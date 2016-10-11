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بالصور:مدير شركة سوري يبتز فتاة سعودية مقابل توظيفها

11 أكتوبر, 2016 , 14:40 م
بالصور:مدير شركة سوري يبتز فتاة سعودية مقابل توظيفها
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمحادثات “واتس أب” بين مقيم سوري الجنسية وفتاة سعودية حيث طالبها المقيم أن تخرج معه في خلوة مقابل توظيفها سعودة وهمية مستغلا حاجة الفتاة للمال.

واشترط المقيم والذي يبدوا أنه يعمل مدير شركة على فتاة سعودية أن تخرج معه، مقابل منحها 3 آلاف ريال راتب شهري.وظهر بالمحادثة رفض الفتاة لإغراءات المقيم ,حيث ذكرت له بأنها ترغب في الوظيفة من أجل مساعدة أسرتها ، ولكنها ترفض بتاتاً بيع شرفها.

هذا وقد ودعا المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ظهر اليوم، كل مَن لديه معلومات عن القضية سرعة إبلاغ الوزارة من منطلق الوطنية والمصلحة العامة.

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تعليقات ( 85 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 85
    11 أكتوبر, 2016 , 15:34 م

    ALTHEEB

    بناتنا صارو ملطش والسبب الوظيفه لو طبقنا قول الله لما حدثا هذا (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ)
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  2. 84
    11 أكتوبر, 2016 , 15:34 م

    صرخة صمت

    جالسه تتجادل معه فاتحه له المجال الي مثل هذا ماتاخذ وتعطي معه ابد لو تموت جوع احسن لها بعدين فيه وظايف كثيره بالبلد مندوبات وهي بالبيت وفيه شغل كثير
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  3. 83
    11 أكتوبر, 2016 , 15:34 م

    ابو محمد النعاشي

    هذ جزء لايتجزا مما يفعلونه الاجانب في بلدنا وخصوصا اللي ماسكين مسولية التوضيف في جميع الشركات وياليت الوزارة تنفذ ماعليها باسرع وقت حتى يكون عبره
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  4. 82
    11 أكتوبر, 2016 , 15:33 م

    طير شلوى

    اقول انت وإياه وش عرفكم انه سوري يمكن ****ترى بعد فيه ****يتحرشون ببنات الناس والدليل المولات والأسواق مسويين روحهم فاهمين هههه
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  5. 81
    11 أكتوبر, 2016 , 15:32 م

    صرخة صمت

    هو غلطان وهي بعد غلطانه جالس يقولها كلام مش كويس وجالسه تاخذ وتعطي معه لازم اطلع كان قالت له الي تسويه بنات الناس راح تلقاه بأهلك وتركته الشرف غالي
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  6. 80
    11 أكتوبر, 2016 , 15:32 م

    نيوتن

    ننتظر بيان وزارة الداخلية و الا العمل معروف ردهم
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  7. 79
    11 أكتوبر, 2016 , 15:31 م

    غالبية اللي استطاعوا عبور بلدانهم مثل العراق وسوريا واليمن الي أوروبا أو الخليج من **** ﻷن الضعيف يموت في بلده أو في الطرق
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  8. 78
    11 أكتوبر, 2016 , 15:30 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    سوري مدير شركة ؟؟ كنت متوقعة مدراء الشركات من اليمنيين واللبنانيين بس
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  9. 77
    11 أكتوبر, 2016 , 15:30 م

    حامد كرزاي

    قرارات عمل المرأة في الاسواق مع الرجال سيحدث أكثر من هذا..
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  10. 76
    11 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    نيوتن

    يا شباب الوطن يا أهل الحميه ****
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  11. 75
    11 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    حزين

    كم من فتاة استغلها مدراء الشركات الأجانب اما بالضغط من اجل الزوج او من اجل الحصول على نزواته الشيطانية والحادثة تتكرر للاسف
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  12. 74
    11 أكتوبر, 2016 , 15:26 م

    ﻻ تطيحوا في البنت يمكن محتاجه وخاصةً النساء ناقصات عقل ودين والمجرمين من اﻷجانب وخاصةً أبو شكم وأبو قات الله أعطاهم شوية شكل يغرونهن
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  13. 73
    11 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    زائره

