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مواطن يشتكي شركة اتصالات..والسبب “هللة”

11 أكتوبر, 2016 , 13:54 م
مواطن يشتكي شركة اتصالات..والسبب “هللة”
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صحيفة المرصد:وجدت شركة اتصالات محلية نفسها في موقف محرج وهي تواجه شكاوى تقدم بها عميل لها بسبب هللة واحدة فقط, إذ شكا المواطن أحمد العنزي الشركة بسبب حسم مبلغ هللة واحدة من رصيده، دون وجه حق كما يقول، مطالبا باسترجاعها وإضافتها لرصيده، الأمر الذي اضطر الشركة لإعادتها بعد 12 ساعة من شكواه.

ووفقاً لموقع”عكاظ”قال العنزي إنه شحن بمبلغ 110 ريالات لتفعيل إحدى الباقات المعروضة بالشركة، إلا أنه تفاجأ بحسم هللة من أجل الشحن بـ10 ريالات زيادة على المبلغ، ما أثار دهشته من هذا التصرف الذي رآه سلوكاً استغلالياً أثار غضبه في وقت لم يكن يكترث لقيمة الحسم.

وأوضح أنه اتصل على الموظفين في الشركة شاكيا ومتسائلا عن أسباب التصرف، مشيرا إلى أنهم تناقشوا معه وقاموا برفع الطلب، وأبلغوه أنه ستتم دراسة الوضع خلال 12 ساعة، وقال: «كررت الاتصالات إلى أن أعيدت الهللة»، وأضاف أنه أراد توجيه رسالة مفادها بأن الحملة على شركات الاتصالات ستشمل أي شركة لا تقدم الخدمات المطلوبة للمواطن والمقيم.



تعليقات ( 32 )

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  1. 32
    11 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    ارز 👊 نجد

    شوف اذا اجريت مكالمة وخلصت يطلع عندك المبلغ المتبقي اعمل تشييك غلى الرصيد ثاني مره قد تجد نقص هلله احسبها كم مليون هلله تاكد بنفسك قد يكون خطا
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  2. 31
    11 أكتوبر, 2016 , 15:20 م

    مجرد تعليق

    مخالف
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  3. 30
    11 أكتوبر, 2016 , 15:18 م

    بنده

    بنده كل ما جاهم عميل قالوله تبي الباقي ولا تتصدقبه .. حنا عايشين علشان غيرنا حنا يالله نلحق ع عيالنا اي دوله في العالم ترجعلك الهلل وعندنا يعطونك علك
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  4. 29
    11 أكتوبر, 2016 , 15:17 م

    ارز 👊 نجد

    على العموم عروض موبايلي مشطب عليها خاصة مع كثرة رسايل العروض
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  5. 28
    11 أكتوبر, 2016 , 15:14 م

    جنوبيه *

    والله ياما يروح علينا لاكن ربي فوق وهلله. وحده كان. سكت احسن
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  6. 27
    11 أكتوبر, 2016 , 15:14 م

    محمد

    هذي شركة زين. والباقه باقة شباب. المشكلة صارت لي بس اكتشفت اني ما كنت مسكر البيانات، لان بمجرد الشحن بيروح منه هلالات اذا البيانات شغاله.
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  7. 26
    11 أكتوبر, 2016 , 15:11 م

    نجم سهيل

    الشكوى التي قدمها العميل ذكيه ومعناها واضح ويدل على أستغلال شركات الاتصالات. وكانت أهانة العميل لشركة الأتصالات بالشكوى تعنى بأن" المعامله بالمثل "
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  8. 25
    11 أكتوبر, 2016 , 15:06 م

    الزهراني

    صدرت لي فاتورة بقيمة ٧٠ ريال والهاتف لم يركب بعد يتعذرون ان البوكسيه ممتلئة اجل كيف صدرت الفاتورة اشتكيت قالوا سددها وطالب بحقك بعدين
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  9. 24
    11 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    الفيصل

    بيض الله وجهك يالعنزي الموضوع ليس موضوع هللة موضوع استغلال للعملاء كم عميل تخصم عليه عدة هللات وتطلع ربما مئات الالوف !!!
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  10. 23
    11 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    ارز 👊 نجد

    كم مليون هلله ياخذون اذا في خطاء هلله قد تكون على الجميع احسبها كم مليون هلله وشوف المبلغ اذا من حقه
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  11. 22
    11 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    ارز 👊 نجد

