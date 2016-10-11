شركة “سامسونج” توقف بيع جالاكسي نوت7 وتحذر من استخدامه

صحيفة المرصد-د ب أ : أوقفت شركة سامسونج اليوم الثلاثاء مبيعاتها العالمية من الهاتف الذكي “جالاكسي نوت 7” بأثر فوري ونصحت المستخدمين بإغلاق هذا الجهاز وعدم استخدامه وذلك بعد عدة تقارير تفيد باشتعال النار فيه.

وقالت الشركة التكنولوجية الكورية الجنوبية العملاقة في بيان: “لأن سلامة المستهلكين لا تزال على رأس أولوياتنا، ستطالب سامسونج جميع شركاء النقل والبيع بالتجزئة عالميا بوقف مبيعات وتبديل أجهزة جالاكسي نوت 7 فيما يجري التحقيق”.

وتسببت تلك الخطوة في خفض أسهم سامسونج بنسبة 5% في جلسة التداول الصباحية في سول اليوم الثلاثاء. وبدأت سامسونج في بيع ذلك الهاتف الذكي في 19 أغسطس لكنها أعلنت عن استدعاء 2.5 مليون وحدة منه على مستوى العالم في سبتمبر عقب تقارير تفيد بأن بعض الأجهزة اشتعلت بها النيران.

وأضاف بيان اليوم: “لا نزال ملتزمين بالعمل بجد مع السلطات التنظيمية المناسبة لاتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتسوية الوضع”. وجددت الشركة اليوم الثلاثاء على موقعها الأمريكي عملية استدعاء هواتفها من طراز جالاكسي نوت 7 قائلة إن المستهلكين يستطيعون حاليا مبادلة هواتفهم من هذا الطراز بطراز آخر أو استرداد ما دفعوه.

وقالت اللجنة الأمريكية لسلامة منتج المستهلك إن حجم بطاريات الليثيوم أيون في ذلك الهاتف ربما تكون السبب وراء اشتعال الحرائق به. وأضافت أنها كبيرة للغاية مقارنة بحجم الهاتف، وهو ما يعني أن التركيب الخاطئ قد يؤدي إلى خلل في الدائرة الكهربائية.