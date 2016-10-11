ابن عم”غريق خليج المكسيك” يكشف آخر لحظات حياته

صحيفة المرصد:كشف”راجح السبيعي” ابن عم المبتعث الملازم “محمد خالد السبيعي”الذي توفي غرقاً فجر السبت الماضي في شوطئ خليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة أمريكية، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابن عمه.

ووفقاً لموقع”تواصل” أوضح السبيعي,أنه هو و ابن عمه “محمد “ومجموعة من الأصدقاء ذهبوا ليلة السبت في رحلة إلى جزيرة ساوث بادري بخليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة، وأن ابن عمه أيقظه عند الفجر للذهاب إلى الشاطيء للسباحة، و ستعجله حتى أنه رفض الانتظار ليتناولا الإفطار.

وأردف قائلاً أنه بعد نزولهما في البحر برفقة صديق اخر بدأت الأمواج في الارتفاع، وسحبتهم بعيداً عن الشاطئ مسافة 500 متر تقريباً، وظلوا يقاومون، وكان ابن عمه يردد الشهادة، وأنه أمسك بيد ابن عمه حتى يحفظا توازنهما، لكن قوة الأمواج فرقت بينهما، وأنه طلب من ابن عمه الاستلقاء على ظهره، إلا أن الأخير فشل في ذلك.

وتابع السبيعي:أنه حضر أثنان من السياح الأمريكيين وتمكن أحدهم من إنقاذه، بينما عجز الثاني من إنقاذ ابن عمه و لقي ربه وهو يردد الشهادة.