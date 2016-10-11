  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

طالبة طب تنشر صور الموتى على “سناب شات” تشعل مواقع التواصل

11 أكتوبر, 2016 , 13:01 م
طالبة طب تنشر صور الموتى على “سناب شات” تشعل مواقع التواصل
  • 2٬132
  • 23
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:أشعلت طالبة طب سعودية مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بتصوير جثث ‏الموتى في مشرحة داخل أحد المستشفيات والتعليق عليها بشكل ساخر.

ووفقاً لموقع”العربية نت”عبر عدد من المغردين عن استنكارهم لما قامت به من انتهاك لخصوصية هذه الجثث، واصفين هذا الأمر بالمشين، وبعد انتشار هذه الصور قامت الفتاة بإغلاق حسابها على “تويتر” الذي نشرت فيه مجموعة من الصور حتى تأمن العقاب المتوقع.

4589999

4

6

2223



تعليقات ( 23 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 23
    11 أكتوبر, 2016 , 13:35 م

    خابرينهم

    إذا كانت من منتسبي جامعة عبد العزيز . فمعروف من هم الذين يدخلون قسم الطب والهندسه والعلوم السياسيه دون غيرهم .. وهم يتوارثون هذه المقاعد فلا تستغربون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 22
    11 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    ياحيف والله ؟؟؟

    هالبشر المتعلم والجاهل . وش صاير فيهم ؟ خلاص ماعاد فيه حرمه لا للأحياء ولا للأموات . مهزله .. مثل هذه الطبيبه غير جديره بمهنتها اللي كلها أسرار وأمانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 21
    11 أكتوبر, 2016 , 13:23 م
    عدد التعليقات:4025

    العنيد

    للأسف كلية طب ج عبدالعزيز تحتاج تنظيف على جميع المستويات حتى تخرج لنا طبيبات****.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 20
    11 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    الستيني

    لاحول ولا قوه الا بالله ، أين حرمه الموتى ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 19
    11 أكتوبر, 2016 , 13:21 م
    عدد التعليقات:4025

    العنيد

    حسبنا الله ونعم الوكيل أين مراعاة حرمة الموتي هذه غير أمينه في عملها وهي طالبه فكيف تستامن اذا أصبحت طبيبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  6. 18
    11 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    أبو بنيان

    لاحول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 17
    11 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    العنزي

    حسبي الله انتهاك للخصوصية الادميه وخيانه للمهنه يجب محاسبتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 16
    11 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    د.ريزانا

    لابد من معاقبتها عقاب شديد لتكون عبره للغير ويكون العقاب نوم ليلة واحده في المقبرة وتعمل في حفر القبور لمدة أسبوع كامل أتوقع هذا تأديب لها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    ولد حصه

    الميت له حرمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  10. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    الزهراني

    سبحان الله يعني لازم كل واحد ياكل علقة خآصة به على شان يرتدع لماذا لانتعض من بعض وممن تظرر بسبب التصوير وناصل الايجابيات ونتوقف عن السلبيات
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    سفرانكو

    لو اللي فعل هذه الفعلة المجردة من الانسيانة ( رجل ) لتحول الخبر القبض على شاب لكن للاسف الانظمة تحمي وتخاف من النساء بسبب ( عيب حرمة )للاسف: بعععععع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    دروجبا

    الله يسلط عليك ويجعل نهايتك حادث جالسه تضحكي ومبسوطه وين قلبك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  13. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    الفساد والمحسوبية

    وصل الفساد لكليات الطب؛كليات الأخلاق والإنسانية. وهذا ماتفسره الأخطاء الطبية التي إنتشرت بشكل مخيف جدا بسبب وجود هذه العينات بالواسطة في مستشفياتنا.!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    هايدي

    اتوقع تصرفت بحسن نية تبي تسوي مثل الغرب يوم يصورون كل شي بس الي ماتعرفه أن احنا مسلمين ومايجوز كشف العورة والغرب مافي رادع لهم لا إسلام ولا غيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    صرخة صمت

    هاذا عملها انا ضد ان تنشر صور الوتى بعض القلوب ضعيفة لا تتحمل المناظر وانا منهم تبغين تروعين الناس الله يهديها والموتى هذولا مالهم اهل راعي شعور اهلهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    فهد12

    اذا صح ((الخبر)) فهو عمل ارعن تستحق العقاب عليه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 13:12 م

    Nasser7777

    الله سبحانه وتعالى كفيل بها وبهم ووالله لا يقتص منها.لان الله ليس بضلام للعبيد طيب لو احد المتابعين تعرف على جثة احد اقاربه من يقدر يتنباء بردة فعله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    hima

    اعتقد ذلك بسبب عدم وجود سينماء ومسارح وطرب ,تشغلهم وترفه عنهم,وتقوي الاحساس بلطيبه ومراعاة شعور الاخرين.
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  19. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 13:10 م
    عدد التعليقات:5462

    بسمه

    الاحمق احمق مهما بلغ من درجات علمية او ثقافية مثل هذي العينه !!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 13:09 م
    عدد التعليقات:5462

    بسمه

    حسبنا الله ونعم الوكيل ..ايش القلب هذا اللي صاحبته تعمل كذا وتهتك حرمة الاموات ..ساعات باذن الله ونسمع جزاءها 😡
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    الصارم

    لازم تطرد من كلية الطب ولا يسمح لها بالدراسه الجامعيه، عقليه **ولا عندها أمانه. الطب مهنه وشرف لأن صاحبها يطّلع على أسرار المرضى وخصوصيات العوائل
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  22. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    مدمر

    صوروها وهي عريانه ونشورها عشان تعرف كيف حرمت الميت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 13:04 م

    بدون مجاملات

    حسبي الله ونعم الوكيل ... حتى الأموات لم يسلموا من عبث وسنابات هؤلاء السفهاء والسفيهات ؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم