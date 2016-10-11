بالصور:مدير شركة سوري يبتز فتاة سعودية مقابل توظيفها

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمحادثات “واتس أب” بين مقيم سوري الجنسية وفتاة سعودية حيث طالبها المقيم أن تخرج معه في خلوة مقابل توظيفها سعودة وهمية مستغلا حاجة الفتاة للمال.
واشترط المقيم والذي يبدوا أنه يعمل مدير شركة على فتاة سعودية أن تخرج معه، مقابل منحها 3 آلاف ريال راتب شهري.وظهر بالمحادثة رفض الفتاة لإغراءات المقيم ,حيث ذكرت له بأنها ترغب في الوظيفة من أجل مساعدة أسرتها ، ولكنها ترفض بتاتاً بيع شرفها.
هذا وقد ودعا المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ظهر اليوم، كل مَن لديه معلومات عن القضية سرعة إبلاغ الوزارة من منطلق الوطنية والمصلحة العامة.
تعليقات ( 85 )
ALTHEEBبناتنا صارو ملطش والسبب الوظيفه لو طبقنا قول الله لما حدثا هذا (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ)
صرخة صمتجالسه تتجادل معه فاتحه له المجال الي مثل هذا ماتاخذ وتعطي معه ابد لو تموت جوع احسن لها بعدين فيه وظايف كثيره بالبلد مندوبات وهي بالبيت وفيه شغل كثير
ابو محمد النعاشيهذ جزء لايتجزا مما يفعلونه الاجانب في بلدنا وخصوصا اللي ماسكين مسولية التوضيف في جميع الشركات وياليت الوزارة تنفذ ماعليها باسرع وقت حتى يكون عبره
طير شلوىاقول انت وإياه وش عرفكم انه سوري يمكن ****ترى بعد فيه ****يتحرشون ببنات الناس والدليل المولات والأسواق مسويين روحهم فاهمين هههه
صرخة صمتهو غلطان وهي بعد غلطانه جالس يقولها كلام مش كويس وجالسه تاخذ وتعطي معه لازم اطلع كان قالت له الي تسويه بنات الناس راح تلقاه بأهلك وتركته الشرف غالي
نيوتنننتظر بيان وزارة الداخلية و الا العمل معروف ردهم
💎⭐️عهود⭐️💎سوري مدير شركة ؟؟ كنت متوقعة مدراء الشركات من اليمنيين واللبنانيين بس
حامد كرزايقرارات عمل المرأة في الاسواق مع الرجال سيحدث أكثر من هذا..
نيوتنيا شباب الوطن يا أهل الحميه ****
حزينكم من فتاة استغلها مدراء الشركات الأجانب اما بالضغط من اجل الزوج او من اجل الحصول على نزواته الشيطانية والحادثة تتكرر للاسف
زائرههذا الأجنبي ما أرسل هذا الرسالة إلا وشكله متعود على إرسال مثل هالرسائل ،لإنه خ ب ي ث . وين مكتب العمل عن سَعوَدَة مسؤل التوظيف !!!!يانساء ( انتبهووو)
سوط الحقالسعوديون مساكين .. يتفننون في الدفاع عن السوريين وغالبيتهم يكرهوننا من أكثر الشعوب كرها لنا الأتراك والسوريين ...تستاهلون دافعوا عنهم لين ...
ابو شوقكلهم نفس طينته الى من رحم ربي وابو يمن ***منه
....شكرا لكل مين عم بدعي بالموت لاهل سوريا وشكرا لكل مين عم يدعي بالخير والله يجازيه كل مين عهوا عملو وكلامو
💎⭐️عهود⭐️💎الله يرزقها من فضله ويغنيها بالحلال عن الحرام
صرخة صمتوليه هذا بس الي قلتو جنسيته بالعاده تقولو وافد ماعلينا ، كل بلد فيها الصالح والطالح سوريين فيهم خير وشرفاء الخير والشر بكل مكان والفاسد ماتحدده جنسيته
مجولويمنع منع بات التواصل مع الرجال أياً كان وفي حالة مخالفة النظام تتواصل المتقدم أو الموظفه بشكوى إلى مكتب العمل او إلى أي جهة أختصاص لإزالة المخالفة !