    كم مليون هلله ياخذون اذا في خطاء هلله قد تكون على الجميع احسبها كم مليون هلله وشوف المبلغ اذا من حقه
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  12. 21
    11 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    ي و س ف

    وطريقة الغاء الإشتراك في هذه الخدمه الي تخصم عليك ريال يومياً كالتالي: ارسل3311الى900للstc ولموبايلي ارسل قف ل604445ولزين ارسل إيقاف ل705000
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  13. 20
    11 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    ي و س ف

    أخي أختى العزيزان: شركة الاتصالات تخصم عليكماريال يومياًمُقابل خدمة الإعلانات وانت لم تشارك فيهامن الأصل و90%من المشتركين لايعلم انه لابدمن الألغاء
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  14. 19
    11 أكتوبر, 2016 , 14:42 م

    هايدي

    انا وربي يأخذون مني 60 ريال وأكثر وكل ما اتصل اشتكي يصرفوني وبنشوف مشكلتك ومدري ايش كذابين نصابين مارح اسامحهم وادعي أن الله مايبارك في رزقهم
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  15. 18
    11 أكتوبر, 2016 , 14:41 م

    ولو سكت كل شحن بهللة
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  16. 17
    11 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    لهفة حنيني

    أقسم بالله انا اشتركت في باقة 30 دبل رصيد وراحوا وخصموا قيمة اشتراك الباقة ولم يفعل الاشتراك فقمت رفعت شكوى وبدون فايدة ومارجعوا لي الرصيد شركة نصابة😕
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  17. 16
    11 أكتوبر, 2016 , 14:25 م

    فهد العنزي

    انا صار معي مثل هذا الموقف ، ياخذون تقريباً ثلاثه ريال كل يوم ، ويوم كلمتهم قالوا إنت مشترك بخدمة قلت لهم غيرصحيح المهم إني ألغيتها ، إنتبهوا منهم
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  18. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 14:22 م

    اليوسي

    وبعد فترة تم سحب بطاقة الصراف من قبل صراف تابع للبنك وقيمة بدل الفاقد في ذلك الوقت ٥٠ ريال وأخذوها بدل ٣٠ ريال أعيدت لي بأمر موسسة النقد حسبنا الله
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  19. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 14:20 م

    اليوسي

    اذا كان له اشتراكات عندهم بياخذوها أضعاف مضاعفة انا حدث لي مشكلة مع احد البنوك وخصم عليه مبلغ ٣٠ ريال واشتكيت لمؤسسة النقد ورجعت لي وبعد فترة يتبع
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  20. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    سعدون

    هذا فاضي ولاعنده اى شغل
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  21. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 14:16 م
    عدد التعليقات:8608

    اللامي10

    هللة + هللة ...كـم =
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  22. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 14:14 م
    عدد التعليقات:8608

    اللامي10

    من ابسط حقوقه
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  23. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    ali

    وراهم ولو بجزء من هللة.
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  24. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    مستشارك

    يستحق الشكر والثناء لو كل شخص تعامل مع الشركات وأي جهه كذا راح تحصل على جميع حقوقك بدون مطالبه يستحق الاحترام ويجب على الشركه تقديم اعتذار لع
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  25. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    هههههههههههههه

    والله كفو اهنيييك انا سرقوني بس الله حسيبهم
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  26. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 14:06 م
    عدد التعليقات:2847

    ابن الوطن

    خررررررووووج
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  27. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 14:06 م
    عدد التعليقات:2847

    ابن الوطن

    كفو يا ولد وائل حلال فيهم عند التسديد لو باقي لشركه اقل من هلله لن يقبل تسديدك
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  28. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    حمدا

    اكيد لك واسطه
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  29. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    إمرأه

    إحترمت وعي هذا الرجل
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  30. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    خالد الزهراني

    الاتصالات نظامهم عسكري مع المواطن سدد وبعدين اشتكي يستاهلون الله لايوفقهم
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  31. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    هلله تهون انا كنت أتصبح يوميآ بخصم 35 هلله أصحى اشوفها على الشاشه
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  32. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    خالد الزهراني

    الاتصالات نظامهم عسكري مع المواطن سدد وبعدين اشتكي يستاهلون الله لايوفقهم
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