    هذا الأجنبي ما أرسل هذا الرسالة إلا وشكله متعود على إرسال مثل هالرسائل ،لإنه خ ب ي ث . وين مكتب العمل عن سَعوَدَة مسؤل التوظيف !!!!يانساء ( انتبهووو)
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  14. 72
    11 أكتوبر, 2016 , 15:24 م

    سوط الحق

    السعوديون مساكين .. يتفننون في الدفاع عن السوريين وغالبيتهم يكرهوننا من أكثر الشعوب كرها لنا الأتراك والسوريين ...تستاهلون دافعوا عنهم لين ...
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  15. 71
    11 أكتوبر, 2016 , 15:24 م

    ابو شوق

    كلهم نفس طينته الى من رحم ربي وابو يمن ***منه
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  16. 70
    11 أكتوبر, 2016 , 15:24 م

    ....

    شكرا لكل مين عم بدعي بالموت لاهل سوريا وشكرا لكل مين عم يدعي بالخير والله يجازيه كل مين عهوا عملو وكلامو
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  17. 69
    11 أكتوبر, 2016 , 15:22 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    الله يرزقها من فضله ويغنيها بالحلال عن الحرام
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  18. 68
    11 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    اليمنيين والسوريين الضعاف ما يستطيعون أن يدخلوا بلدنا ﻷن الفاسدين والمجرمين منهم يدخلون عندنا علي ظهور وعلي حساب الضعوف ولذا ينقتلون هناك ويجوعون
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  19. 67
    11 أكتوبر, 2016 , 15:20 م

    صرخة صمت

    وليه هذا بس الي قلتو جنسيته بالعاده تقولو وافد ماعلينا ، كل بلد فيها الصالح والطالح سوريين فيهم خير وشرفاء الخير والشر بكل مكان والفاسد ماتحدده جنسيته
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  20. 66
    11 أكتوبر, 2016 , 15:20 م

    مجول

    ويمنع منع بات التواصل مع الرجال أياً كان وفي حالة مخالفة النظام تتواصل المتقدم أو الموظفه بشكوى إلى مكتب العمل او إلى أي جهة أختصاص لإزالة المخالفة !
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  21. 65
    11 أكتوبر, 2016 , 15:19 م

    جنوبيه *

    حسبي الله عليه اشتكيه الله لايرده القذر
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  22. 64
    11 أكتوبر, 2016 , 15:19 م

    انا نفسي اعرف الا متى والشركات بأيد مدراء اجانب وتتلاعب بالوطن وبشرف النساء والفساد المالي فيها الله به عليم ولزم تشتكي !! اين مراقبة الشركات ؟
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  23. 63
    11 أكتوبر, 2016 , 15:18 م

    مجول

    المرأة ضعيفة في كل شي !لماذا لا تشترط وزارة العمل شرط إجباري في كل شركات بيع التجزئه وغيرها إدارة ( نسائية ) ويمنع منع بات التواصل مع الرجال إذا أرتم
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  24. 62
    11 أكتوبر, 2016 , 15:18 م

    ما جانا البﻻ إﻻ من أبو يمن وأبو شكم عاثوا فسادا وجريئين وما يخافوا وطايحين في أعراض الناس وأموالهم وحياتهم حسبي الله عليهم
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  25. 61
    11 أكتوبر, 2016 , 15:18 م

    نيوتن

    لوكان التوظيف عن طريق وزارة العمل لم يتجرى على ما حدث
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  26. 60
    11 أكتوبر, 2016 , 15:16 م

    مجول

    لو كانت المرأة في السعودية يصرف لها معاش ( ربة بيت ) والله ما كان شرذمه من الناس يساومها على شرفها ولكن ، أردتم الأختلاط وذمتم الشيطان على فعله ؟! >>
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  27. 59
    11 أكتوبر, 2016 , 15:16 م

    Br0ken

    اذا كان الاجنبي مدير والمواطن موظف سوف نشاهد تحرش وابتزاز ومضايقات وقطع ارزاق
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  28. 58
    11 أكتوبر, 2016 , 15:15 م

