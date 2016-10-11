  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

ابن عم”غريق خليج المكسيك” يكشف آخر لحظات حياته

11 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص
ابن عم”غريق خليج المكسيك” يكشف آخر لحظات حياته
  • 3٬202
  • 16
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:كشف”راجح السبيعي” ابن عم المبتعث الملازم “محمد خالد السبيعي”الذي توفي غرقاً فجر السبت الماضي في شوطئ خليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة أمريكية، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابن عمه.

ووفقاً لموقع”تواصل” أوضح السبيعي,أنه هو و ابن عمه “محمد “ومجموعة من الأصدقاء ذهبوا ليلة السبت في رحلة إلى جزيرة ساوث بادري بخليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة، وأن ابن عمه أيقظه عند الفجر للذهاب إلى الشاطيء للسباحة، و ستعجله حتى أنه رفض الانتظار ليتناولا الإفطار.

وأردف قائلاً أنه بعد نزولهما في البحر برفقة صديق اخر بدأت الأمواج في الارتفاع، وسحبتهم بعيداً عن الشاطئ مسافة 500 متر تقريباً، وظلوا يقاومون، وكان ابن عمه يردد الشهادة، وأنه أمسك بيد ابن عمه حتى يحفظا توازنهما، لكن قوة الأمواج فرقت بينهما، وأنه طلب من ابن عمه الاستلقاء على ظهره، إلا أن الأخير فشل في ذلك.

وتابع السبيعي:أنه حضر أثنان من السياح الأمريكيين وتمكن أحدهم من إنقاذه، بينما عجز الثاني من إنقاذ ابن عمه و لقي ربه وهو يردد الشهادة.



تعليقات ( 16 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    11 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    اللهم استرني

    ليه تشكك ي اخ مهند حسبي الله ونعم الوكيل والله انه من خيرة الشباب واهله الان في موقف لا يحسدون عليه من الفجيعه التي المت بهم اسال الله له الرحمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    داعس المطايا

    الله يرحمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 12:58 م

    بقايا مشاعر

    اللهم اكتبه مع الشهداء شي مؤسف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    الحقباني

    علم جزك الله خير سبحان الله علم العنيد (وماتدري نفس ماذا تكسب غدا وماتدري نفس بأي ارض تموت علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 12:26 م
    عدد التعليقات:4025

    العنيد

    (وماتدري نفس ماذا تكسب غدا وماتدري نفس بأي ارض تموت)
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 12:24 م
    عدد التعليقات:4025

    العنيد

    الله يرحمه ويرحم جميع شهدائنا وأهالينا..عظم الله اجركم في ابنكم !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 12:24 م

    رويليه

    الله يرحمه البحرغدار
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 12:21 م

    المحتار

    الله يرحمه وياليت شبابنا يتورعون في اتخاذ القرارات السريعه وتعريض أنفسهم للمخاطر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    منصور

    شمس كيفك؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 12:12 م

    سوداني صررررررررريح

    شهيد بإذن الله تعالى ، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله و ذووه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ، ونعزي كافة الشعب السعودي الكريم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 12:00 م

    شمس

    الله يرحمه ويصبر اهله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص

    مهند111

    طيب صدقنا الكلام والشهاده بس فيه واحد يروح السباحه الفجر ولا يبون ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  13. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 11:52 ص

    سامي

    فعلا بحر امريكا يخوف امواجه عاليه وخطير جدا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص

    علي مرشد

    الله يرحمه ويكتبه في عداد الشهداء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص

    منصور

    الله يرحمه ويصبراهله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم ارحم جميع موتى المسلمين واحفظنا واهلنا وأحبابنا وجمع شعبنا ووطننا وحكامنا بحفظك الذي حفظت به السموات والأرض قولوا آمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم