بالفيديو: اعتداء 3 شبان على عامل بمطعم للوجبات السريعة بالمدينة المنورة

صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم “الثلاثاء”مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء ثلاثة شبان بشكل عنيف على عامل في مطعم للوجبات السريعة بالمدينة المنورة.
ويظهر المقطع كاميرات المراقبة أثناء رصدها لدخول الشبان الثلاثة إلى المطعم، في حين أشار طفل كان برفقتهم إلى عامل المطعم، ليبادر الشبان بالاعتداء عليه، حيث ركله أحدهم برجله، فيما قام الآخر بضربه بآلة حادة، واستمر الثالث في ضربه بعصا غليظة عدة مرات إلى أن سالت الدماء منه.
تعليقات ( 84 )
أبو مصلفح الرياضالسلام عليكم كيفكم طيبين وجهة نظري لانستعجل الأحكام ممكن الأجنبي هذا طلبوا منه وجبة مجانية بحكم إنهم سعوديين وأهل البلد والعامل والعياذ بالله معطاهم
دروجباانتظروا المتحدث الرسمي لشرطة المدينه كل واحد فيكم مسوي المحقق كانون خلاص الولد أشر بيده قلتوا سوا شئ اتقوا الله والله ماهم رجال والشرطه بتأدبهم
خالد الزهرانياقسم بالله انك ظلمتني ولاعمري علقت باسم غير اسمي انا رجل مااندس باسم غيري اعلق باسمي وبس
عاقلالسؤال ألي يطرح نفسه ، العامل وش مسوي يوم يضربونه ؟؟؟؟؟! لازم نعرف وش مسوي علشان نحكم
زائرتونسية انتي تعلمي انه الخنبقة هو الي يهاجم كل انسان شريف ما عليكي منه منتحل معرفات ويهاجمك حقك علينا يا دكتورة وكلامك ما عليه في محله انتي قيمة للمرصد
عدد التعليقات:4347
أنفااس مشتااق👈 المظلوم من الظالم و تأدبه وكل ذو حق يأخذ حقه بطريقة الشرع المحمدي ،،، حفظك الله مملكتي محبوبتي 🇸🇦
فنزوليياغريب كن اديب
Ymni mahbobورعان ما عليهم شرهه.....
عدد التعليقات:4347
أنفااس مشتااق👈أما نحكم بمجرد نرى الشباب يعتدي على العامل و نتهمهم بدون تتضح الأسباب التي أدت الى ضرب العامل فلا نحكم بذلك ، و في النهاية الحكومة هي من تنصر المظلوم
عدد التعليقات:4347
أنفااس مشتااقتريدون قول الحق الشباب أخطو بالأعتداء على الوافد حتى لو أنه مخطئ عليهم كان بالأمكان من الشباب إبلاغ الجهات الرسمية ،نحن لسنى في غاب بل توجد نظام وحكمة
Ymni mahbobملاحظه هامه جده والمدينه ومكه أغلبيتهم *****
عدد التعليقات:2064
توووووونسيةاخي خالد الزهراني الله هوة الي يسامح مش انا وانا اكتفي بحسبي الله ونعم الوكيل اعلم من يهاجمني هو شخص معروف مهما اختفى مثل الجبناء في كم معرف شكرا لك
زائر.63... عادي حنا نشغتل في المطاعم مولازم أجانب
يوسفتونسية ***ايش فيه مرسي
دونيس البيشيلا حنا اللي ندق الخشوم
سالمتونسية زهرانية هههههههه
جنوبيه *ابشرو. والله بالخيانه دام ذا تصرفكم بعدين قولو حطو سم او قزاز او لحم بساس او حمير. اعز الله القارى الله يهديهم
دونيس البيشيحرااام ماعشت طفولتي توني ادري ان الطفل اذا اشر على احد خلاص ياينذبح او ينضرب ضربا مبرحا ههههههه احد يخبر الة زمن للبيع
معلم متقاعدإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . . نحتاج إلى حزم في تطبيق النظام ومعاقبة الهمج
2خالد الزهراني هو تونسيه هو صاحب التعليقات الي تحت كلها
رأي اخرلاحول. ولاقوة الا بالله ...تونسية انا اعتذر بعد اذا بغيتي تشوفي اخلاق بعض من ربعنا هذول***
المولدلا بارك الله فيهم أوباش مخرجات قانون الغابة كأن البلد مافيها قانون لكن غن شاء الله القانون يطبق عليهم
lhيجب اصلاح الخلل في المجتمع لانه اصبح متوحد لا يقبل التعايش
خالد الزهرانيمعليش ياختي التونسيه انا اعتذر منك نيابه عن اللي غلطوا عليك اليوم عاشوراء ويوم فضيل وسامحيهم لوجهه الله
مثقف ومطلعجريمة قتل عامل مطعم الافلاج سببها طفل وهذه الجريمة سببها طفل وقطيعة الارحام ومشاكل الجيران سببها اطفال ***
777أتوقع والله اعلم ان العامل ***بالطفل
خالد الزهرانيالدوله فيها نظام غلط ها الهمجيه الرجال من بدري ماقاوم المفروض يخلونه لاكنهم للاسف جبناء وستقوو عليه المسكين
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةيا مصري هذا الحادث يحدث الألف منها في جمهورية العسكر وتحت إشرافها وفيلم » هي فوضى» يحاكي الوضع المصري منذ زمن جمال الهزائم وأحفاده مصر الى الهاوية
عدد التعليقات:2064
توووووونسيةشكرا لكل من بين تربيته المتدنية وشتمني فأنا اليوم صايمة لن أخطأ مع اني فقط ارد على من يغلط وعمري ما بديت بالغلط لكن اليوم اقول حسببكم الله وكفى مرسي.