    عيب هذا الكلام يا أخ فيصل..مهما صار لا تعمم..في ناس بسوريا تنقتل وهم مالهم ذنب وناس محترمة..مو عشان واحد نتشمت في الباقيين..أسلوبك جداً ***استحي
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  29. 57
    11 أكتوبر, 2016 , 15:15 م

    الحقباني

    علم كلام صح شايم الأجانب يقولون عن السعودية بيت مال للمسلمين اسرق خذ مأ شئت منه حلال لك حلف لي احد الدبلماسيين انه سمع خطيب جمعه يحثهم على ذلك في بنجل
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  30. 56
    11 أكتوبر, 2016 , 15:14 م

    ابو سليمان

    الاجنبي يتمسكن لين يتمكن وفعلا تمكن وسيطر على اقتصاد البلد ونتشر مثل الجراد في كل مجال واصبح التجاره والاعمال بيده والموطن عاطل وعاله على الوطن
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  31. 55
    11 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    هذا نهاية الاختلاط اللي يدعي له **** ومن هم على شاكلته اراح المسلمين من عيناتهم
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  32. 54
    11 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    نيوتن

    وين الدعاه و ين هيئة كبار العلماء عن انتهاك و إهانة المراة الملكه كما يقال
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  33. 53
    11 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    مخاوي الرشاش

    وين مكانه والله لاخليه غربال خرسانه
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  34. 52
    11 أكتوبر, 2016 , 15:12 م

    ا

    مخالف للنشر
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  35. 51
    11 أكتوبر, 2016 , 15:10 م

    كلمة حق

    الأجانب خطر وحقد دفين وخاصه العربيه والاسيويه احذروهم حنا يردنا ديننا وعادتنا وتقاليدنا وهم لا دين ولا خلاق لهم وفيه ناس يتسترون عليهم فيجب عقابهم
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  36. 50
    11 أكتوبر, 2016 , 15:10 م

    زائر

    ياوزارة العمل هناك جهة أمنية ورجال أمن لماذا لاتستعينون بهم في تتبع مصدر هذه الرساله !!؟
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  37. 49
    11 أكتوبر, 2016 , 15:10 م

    نيوتن

    ابغى اروح الربع الخالي اتمشى و ادفن راسي بالرمال
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  38. 48
    11 أكتوبر, 2016 , 15:09 م

    مبارك

    الوضيفه قصتها قصه للشاب صعبه كيف البنت ك انظمه الوزاره بطواقمها بمنشئات البلد ومشاريعه وع مدى عقود م الزمن لا زالت معضله والحلول موجوده لكن مايبونها
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  39. 47
    11 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    تبا له

    تبا له تبا له تبا له
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  40. 46
    11 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    العابد لله

    دول العالم التى فتحت مجال وظائف مختلطة للتحرش هى الاكثر حوادث اغتصاب واعتداء وتشوه سمعه ولا تتركو الموضوع الاساسي وهو الاختلاط وتركزو على الاجانب
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  41. 45
    11 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    وجدنا لنتمتع بالحياة لا لنكرس حياتنا في البحث عن خرافة المجهول

    مخالف
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  42. 44
    11 أكتوبر, 2016 , 15:07 م

    ا

    وزارة العمل لابد من طرد كافه الاجانب من المحلات التي تبيع ملتزمات نسائيه
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  43. 43
    11 أكتوبر, 2016 , 15:07 م

    نيوتن

    مادام فيه استقدام مفتوح فعلى الدنيا السلام
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  44. 42
    11 أكتوبر, 2016 , 15:07 م

    راشد

    وين اهلها وين ابوها وين اخوانها وين محارمها ؟ هذه نهاية الاختلاط..ليش ما يكون المدير امراة سعودية ..نرجوا منع الاختلاط في الاسواق والشركات والمستشفيات
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  45. 41
    11 أكتوبر, 2016 , 15:06 م

    زائر

    عزيز وصومالي <<<<<< نفس الشخص ،
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  46. 40
    11 أكتوبر, 2016 , 15:05 م

    العابد لله

    فتحو مجال لأختلاط والان يحصدون تبعات قرارهم قلنا اختلاط يعني تحرش ابتزاز وخيانة
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  47. 39
    11 أكتوبر, 2016 , 15:05 م

