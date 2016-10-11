بعد 100 عام … منزل لورانس العرب في ينبع يصارع الأرواح الشريرة-صور

صحيفة المرصد:مضي 100 عام على آخر ليلة قضاها “توماس إدوارد لورانس”، المعروف تاريخيا بـ”لورنس العرب” في المنزل الذي سكن فيه في البلدة القديمة بمحافظة ينبع خلال الفترة التي قضاها في ينبع بين عامي 1915 و1916.
ويقع المنزل المعروف عند أهالي ينبع بمنزل “الضيف البريطاني”، قبالة صف من المنازل الأثرية، المطبوعة بنمط المعمار الحجازي في حي السور في المنطقة التاريخية بينبع، ويعتقد الكثير من الأهالي ـ ورغم مضي كل هذه السنوات ـ أن لورانس كان مجرد ضيف مساعد للعرب، لكن لم تساعده حكومته في ذلك الزمن على الوفاء بعهوده خلال مهمته التاريخية مع جيش الثورة العربية والتي انطلقت فعليا من ينبع، ويشاع عند أهالي ينبع وخاصة كبار السن منهم أن منزل لورنس لم يسكن منذ رحيل “الضيف البريطاني” حتى اليوم، حيث لم يتجرأ أحد على السكن فيه ولو ليلة واحدة لعدة أسباب، من أهمها ما يشاع عن “الأرواح الشريرة” في المكان. وسكن لورانس العرب وهو ضابط ارتباط بين القوات البريطانية والقوات العربية إبان الثورة العربية الكبرى في المنزل الذي ما زال شاهداً على حقبة زمنية مهمة عاشتها المنطقة العربية عندما كان الأخير مكلفاً من الحكومة البريطانية بتقديم الدعم والمساعدة لـ”جيش الثورة العربية” ضد الدولة العثمانية، حسب ما ذكره لورانس في كتابة الشهير “أعمدة الحكمة السبعة”، عن مهمته التاريخية مع جيش الثورة العربية.
يتكون منزل “لورانس” من دورين، ويتضمن غرفة نوم ومجلسا في الدور الأرضي، فيما بلغت مساحته 70 متراً مربعاً، ويطل على ثلاث جهات، الجنوبية والشمالية والغربية التي تطل على البحر، ووفقا لصحيفة الوطن انه خلال العقود الأخيرة تعرض إلى إهمال كبير، إذ خلعت بوابته الخارجية وتداعت أركان الداخلية، وسقطت أجزاء من سقفه. ويستمد المنزل قيمته التاريخية والسياحية من خلال حرص الكثير من السياح الأجانب على الوقوف على منزل ضابط الاستخبارات البريطاني الشهير، والمنزل لا يكاد يخلو ذكره وصوره من مذكرات الرحالة الغربيين الذين مروا بمحافظة ينبع، لا سيما وهي من أشهر الموانئ القديمة في الشرق الوسط، وإحدى محطات الحجاج والسياح البحرية.
واسم لورانس العرب توماس إدوارد لورانس وقد لد في 16 أغسطس 1888 وتوفي نتيجة سقوطه من فوق دراجته النارية في 19 مايو 1935 وصُور عن حياته فيلم شهير حمل اسم لورانس العرب عام 1962.
تعليقات ( 31 )
متكوشياعيني صار لبيت هالجاسوس الشاذ اهمية ههههههه المفروض يمسحونه من على الارض
الى ت1الى ما يعرف الصقر يشويه هناك 3 مدن تسمى ينبع .. 1- ينبع البحر 2- ينبع النخل 3- ينبع الصناعيه . علم.
ههههههههههوالله ماسمعنا بالكلام ذا من كتاب التاريخ ! الي سمعناه ان فيه 16 رجلا ماتوا من اجل صندوق ههه
Brother.عمر البريطانيين ما كأنو اصحاب العرب. بل هم أعداء. و الدليل انهم جوا و ساعدوا على دمار الأمة في دول الحجاز. و أستحلوها و ساعدو على استحلالها لجلب مصالح
الستينيولا زال أمثال لورنس يعملون بجد واجتهاد في البلدان ألعربيه ولكن بأشكال واساليب مختلفه
الحقيقة المرهفنمزقهم من داخلهم وفي عقر دارهم
الحقيقة المرهتمكنا من تحريض العرب على انتزاع حقوقهم من تركيا فُجاءة وبالعنف لقضينا على خطر الإسلام إلى الأبد ودفعنا المسلمين إلى إعلان الحرب على أنفسهم فنمزقهم من
ينبعتعليق رقم 1 شكلك من العجم المقيمين في السعودية اذا ماتعرف ينبع
الحقيقة المرهعلى الرغم من كونه شاذ جنسيا وخائن فقد خدع العرب واستغل جهلهم وسذاجتهم لتنفيذ أجندته ف القضاءع الخلافة الإسلامية إلا أنه عبقري ونجح ف بناء دولة اسرائيل
مسماريالحبيب هو مجرد ضيف لكن البيت اساسا بيت الشيخ بابطين واللي مايعرف ينبع اقله فاتك نص عمرك ههههه ينبع الحبيبه تبعد عن المدينه المنوره ساعه ونص بالسياره
الحقيقة المرهلورنس جاسوس يعمل تحت راية بريطانيا، وكان يخدم مصلحتها فقط، ولم يعمل يوما من اجل الثورة العربية او غيرها بس عمل لصالح بريطانيا.
خالدهذا كان له دور كبير في بناء الدكتاتوريت العربيه والحمد لله ****
سعوديحتى أنا مسكون بجنية تعشقني و تغرقني بحبها و حنانها لبى قلبها من عشيقة .
زيادتعليق٤ AMS.f اقرأ عنوان الخبر يا ذكي😂
منصورماذاقدم لورانس للعرب؟
العابرسقطت امبراطورية المسلمين بزرع الجواسيس و نشر الفتن حتى ثار العرب و خدعهم هذا الجاسوس و من وصاياه بأن يفرق العرب و هذا ما حصل دويلات متناثرة و متعادية
خالدونعم التاريخ المشرف
مسماروالحي هذا تاريخي يطل ع البحر وحوله بيوت من الطين كثير مازالت قائمه مع انها فقدت بعض اجزائها ويوجد قليل من كبار السن عاصرو تلك الحقبه فهو حي الطيبين
خالد القحطانيلو أنه بيت عربي مسلم في لندن لهدوه الإنجليز ،،،معروف لماذا يهدونه
وليدهل سبب الإهمال بسبب ما فعله لورانس بالعرب، أم قصور من هيئة السياحة ؟
مسمارهذه الصوره قبل الترميم انا اسكن هدا الحي الرائع الان تم ترميمه والعنايه به وبصراحه تلمس عبق التاريخ في دهاليزه المظلمه والاشباح اشاعات لانه مهجور فقط
himaيعطوني هو سكن منحه وانا اسكن فيه,قال ارواح قال,احنا روحنا حتطلع منتظرين السكن.
عدد التعليقات:4025
العنيدعاد الي يسمعكم يقول منزل واحد له تاريخ مشرف
AMS.fزياد تعليق رقم1 ...وين عايش ما تعرف ينبع
عدد التعليقات:4025
العنيدبسبب الثورة ضد العثمانيين تشتت دويلات وتم تأسيس دولة اسرائيل المزعومة .. المنزل ما يشرف الغيروون على عروبتهم وأخلاقهم!
ذبحتنا الايجاراتحاص مثل الهيلوكس مسكين ومات
زياديبنع اول مره اسمع فيها ههههههه