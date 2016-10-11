طالبة طب تنشر صور الموتى على “سناب شات” تشعل مواقع التواصل

صحيفة المرصد:أشعلت طالبة طب سعودية مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بتصوير جثث ‏الموتى في مشرحة داخل أحد المستشفيات والتعليق عليها بشكل ساخر.

ووفقاً لموقع”العربية نت”عبر عدد من المغردين عن استنكارهم لما قامت به من انتهاك لخصوصية هذه الجثث، واصفين هذا الأمر بالمشين، وبعد انتشار هذه الصور قامت الفتاة بإغلاق حسابها على “تويتر” الذي نشرت فيه مجموعة من الصور حتى تأمن العقاب المتوقع.