طالبة طب تنشر صور الموتى على “سناب شات” تشعل مواقع التواصل

صحيفة المرصد:أشعلت طالبة طب سعودية مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بتصوير جثث الموتى في مشرحة داخل أحد المستشفيات والتعليق عليها بشكل ساخر.
ووفقاً لموقع”العربية نت”عبر عدد من المغردين عن استنكارهم لما قامت به من انتهاك لخصوصية هذه الجثث، واصفين هذا الأمر بالمشين، وبعد انتشار هذه الصور قامت الفتاة بإغلاق حسابها على “تويتر” الذي نشرت فيه مجموعة من الصور حتى تأمن العقاب المتوقع.
تعليقات ( 23 )
خابرينهمإذا كانت من منتسبي جامعة عبد العزيز . فمعروف من هم الذين يدخلون قسم الطب والهندسه والعلوم السياسيه دون غيرهم .. وهم يتوارثون هذه المقاعد فلا تستغربون
ياحيف والله ؟؟؟هالبشر المتعلم والجاهل . وش صاير فيهم ؟ خلاص ماعاد فيه حرمه لا للأحياء ولا للأموات . مهزله .. مثل هذه الطبيبه غير جديره بمهنتها اللي كلها أسرار وأمانه
عدد التعليقات:4025
العنيدللأسف كلية طب ج عبدالعزيز تحتاج تنظيف على جميع المستويات حتى تخرج لنا طبيبات****.
الستينيلاحول ولا قوه الا بالله ، أين حرمه الموتى ؟
عدد التعليقات:4025
العنيدحسبنا الله ونعم الوكيل أين مراعاة حرمة الموتي هذه غير أمينه في عملها وهي طالبه فكيف تستامن اذا أصبحت طبيبه
أبو بنيانلاحول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل
العنزيحسبي الله انتهاك للخصوصية الادميه وخيانه للمهنه يجب محاسبتها
د.ريزانالابد من معاقبتها عقاب شديد لتكون عبره للغير ويكون العقاب نوم ليلة واحده في المقبرة وتعمل في حفر القبور لمدة أسبوع كامل أتوقع هذا تأديب لها
ولد حصهالميت له حرمه
الزهرانيسبحان الله يعني لازم كل واحد ياكل علقة خآصة به على شان يرتدع لماذا لانتعض من بعض وممن تظرر بسبب التصوير وناصل الايجابيات ونتوقف عن السلبيات
سفرانكولو اللي فعل هذه الفعلة المجردة من الانسيانة ( رجل ) لتحول الخبر القبض على شاب لكن للاسف الانظمة تحمي وتخاف من النساء بسبب ( عيب حرمة )للاسف: بعععععع
دروجباالله يسلط عليك ويجعل نهايتك حادث جالسه تضحكي ومبسوطه وين قلبك
الفساد والمحسوبيةوصل الفساد لكليات الطب؛كليات الأخلاق والإنسانية. وهذا ماتفسره الأخطاء الطبية التي إنتشرت بشكل مخيف جدا بسبب وجود هذه العينات بالواسطة في مستشفياتنا.!
هايدياتوقع تصرفت بحسن نية تبي تسوي مثل الغرب يوم يصورون كل شي بس الي ماتعرفه أن احنا مسلمين ومايجوز كشف العورة والغرب مافي رادع لهم لا إسلام ولا غيره
صرخة صمتهاذا عملها انا ضد ان تنشر صور الوتى بعض القلوب ضعيفة لا تتحمل المناظر وانا منهم تبغين تروعين الناس الله يهديها والموتى هذولا مالهم اهل راعي شعور اهلهم
فهد12اذا صح ((الخبر)) فهو عمل ارعن تستحق العقاب عليه
Nasser7777الله سبحانه وتعالى كفيل بها وبهم ووالله لا يقتص منها.لان الله ليس بضلام للعبيد طيب لو احد المتابعين تعرف على جثة احد اقاربه من يقدر يتنباء بردة فعله
himaاعتقد ذلك بسبب عدم وجود سينماء ومسارح وطرب ,تشغلهم وترفه عنهم,وتقوي الاحساس بلطيبه ومراعاة شعور الاخرين.
عدد التعليقات:5462
بسمهالاحمق احمق مهما بلغ من درجات علمية او ثقافية مثل هذي العينه !!!!!!
عدد التعليقات:5462
بسمهحسبنا الله ونعم الوكيل ..ايش القلب هذا اللي صاحبته تعمل كذا وتهتك حرمة الاموات ..ساعات باذن الله ونسمع جزاءها 😡
الصارملازم تطرد من كلية الطب ولا يسمح لها بالدراسه الجامعيه، عقليه **ولا عندها أمانه. الطب مهنه وشرف لأن صاحبها يطّلع على أسرار المرضى وخصوصيات العوائل
مدمرصوروها وهي عريانه ونشورها عشان تعرف كيف حرمت الميت
بدون مجاملاتحسبي الله ونعم الوكيل ... حتى الأموات لم يسلموا من عبث وسنابات هؤلاء السفهاء والسفيهات ؟؟؟؟