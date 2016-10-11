مواطن يشتكي شركة اتصالات..والسبب “هللة”

صحيفة المرصد:وجدت شركة اتصالات محلية نفسها في موقف محرج وهي تواجه شكاوى تقدم بها عميل لها بسبب هللة واحدة فقط, إذ شكا المواطن أحمد العنزي الشركة بسبب حسم مبلغ هللة واحدة من رصيده، دون وجه حق كما يقول، مطالبا باسترجاعها وإضافتها لرصيده، الأمر الذي اضطر الشركة لإعادتها بعد 12 ساعة من شكواه.
ووفقاً لموقع”عكاظ”قال العنزي إنه شحن بمبلغ 110 ريالات لتفعيل إحدى الباقات المعروضة بالشركة، إلا أنه تفاجأ بحسم هللة من أجل الشحن بـ10 ريالات زيادة على المبلغ، ما أثار دهشته من هذا التصرف الذي رآه سلوكاً استغلالياً أثار غضبه في وقت لم يكن يكترث لقيمة الحسم.
وأوضح أنه اتصل على الموظفين في الشركة شاكيا ومتسائلا عن أسباب التصرف، مشيرا إلى أنهم تناقشوا معه وقاموا برفع الطلب، وأبلغوه أنه ستتم دراسة الوضع خلال 12 ساعة، وقال: «كررت الاتصالات إلى أن أعيدت الهللة»، وأضاف أنه أراد توجيه رسالة مفادها بأن الحملة على شركات الاتصالات ستشمل أي شركة لا تقدم الخدمات المطلوبة للمواطن والمقيم.
تعليقات ( 32 )
ارز 👊 نجدشوف اذا اجريت مكالمة وخلصت يطلع عندك المبلغ المتبقي اعمل تشييك غلى الرصيد ثاني مره قد تجد نقص هلله احسبها كم مليون هلله تاكد بنفسك قد يكون خطا
مجرد تعليقمخالف
بندهبنده كل ما جاهم عميل قالوله تبي الباقي ولا تتصدقبه .. حنا عايشين علشان غيرنا حنا يالله نلحق ع عيالنا اي دوله في العالم ترجعلك الهلل وعندنا يعطونك علك
ارز 👊 نجدعلى العموم عروض موبايلي مشطب عليها خاصة مع كثرة رسايل العروض
جنوبيه *والله ياما يروح علينا لاكن ربي فوق وهلله. وحده كان. سكت احسن
محمدهذي شركة زين. والباقه باقة شباب. المشكلة صارت لي بس اكتشفت اني ما كنت مسكر البيانات، لان بمجرد الشحن بيروح منه هلالات اذا البيانات شغاله.
نجم سهيلالشكوى التي قدمها العميل ذكيه ومعناها واضح ويدل على أستغلال شركات الاتصالات. وكانت أهانة العميل لشركة الأتصالات بالشكوى تعنى بأن" المعامله بالمثل "
الزهرانيصدرت لي فاتورة بقيمة ٧٠ ريال والهاتف لم يركب بعد يتعذرون ان البوكسيه ممتلئة اجل كيف صدرت الفاتورة اشتكيت قالوا سددها وطالب بحقك بعدين
الفيصلبيض الله وجهك يالعنزي الموضوع ليس موضوع هللة موضوع استغلال للعملاء كم عميل تخصم عليه عدة هللات وتطلع ربما مئات الالوف !!!
ارز 👊 نجدكم مليون هلله ياخذون اذا في خطاء هلله قد تكون على الجميع احسبها كم مليون هلله وشوف المبلغ اذا من حقه
ارز 👊 نجدكم مليون هلله ياخذون اذا في خطاء هلله قد تكون على الجميع احسبها كم مليون هلله وشوف المبلغ اذا من حقه
ي و س فوطريقة الغاء الإشتراك في هذه الخدمه الي تخصم عليك ريال يومياً كالتالي: ارسل3311الى900للstc ولموبايلي ارسل قف ل604445ولزين ارسل إيقاف ل705000
ي و س فأخي أختى العزيزان: شركة الاتصالات تخصم عليكماريال يومياًمُقابل خدمة الإعلانات وانت لم تشارك فيهامن الأصل و90%من المشتركين لايعلم انه لابدمن الألغاء
هايديانا وربي يأخذون مني 60 ريال وأكثر وكل ما اتصل اشتكي يصرفوني وبنشوف مشكلتك ومدري ايش كذابين نصابين مارح اسامحهم وادعي أن الله مايبارك في رزقهم
لهفة حنينيأقسم بالله انا اشتركت في باقة 30 دبل رصيد وراحوا وخصموا قيمة اشتراك الباقة ولم يفعل الاشتراك فقمت رفعت شكوى وبدون فايدة ومارجعوا لي الرصيد شركة نصابة😕
فهد العنزيانا صار معي مثل هذا الموقف ، ياخذون تقريباً ثلاثه ريال كل يوم ، ويوم كلمتهم قالوا إنت مشترك بخدمة قلت لهم غيرصحيح المهم إني ألغيتها ، إنتبهوا منهم
اليوسيوبعد فترة تم سحب بطاقة الصراف من قبل صراف تابع للبنك وقيمة بدل الفاقد في ذلك الوقت ٥٠ ريال وأخذوها بدل ٣٠ ريال أعيدت لي بأمر موسسة النقد حسبنا الله
اليوسياذا كان له اشتراكات عندهم بياخذوها أضعاف مضاعفة انا حدث لي مشكلة مع احد البنوك وخصم عليه مبلغ ٣٠ ريال واشتكيت لمؤسسة النقد ورجعت لي وبعد فترة يتبع
سعدونهذا فاضي ولاعنده اى شغل
عدد التعليقات:8608
اللامي10هللة + هللة ...كـم =
عدد التعليقات:8608
اللامي10من ابسط حقوقه
aliوراهم ولو بجزء من هللة.
مستشاركيستحق الشكر والثناء لو كل شخص تعامل مع الشركات وأي جهه كذا راح تحصل على جميع حقوقك بدون مطالبه يستحق الاحترام ويجب على الشركه تقديم اعتذار لع
ههههههههههههههوالله كفو اهنيييك انا سرقوني بس الله حسيبهم
عدد التعليقات:2847
ابن الوطنخررررررووووج
عدد التعليقات:2847
ابن الوطنكفو يا ولد وائل حلال فيهم عند التسديد لو باقي لشركه اقل من هلله لن يقبل تسديدك
حمدااكيد لك واسطه
إمرأهإحترمت وعي هذا الرجل
خالد الزهرانيالاتصالات نظامهم عسكري مع المواطن سدد وبعدين اشتكي يستاهلون الله لايوفقهم
خلك بعيد حبك يزيد 😊هلله تهون انا كنت أتصبح يوميآ بخصم 35 هلله أصحى اشوفها على الشاشه
خالد الزهرانيالاتصالات نظامهم عسكري مع المواطن سدد وبعدين اشتكي يستاهلون الله لايوفقهم