دونيس البيشياللي يقول مايجونا الا المجرمين وشلون مجرمين وماشفنا العامل يدافع عن نفسه لو مجرم كان بان عليه اقل شي دافع عن نفسه
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةيا مصري هذي دولة قانون وسوف يتم القبض عليهم وسوف يقبلون أقدام العامل حتى يتنازل» نصر الله السنة الإسلام الحق ****
ضابط ايقاعصدقوني ماجلدوه عبث ربما كان **** اللي معاهم الموضوع كبير , ان كانه مخطئ يستاهل وانا كانه مظلوم فسوف يأخذ حقه كامل نحن في مملكة الانسانيه
رأي اخراللي يؤيد الضرب للعامل المسكين وينك انت من اخلاق المسلمين راجع نفسك فاليوم دنيا وغدا اخره عقاب وحساب لاتظلم لاتاكل أموال الناس بالباطل لاتسرق
حنفيياريت مات عشان يبوسوا الرجول بعدها او القصاص
دونيس البيشيياحنفي كلامك يقول **** البزر اللي يأشر بالمقطع
*****3 مسترجلين على الادمي . اقسم بالله اني سعودي . لكن هذولا ****. . والله مهم سعوديين شوف اخر واحد دف الطاولة .
اذكار المساءكم قرأت اليوم من القران كتاب الله لاتهجروا القران
ابن البلدإن شاء الله يقبضون عليهم ويسجنوننهم ويجلدونهم جلد هؤلاء المجرمين .الي مافي قلوبهم رحمه حسبي الله عليهم.
المولدالله يأخذ حقه منهم شوية العرابجة المهايطية لا بارك الله فيهم والزمن دوار
عدد التعليقات:14343
قلم الحقيقهالبلد ليس فوضى مشرعة أبوابه لقطعان البلطجية****.يجب تربيتهم ومحاسبتهم
سوداني صرررررررررريحبعد هذا الفيديو المآساوي أقول وبالله التوفيق **** قبحكم الله من عمل مشين
ابن البلدإن شاء الله يقبضون عليهم ويسجنوننهم ويجلدونهم جلد هؤلاء المجرمين .الي مافي قلوبهم رحمه حسبي الله عليهم.
كلمة حقكلهم اجانب اللي يضربون
عدد التعليقات:14343
قلم الحقيقهيجب التعرف على هؤلاء البلطجية المجرمين والقاء القبض عليهم واصدار عليهم أحكام شرعية صارمة من سجن مددآ طويلة وجلد وتعويض هذا العامل مالايقل 100,000ريال.
متأملأياً كان السبب فليس بهذه الطريقة الهمجية ..
