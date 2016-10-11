ابن عم”غريق خليج المكسيك” يكشف آخر لحظات حياته

صحيفة المرصد:كشف”راجح السبيعي” ابن عم المبتعث الملازم “محمد خالد السبيعي”الذي توفي غرقاً فجر السبت الماضي في شوطئ خليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة أمريكية، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابن عمه.
ووفقاً لموقع”تواصل” أوضح السبيعي,أنه هو و ابن عمه “محمد “ومجموعة من الأصدقاء ذهبوا ليلة السبت في رحلة إلى جزيرة ساوث بادري بخليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة، وأن ابن عمه أيقظه عند الفجر للذهاب إلى الشاطيء للسباحة، و ستعجله حتى أنه رفض الانتظار ليتناولا الإفطار.
وأردف قائلاً أنه بعد نزولهما في البحر برفقة صديق اخر بدأت الأمواج في الارتفاع، وسحبتهم بعيداً عن الشاطئ مسافة 500 متر تقريباً، وظلوا يقاومون، وكان ابن عمه يردد الشهادة، وأنه أمسك بيد ابن عمه حتى يحفظا توازنهما، لكن قوة الأمواج فرقت بينهما، وأنه طلب من ابن عمه الاستلقاء على ظهره، إلا أن الأخير فشل في ذلك.
وتابع السبيعي:أنه حضر أثنان من السياح الأمريكيين وتمكن أحدهم من إنقاذه، بينما عجز الثاني من إنقاذ ابن عمه و لقي ربه وهو يردد الشهادة.
تعليقات ( 16 )
اللهم استرنيليه تشكك ي اخ مهند حسبي الله ونعم الوكيل والله انه من خيرة الشباب واهله الان في موقف لا يحسدون عليه من الفجيعه التي المت بهم اسال الله له الرحمه
داعس المطاياالله يرحمة
بقايا مشاعراللهم اكتبه مع الشهداء شي مؤسف
الحقبانيعلم جزك الله خير سبحان الله علم العنيد (وماتدري نفس ماذا تكسب غدا وماتدري نفس بأي ارض تموت علم
عدد التعليقات:4025
العنيد(وماتدري نفس ماذا تكسب غدا وماتدري نفس بأي ارض تموت)
عدد التعليقات:4025
العنيدالله يرحمه ويرحم جميع شهدائنا وأهالينا..عظم الله اجركم في ابنكم !!
رويليهالله يرحمه البحرغدار
المحتارالله يرحمه وياليت شبابنا يتورعون في اتخاذ القرارات السريعه وتعريض أنفسهم للمخاطر
منصورشمس كيفك؟
سوداني صررررررررريحشهيد بإذن الله تعالى ، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله و ذووه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ، ونعزي كافة الشعب السعودي الكريم .
شمسالله يرحمه ويصبر اهله
مهند111طيب صدقنا الكلام والشهاده بس فيه واحد يروح السباحه الفجر ولا يبون ***
ساميفعلا بحر امريكا يخوف امواجه عاليه وخطير جدا
علي مرشدالله يرحمه ويكتبه في عداد الشهداء
منصورالله يرحمه ويصبراهله
مزاجي رايق ⭐🌟⭐لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم ارحم جميع موتى المسلمين واحفظنا واهلنا وأحبابنا وجمع شعبنا ووطننا وحكامنا بحفظك الذي حفظت به السموات والأرض قولوا آمين