وشرق اسيا فقط يخرجون زكاة اموالهم وتحل الديون
هواي جنوبيياجنوبيه يابنت عمي عند سلف 100 ريال
↩🌟ريما Rima 🌟↩بلادنا💚 ستبقى بخير بقيادة سلمان الحزم والعزم إن شاء الله💞□■خ ن
محمد عبداللة**** تنتج هذا العجز المتوقع
↩🌟ريما Rima 🌟↩معذوره حكومتنا اللي الغت البدلات ونقصت رواتب
ياحسرهالحرب العالميه الثالثه على الابواب استر يارب واجعل حيلهم بينهم الغرب وامريكا من جهه وروسيا والصين من جهه والمؤشرات تخوف
قاسماذا عرف السبل بطل العجب ، إلا وش الفرق بين البليون والمليار ؟
ياحسرهوين دخل البلد طيلة السنوات اللي راحة يعني راحت هباءا منثورا اجل بدل من الاستدانه تسحب الارصده اللي بامريكا وسويسرا وتحل المشكله
جنوبيه *الله يحفظ بلادنا من كل سوء ووفقر يارب هذا والله اثار الحرب والقطار والرافعه كلها اثرت على تزايد ديون المملكه الله يحفظها
↩🌟ريما Rima 🌟↩الله يستر ويحفظ بلادنا وخيراتنا ويديم علينا النعمة ولا نحتاج لأحد ويكفينا شر كل عين حاسدة___□■آمين
عيدطلعوا الترليونات اللتي للسعودية في امريكا اللتي تبلغ 750 ترليون وسددوا الدين والباقي يوزع على الشعب لمدة الف سنة .
عاشق سماء نجداذكرو الله حنا بخير والبلاد بخير هناك ملك على اكتافنا اذ ادعينا بلخير قال الله اما ازدهم وذا ادعينا بنقص قال الله اما ازدهم
علي العمريمعقول. ٢٠. شهر. هذا. كله.
ابو عليالله يحفظ المملكه وقادتها ويوفقهم لكل خير