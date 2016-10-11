بالصور:مدير شركة سوري يبتز فتاة سعودية مقابل توظيفها

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمحادثات “واتس أب” بين مقيم سوري الجنسية وفتاة سعودية حيث طالبها المقيم أن تخرج معه في خلوة مقابل توظيفها سعودة وهمية مستغلا حاجة الفتاة للمال.

واشترط المقيم والذي يبدوا أنه يعمل مدير شركة على فتاة سعودية أن تخرج معه، مقابل منحها 3 آلاف ريال راتب شهري.وظهر بالمحادثة رفض الفتاة لإغراءات المقيم ,حيث ذكرت له بأنها ترغب في الوظيفة من أجل مساعدة أسرتها ، ولكنها ترفض بتاتاً بيع شرفها.

هذا وقد ودعا المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ظهر اليوم، كل مَن لديه معلومات عن القضية سرعة إبلاغ الوزارة من منطلق الوطنية والمصلحة العامة.