جنوبيه *حسبي الله عليه اشتكيه الله لايرده القذر
مجولالمرأة ضعيفة في كل شي !لماذا لا تشترط وزارة العمل شرط إجباري في كل شركات بيع التجزئه وغيرها إدارة ( نسائية ) ويمنع منع بات التواصل مع الرجال إذا أرتم
نيوتنلوكان التوظيف عن طريق وزارة العمل لم يتجرى على ما حدث
مجوللو كانت المرأة في السعودية يصرف لها معاش ( ربة بيت ) والله ما كان شرذمه من الناس يساومها على شرفها ولكن ، أردتم الأختلاط وذمتم الشيطان على فعله ؟! >>
Br0kenاذا كان الاجنبي مدير والمواطن موظف سوف نشاهد تحرش وابتزاز ومضايقات وقطع ارزاق
الحقبانيعلم كلام صح شايم الأجانب يقولون عن السعودية بيت مال للمسلمين اسرق خذ مأ شئت منه حلال لك حلف لي احد الدبلماسيين انه سمع خطيب جمعه يحثهم على ذلك في بنجل
ابو سليمانالاجنبي يتمسكن لين يتمكن وفعلا تمكن وسيطر على اقتصاد البلد ونتشر مثل الجراد في كل مجال واصبح التجاره والاعمال بيده والموطن عاطل وعاله على الوطن
نيوتنوين الدعاه و ين هيئة كبار العلماء عن انتهاك و إهانة المراة الملكه كما يقال
مخاوي الرشاشوين مكانه والله لاخليه غربال خرسانه
امخالف للنشر
كلمة حقالأجانب خطر وحقد دفين وخاصه العربيه والاسيويه احذروهم حنا يردنا ديننا وعادتنا وتقاليدنا وهم لا دين ولا خلاق لهم وفيه ناس يتسترون عليهم فيجب عقابهم
زائرياوزارة العمل هناك جهة أمنية ورجال أمن لماذا لاتستعينون بهم في تتبع مصدر هذه الرساله !!؟
نيوتنابغى اروح الربع الخالي اتمشى و ادفن راسي بالرمال
مباركالوضيفه قصتها قصه للشاب صعبه كيف البنت ك انظمه الوزاره بطواقمها بمنشئات البلد ومشاريعه وع مدى عقود م الزمن لا زالت معضله والحلول موجوده لكن مايبونها
تبا لهتبا له تبا له تبا له
العابد للهدول العالم التى فتحت مجال وظائف مختلطة للتحرش هى الاكثر حوادث اغتصاب واعتداء وتشوه سمعه ولا تتركو الموضوع الاساسي وهو الاختلاط وتركزو على الاجانب
وجدنا لنتمتع بالحياة لا لنكرس حياتنا في البحث عن خرافة المجهولمخالف
اوزارة العمل لابد من طرد كافه الاجانب من المحلات التي تبيع ملتزمات نسائيه
نيوتنمادام فيه استقدام مفتوح فعلى الدنيا السلام
راشدوين اهلها وين ابوها وين اخوانها وين محارمها ؟ هذه نهاية الاختلاط..ليش ما يكون المدير امراة سعودية ..نرجوا منع الاختلاط في الاسواق والشركات والمستشفيات
زائرعزيز وصومالي <<<<<< نفس الشخص ،
العابد للهفتحو مجال لأختلاط والان يحصدون تبعات قرارهم قلنا اختلاط يعني تحرش ابتزاز وخيانة
الحمد للهما شاء الله مدير شركه سوري والشباب أهل الشهادات ما لقيو ظائف ليش كذا وين توظيف السعوديين ليش ما يكون توظيف القطاعالخاص عن طريق الوزاره ويكون الكترون
ابن روق العتيبياخرالزمان الله يكفيناالشر هذااخرت حقوق المرأة مساواة ثم وظيفة ثم اختلاط ثم مساومه ثم ثم وقع الفاس فالراس مكان المرأه بيتها بلاوظيفة بلاخراب
نيوتنالشعب السعودي وين وين السعوديين وين وين الرجاجيل
*****لأن الشتائم لا تليق الا عليهم ؟ اجل بلد مثل بلدنا يضفهم ويسهل لهم كل الصعاب وبالاخير تساوم على شرفها فما يجري ببلدهم قليل في حقهم
شايمالأجانب يقولون عن السعودية بيت مال للمسلمين اسرق خذ مأ شئت منه حلال لك حلف لي احد الدبلماسيين انه سمع خطيب جمعه يحثهم على ذلك في بنجلادش
مباركممكن مفبرك ولو ان ف نماذج وال يسوي كذا له تجارب كيف سوري مدير شكلها مثل شركات المسلسلات مدير عزوبي ؟ هل هو غبي لدرجة يدين نفسه كتابيا بطرف لا يعرفه !
عزيزأمس شاهدنا شاب سعودي تحرش بفتاة سعودية صفعته على وجهه فلا تعممون على الاجانب كل بلد فيه الصالح وفيه الفاسد ومن الجنسين
نيوتنعادي لامشكله مطلق الحريه في التوظيف وزارة العمل هي من وضعة التوظيف في يد الاجنبي
سعودي عاطلمخالف
مباركممكن مفبرك ولو ان ف نماذج وال يسوي كذا له تجارب كيف سوري مدير شكلها مثل شركات المسلسلات مدير عزوبي ؟ هل هو غبي لدرجة يدين نفسه كتابيا بطرف لا يعرفه !
