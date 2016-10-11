مواطن يشتكي شركة اتصالات..والسبب “هللة”

صحيفة المرصد:وجدت شركة اتصالات محلية نفسها في موقف محرج وهي تواجه شكاوى تقدم بها عميل لها بسبب هللة واحدة فقط, إذ شكا المواطن أحمد العنزي الشركة بسبب حسم مبلغ هللة واحدة من رصيده، دون وجه حق كما يقول، مطالبا باسترجاعها وإضافتها لرصيده، الأمر الذي اضطر الشركة لإعادتها بعد 12 ساعة من شكواه.

ووفقاً لموقع”عكاظ”قال العنزي إنه شحن بمبلغ 110 ريالات لتفعيل إحدى الباقات المعروضة بالشركة، إلا أنه تفاجأ بحسم هللة من أجل الشحن بـ10 ريالات زيادة على المبلغ، ما أثار دهشته من هذا التصرف الذي رآه سلوكاً استغلالياً أثار غضبه في وقت لم يكن يكترث لقيمة الحسم.

وأوضح أنه اتصل على الموظفين في الشركة شاكيا ومتسائلا عن أسباب التصرف، مشيرا إلى أنهم تناقشوا معه وقاموا برفع الطلب، وأبلغوه أنه ستتم دراسة الوضع خلال 12 ساعة، وقال: «كررت الاتصالات إلى أن أعيدت الهللة»، وأضاف أنه أراد توجيه رسالة مفادها بأن الحملة على شركات الاتصالات ستشمل أي شركة لا تقدم الخدمات المطلوبة للمواطن والمقيم.