يمني عاشق الدمام***فقط دوره يتكاثر ويزيد بالكارثة هانا أكثررر والعمل بالمحاجر الأوروبية حلت كل مشاكل اللي عندهم ماياخذوا من هانا مليونين هكذا
دونيس البيشياللي ضرب العامل اليوم هو نفسه اللي بيضربك ومعك اهلك
زائر.اي مراهقين هولاء كبار
سعودي عاطللابد تربية وتعليم أفضل ولابد من سبب
حنفي*****************
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةيا مصري وقّعت شركة أرامكو السعودية، اليوم، 18 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات التركية الرائدة في مجالات توليد الطاقة الكهربائية، وبناء المطارات وإدارتها
دونيس البيشيياعزيزي فرق اني انتقد الشبان او اني ادافع عن البنغالي!!! ترى هذا الشي اسمه المغالطات المنطقيه يعني عندك مشكله
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يافندم ؟؟؟وش رايك ياتونسيه في السوري اللي يبتز المواطنه في شرفها ؟؟؟ هذا مثال من ملايين الأمثله ...أقول خليك في تونس وحول التوانسه .. واللي مايدري لايتلقف
سعوديتونسيية انطمي****
خنبقه ودنبقهخلاص ياطونسيه ... ولايهمك نخليك للعوزه ... يامسيكينه ماتدرين وش اللي عاملينه ملايين الأجانب في بلدنا ... ولو أنتي عايشه بيننا لشفتي مايشيب راسك
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناللهم ربي أغفرلي وأرحمني لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناللهم ربي أغفرلي وأرحمني لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
الشمالارحم الشعوب في العالم هم اهل الخليج بس لم يعتدا عليهم يكونون اسود ضارية
دونيس البيشييااخي حنا عايشين بحواري وعارفين حركات المبزره وانا يوم بطلع بمقطع وبلعن خير بزر واخوانه اذا جو ياخذون حقه مثل الشباب اللي بالمقطع
خابرينهمياطونسيه .. حنا أهل مكه وأدرى بشعابها .. مايجينا في بلدنا إلا ***المجتمعات والمجرمين وخريجي السجون والذين تريد دولهم التخلص منهم ومن جرائمهم
himaعنف منتشر,1بسبب مليونية العماله,,2عدم وجود سينماء ومسارح وطرب لنشر الترفيه والسلام والمحبة الاجتماعيه.
واقع مؤلمالبنقالي سوى بلوه !مستحيل يدخلون عليه زي كذا من الباب للطاقه ويطقونه . ولا كلمه أسسس وبطلوا يا وافدين وأجانب هياط ودفاع عن المجرمين من ربعكم
عدد التعليقات:2064
توووووونسيةت8الساكت عن الحق شيطان اخرس انا لو لا محبتي للمملكة لما انتقدت افعال رجال المملكة الاحرار براء منها ما يفعلها الا الي متربي تربية خسيسة مش حاسب للقانو
دونيس البيشيماطاحو فباكستاني لو انه سوا للصغير شي بيكمل عليهم والكاميرا شغاله بعدين هذا اللي قدرو عليه لو فرضنا انه سوا للصغير شي؟؟
القناص2نقول كرامة المواطن فوق كل اعتبار يجب فضح ماقام به حتى يفهم لاشباه ان هؤلاء كرماء وطيبين ولكن عند اهانة كرامتهم هم هؤلاء وهذا مايجب فعله وعليه يتحمل
طير شلوىلاحول ولاقوة الا بالله مافي رحمه في قلوبهم اقول للعامل لاتنوي الإنتقام أبدا فقط إنتظر القدر فالقدر يبدع في تصفية الحسابات ياويلهم من الله
عدد التعليقات:2064
توووووونسيةليه دائما الشك سابق تفكيركم لربما لم يعطيه وجبة حسب مزاج الطفل وتلفظ عليه ومن ثم جاب اهلو ليضربو العامل يعني فيه تحرش داخل مطعم مثلا خلكم مرة مع الحق
مياوووووياتونسيه .. أنتي في تونس وماعندكم 15 مليون وافد وأجنبي يسوون المصايب والبلاوي ماسلم منهم لاطفل ولاحرمه ( شفتي السوري ) فخليكي على شحم وبطلي المثاليات
قلم مكسورأكيد هناك سبب قوي ، ولكن هذا لايعطيهم الحق في أخذ حقهم بأيديهم ، حتى الطفل عنده نزعة الشر وهذا واضح من خلال إغلاقه للباب .
ااببووححممووددمهما كان السبب .. ما فعله ***جريمة .. يجب محاسبتهم عليها اليوم قبل الغد !!
يلدرمرجال أشاوس لايصلحون حتى لحماية الوطن
ظرباندام الولد الصغير أشر لهم عليه .. فأكيد البنقالي مسوي له شي ... وبصراحه الأجانب زودوها .. ومافيه عقاب لهم ..****
عبداللهلذلك الحل الوحيد لكل هذة المشاكل في يد وزارة العمل تحديد الاقامة بخمس سنوات ..وابعاد بعض الجنسيات عن البلد ومنع الاستقدام منها
عدد التعليقات:2064
توووووونسيةماهذا التوحش يا لطيف الطف بعبادك من رايي هذا ناتج عن الشحن من البعض ضد الاجانب حتى اصبح العامل الاجنبي لايحترم الا ما رحم ربي حسبه الله ونعم الوكيل في
عبداللهوالله لو كانو مجانين لن يعتدون عليه بدون سبب ..لاحظ في بداية المقطع طفل صغير يشر على العامل شف وش مسويله ّّّ!!