عدد التعليقات:109
Xx5halidxXوهناك الكثييييير منهم في المستشفيات خصوصا والقطاعات الخاصه
العاصيلعنةالله عليه هذا شبيح كلب وين السعوديين مايسرووو مدراء لهذي الشركات
االسوري مو عشان حب علشان يترزق من ظهر الحريم **** .. السوري مايدخل بلد الا يفسدها ***
صومالي وافتخرعلى فكرة الغلط مش منه .. من اللي وظفه وحطه في هذا المنصب .. أعيد وأقول هذا لازم يحاكم .. لكن رجاء بدون تعميم وبدون عنصرية لو سمحتم !!..
داعس رقبة الزيدي و السوريسوري مدير التوظيف ***
يمني عاشق الدمامطيب والسعوديين؟؟؟؟
شايمياحليلكم يالشعب السعودي مابعد شفتو من الاجانب والمجنسين شي اسألوالكويتيين وش سوو الاجانب بهم اثناء الغزوالعراقي اعدء في الداخل
الى متىوالسعودي طول عمره جالس ف البيت يطبخ وينظف بيت امه والوظايف للاجانب ما اقول حسبي الله ونعم الوكيل ف الشركات وانا عاطل اكثر من اشهر وما حصلت وظيفه
فـهــــــدالله يخلف علينا اصبح الوافد يبتز حريمنا يا وظيفه وتطلعين معي او لا يوجد وظيفه بعدين وزارة العمل تقول ماوصلها شئ ليش ماتروحين للشرطه او الهيئة تى يتادب
زمان العجايب !!!ياسبحان الله .. كيف لأجنبي ووافد أن يتحكم في أهل البلد الأصليين .. وهو المسؤول عن توظيفهم في بلدنا ؟ وغيره ألوف ؟ متى تنهي الدوله هذه المهازل ؟
صومالي وافتخروالأن كالعادة مسلسل الشتائم للأجانب يبدأ.في منهم الصالح والطالح.إذا كان هذا حيوان.مش يعني كلهم.هذا لازم يحاكم.الرجاء بدون عنصرية وبدون تعميم لو سمحتم
ابو خالدااااااااااااااااه دلوني عليه لاروح قصاص فيه
مواطن عاقلاثبتت الدراسات ان خطر جميع الجنسيات وارد باستثناء العمالة الفلبينيه !! فالنبدأ بحصر الجنسيات الاخرى . والبقاء والزياده على الجنسية الفلبينيه!
خالد الزهرانيالله المستعان اجنبي يساوم بنت البلد على شرفها عشان يوظفها في بلدها
الكايد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مواطن عاقلوين السعوده المفروضه من مكتب العمل !! اختراق الانظمة بسهوله يعيد النظر ان النظام الموجود اجتهادي لااكثر وغير مجدي !! الابتزاز وارد سواء كان اجنبي وغير
ليش ما اشتكت عليه لين الحين؟طيب سؤال..هي ليش قاعدة تتناقش معاه..وواضح من اللهجة إنه مو سوري..
العابد للهفتحو مجال لأختلاط والان يحصدون تبعات قرارهم قلنا اختلاط يعني تحرش ابتزاز وخيانة
دحوم1اعقب يابو شكيم حتى انت قمت تتمرجل على البلد التي فتحت لك ابوابها قمت تبتز نساءها اذا انت رجال رح حرر بلدك من روسيا وايران ولافغان بعدين سو ابضاي
فيصلتحياتي لمصر التي صوتت مع روسيا ..تحياتي للاردن التي رمتهم في المخيمات .. ولاعزاء للمساكين الذين يضحك عليه بكلمتين عن العروبه والاسلام
ابو فيصلكيف .. ومن .. عرف انه سوري ؟
الكايد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
موجه الى مايصح الا الصحيححسبي الله ونعم الوكيل
موجه الى مايصح الا الصحيح(سوري + فلسطيني+لبناني + اردني+ مصري+يمني+باكستاني+بنجلاديشي) اوطانكم اولى بخيركم وشركم ومليار نعم بالفلبينين
الكايدهذا شكله هندي من الكتابه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
البشري الجنوبيماكفاهم خربو بلدهم يجون يخربون بلدنا اكيد شبيح او من بتوع الملالي
حزينالحذر من السوري واليماني فهم قنبله وحقد دفين ع السعودي والسعوديه
*****حسبي الله عليكم ونعم الوكيل الله يجعل بلدكم من هذا واردى الله يزيد دمار وموت اطفالكم وعجايزكم ولايبقي منكم احد خونه كلاب ماينفع معكم المعروف