    الحمد لله

    ما شاء الله مدير شركه سوري والشباب أهل الشهادات ما لقيو ظائف ليش كذا وين توظيف السعوديين ليش ما يكون توظيف القطاعالخاص عن طريق الوزاره ويكون الكترون
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  48. 38
    11 أكتوبر, 2016 , 15:05 م

    ابن روق العتيبي

    اخرالزمان الله يكفيناالشر هذااخرت حقوق المرأة مساواة ثم وظيفة ثم اختلاط ثم مساومه ثم ثم وقع الفاس فالراس مكان المرأه بيتها بلاوظيفة بلاخراب
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  49. 37
    11 أكتوبر, 2016 , 15:04 م

    نيوتن

    الشعب السعودي وين وين السعوديين وين وين الرجاجيل
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  50. 36
    11 أكتوبر, 2016 , 15:02 م

    *****

    لأن الشتائم لا تليق الا عليهم ؟ اجل بلد مثل بلدنا يضفهم ويسهل لهم كل الصعاب وبالاخير تساوم على شرفها فما يجري ببلدهم قليل في حقهم
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  51. 35
    11 أكتوبر, 2016 , 15:02 م

    شايم

    الأجانب يقولون عن السعودية بيت مال للمسلمين اسرق خذ مأ شئت منه حلال لك حلف لي احد الدبلماسيين انه سمع خطيب جمعه يحثهم على ذلك في بنجلادش
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  52. 34
    11 أكتوبر, 2016 , 15:02 م

    مبارك

    ممكن مفبرك ولو ان ف نماذج وال يسوي كذا له تجارب كيف سوري مدير شكلها مثل شركات المسلسلات مدير عزوبي ؟ هل هو غبي لدرجة يدين نفسه كتابيا بطرف لا يعرفه !
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  53. 33
    11 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    عزيز

    أمس شاهدنا شاب سعودي تحرش بفتاة سعودية صفعته على وجهه فلا تعممون على الاجانب كل بلد فيه الصالح وفيه الفاسد ومن الجنسين
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  54. 32
    11 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    نيوتن

    عادي لامشكله مطلق الحريه في التوظيف وزارة العمل هي من وضعة التوظيف في يد الاجنبي
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  55. 31
    11 أكتوبر, 2016 , 15:00 م

    سعودي عاطل

    مخالف
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  56. 30
    11 أكتوبر, 2016 , 15:00 م

    وليش تصور وتنشر المحادثة إذا هي ما تبي تشتكي ولا تبلغ؟؟مع إنه الكل يعرف إنه الحكومة تتعامل مع هذه القضايا بسرية تامة وحتى بدون إبلاغ الأهل؟ وراها شي
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  57. 29
    11 أكتوبر, 2016 , 15:00 م

    مبارك

    ممكن مفبرك ولو ان ف نماذج وال يسوي كذا له تجارب كيف سوري مدير شكلها مثل شركات المسلسلات مدير عزوبي ؟ هل هو غبي لدرجة يدين نفسه كتابيا بطرف لا يعرفه !
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  58. 28
    11 أكتوبر, 2016 , 14:58 م
    عدد التعليقات:109

    Xx5halidxX

    وهناك الكثييييير منهم في المستشفيات خصوصا والقطاعات الخاصه
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  59. 27
    11 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    العاصي

    لعنةالله عليه هذا شبيح كلب وين السعوديين مايسرووو مدراء لهذي الشركات
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  60. 26
    11 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    ا

    السوري مو عشان حب علشان يترزق من ظهر الحريم **** .. السوري مايدخل بلد الا يفسدها ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  61. 25
    11 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    صومالي وافتخر

    على فكرة الغلط مش منه .. من اللي وظفه وحطه في هذا المنصب .. أعيد وأقول هذا لازم يحاكم .. لكن رجاء بدون تعميم وبدون عنصرية لو سمحتم !!..
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  62. 24
    11 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    داعس رقبة الزيدي و السوري

    سوري مدير التوظيف ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  63. 23
    11 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    يمني عاشق الدمام

    طيب والسعوديين؟؟؟؟
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  64. 22
    11 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    شايم

