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هل تصرف رواتب موظفي الدولة قبل القطاع الخاص بـ 5 أيام؟

11 أكتوبر, 2016 , 9:13 ص
هل تصرف رواتب موظفي الدولة قبل القطاع الخاص بـ 5 أيام؟
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صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن وزارة الخدمة المدنية تدرس حاليا موعدا لصرف رواتب الموظفين الحكوميين مغايرا لموعد صرف رواتب موظفي القطاع الخاص بالاتفاق مع وزارة المالية، حيث توقعت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن تتم عملية الإيداع قبل القطاع الخاص بـ 5 أيام تفاديا للازحام على أجهزة الصرف الآلي، وسيتم اعتماد الدراسة خلال الخمسة االأيام المقبلة وفقا لمكة .

من جهته علق الخبير البنكي حسان السالمي بحسب الصحيفة أن التوقيت مهم لتفادي الازدحام، وأيضا توفير السيولة التي توضع في مكائن الصرافات، لكن لن يكون عائقا في حالة أن الصرف تم في يوم واحد للقطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أن المعتاد لصرف الرواتب هو أن تعد الجهة الحكومية أوامر الدفع الخاصة برواتب موظفيها لوزارة المالية بطرق معينة، ومن ثم تنفذ وزراه المالية إجراءات الإيداع.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 9:32 ص

    غصب

    لن الشهر 3 بدون راتب في بن الادن ولا حسيب ولا رقيب مكتب العمل حامي الشركة
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  2. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 9:27 ص

    محمد الغامدي

    والله رأي يكون قبل نهاية الشهر ب 5 ايام الناس عليها التزامات والأغلبية هم علا ذا الراتب ودولتنا أعإنها الله تقدر ..
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  3. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 9:22 ص

    حلم

    يعني خلاص ثبت ان الصرف بالميلادي ؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
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  4. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 9:18 ص

    محمد الحربي

    الافضل ان لايتم ايداع اي راتب وجعل الرواتب سنويه لان مصير الراتب يطير وكله على ساهر
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