    ياحليلكم يالشعب السعودي مابعد شفتو من الاجانب والمجنسين شي اسألوالكويتيين وش سوو الاجانب بهم اثناء الغزوالعراقي اعدء في الداخل
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  65. 21
    11 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    الى متى

    والسعودي طول عمره جالس ف البيت يطبخ وينظف بيت امه والوظايف للاجانب ما اقول حسبي الله ونعم الوكيل ف الشركات وانا عاطل اكثر من اشهر وما حصلت وظيفه
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  66. 20
    11 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    فـهــــــد

    الله يخلف علينا اصبح الوافد يبتز حريمنا يا وظيفه وتطلعين معي او لا يوجد وظيفه بعدين وزارة العمل تقول ماوصلها شئ ليش ماتروحين للشرطه او الهيئة تى يتادب
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  67. 19
    11 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    زمان العجايب !!!

    ياسبحان الله .. كيف لأجنبي ووافد أن يتحكم في أهل البلد الأصليين .. وهو المسؤول عن توظيفهم في بلدنا ؟ وغيره ألوف ؟ متى تنهي الدوله هذه المهازل ؟
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  68. 18
    11 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    صومالي وافتخر

    والأن كالعادة مسلسل الشتائم للأجانب يبدأ.في منهم الصالح والطالح.إذا كان هذا حيوان.مش يعني كلهم.هذا لازم يحاكم.الرجاء بدون عنصرية وبدون تعميم لو سمحتم
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  69. 17
    11 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    ابو خالد

    ااااااااااااااااه دلوني عليه لاروح قصاص فيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  70. 16
    11 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    مواطن عاقل

    اثبتت الدراسات ان خطر جميع الجنسيات وارد باستثناء العمالة الفلبينيه !! فالنبدأ بحصر الجنسيات الاخرى . والبقاء والزياده على الجنسية الفلبينيه!
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  71. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    خالد الزهراني

    الله المستعان اجنبي يساوم بنت البلد على شرفها عشان يوظفها في بلدها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  72. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 14:52 م

    الكايد

    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    مواطن عاقل

    وين السعوده المفروضه من مكتب العمل !! اختراق الانظمة بسهوله يعيد النظر ان النظام الموجود اجتهادي لااكثر وغير مجدي !! الابتزاز وارد سواء كان اجنبي وغير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  74. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    ليش ما اشتكت عليه لين الحين؟

    طيب سؤال..هي ليش قاعدة تتناقش معاه..وواضح من اللهجة إنه مو سوري..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    العابد لله

    فتحو مجال لأختلاط والان يحصدون تبعات قرارهم قلنا اختلاط يعني تحرش ابتزاز وخيانة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    دحوم1

    اعقب يابو شكيم حتى انت قمت تتمرجل على البلد التي فتحت لك ابوابها قمت تبتز نساءها اذا انت رجال رح حرر بلدك من روسيا وايران ولافغان بعدين سو ابضاي
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  77. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    فيصل

    تحياتي لمصر التي صوتت مع روسيا ..تحياتي للاردن التي رمتهم في المخيمات .. ولاعزاء للمساكين الذين يضحك عليه بكلمتين عن العروبه والاسلام
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  78. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    ابو فيصل

    كيف .. ومن .. عرف انه سوري ؟
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  79. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 14:49 م

    الكايد

    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  80. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    موجه الى مايصح الا الصحيح

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  81. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 14:47 م

    موجه الى مايصح الا الصحيح

    (سوري + فلسطيني+لبناني + اردني+ مصري+يمني+باكستاني+بنجلاديشي) اوطانكم اولى بخيركم وشركم ومليار نعم بالفلبينين
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  82. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 14:47 م

    الكايد

    هذا شكله هندي من الكتابه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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  83. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    البشري الجنوبي

    ماكفاهم خربو بلدهم يجون يخربون بلدنا اكيد شبيح او من بتوع الملالي
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  84. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    حزين

    الحذر من السوري واليماني فهم قنبله وحقد دفين ع السعودي والسعوديه
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  85. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    *****

    حسبي الله عليكم ونعم الوكيل الله يجعل بلدكم من هذا واردى الله يزيد دمار وموت اطفالكم وعجايزكم ولايبقي منكم احد خونه كلاب ماينفع معكم المعروف
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