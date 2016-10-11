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بالفيديو: اعتداء 3 شبان على عامل بمطعم للوجبات السريعة بالمدينة المنورة

11 أكتوبر, 2016 , 15:46 م
بالفيديو: اعتداء 3 شبان على عامل بمطعم للوجبات السريعة بالمدينة المنورة
  • 4٬350
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صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم “الثلاثاء”مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء ثلاثة شبان بشكل عنيف على عامل في مطعم للوجبات السريعة بالمدينة المنورة.

ويظهر المقطع كاميرات المراقبة أثناء رصدها لدخول الشبان الثلاثة إلى المطعم، في حين أشار طفل كان برفقتهم إلى عامل المطعم، ليبادر الشبان بالاعتداء عليه، حيث ركله أحدهم برجله، فيما قام الآخر بضربه بآلة حادة، واستمر الثالث في ضربه بعصا غليظة عدة مرات إلى أن سالت الدماء منه.



تعليقات ( 84 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 84
    11 أكتوبر, 2016 , 17:38 م

    أبو مصلفح الرياض

    السلام عليكم كيفكم طيبين وجهة نظري لانستعجل الأحكام ممكن الأجنبي هذا طلبوا منه وجبة مجانية بحكم إنهم سعوديين وأهل البلد والعامل والعياذ بالله معطاهم
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  2. 83
    11 أكتوبر, 2016 , 17:35 م

    دروجبا

    انتظروا المتحدث الرسمي لشرطة المدينه كل واحد فيكم مسوي المحقق كانون خلاص الولد أشر بيده قلتوا سوا شئ اتقوا الله والله ماهم رجال والشرطه بتأدبهم
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  3. 82
    11 أكتوبر, 2016 , 17:32 م

    خالد الزهراني

    اقسم بالله انك ظلمتني ولاعمري علقت باسم غير اسمي انا رجل مااندس باسم غيري اعلق باسمي وبس
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  4. 81
    11 أكتوبر, 2016 , 17:30 م

    عاقل

    السؤال ألي يطرح نفسه ، العامل وش مسوي يوم يضربونه ؟؟؟؟؟! لازم نعرف وش مسوي علشان نحكم
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  5. 80
    11 أكتوبر, 2016 , 17:30 م

    زائر

    تونسية انتي تعلمي انه الخنبقة هو الي يهاجم كل انسان شريف ما عليكي منه منتحل معرفات ويهاجمك حقك علينا يا دكتورة وكلامك ما عليه في محله انتي قيمة للمرصد
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  6. 79
    11 أكتوبر, 2016 , 17:28 م
    عدد التعليقات:4347

    أنفااس مشتااق

    👈 المظلوم من الظالم و تأدبه وكل ذو حق يأخذ حقه بطريقة الشرع المحمدي ،،، حفظك الله مملكتي محبوبتي 🇸🇦
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  7. 78
    11 أكتوبر, 2016 , 17:27 م

    فنزولي

    ياغريب كن اديب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  8. 77
    11 أكتوبر, 2016 , 17:22 م

    Ymni mahbob

    ورعان ما عليهم شرهه.....
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  9. 76
    11 أكتوبر, 2016 , 17:22 م
    عدد التعليقات:4347

    أنفااس مشتااق

    👈أما نحكم بمجرد نرى الشباب يعتدي على العامل و نتهمهم بدون تتضح الأسباب التي أدت الى ضرب العامل فلا نحكم بذلك ، و في النهاية الحكومة هي من تنصر المظلوم
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  10. 75
    11 أكتوبر, 2016 , 17:19 م
    عدد التعليقات:4347

    أنفااس مشتااق

    تريدون قول الحق الشباب أخطو بالأعتداء على الوافد حتى لو أنه مخطئ عليهم كان بالأمكان من الشباب إبلاغ الجهات الرسمية ،نحن لسنى في غاب بل توجد نظام وحكمة
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  11. 74
    11 أكتوبر, 2016 , 17:16 م

    تونسيية ام رقيبة الي عندنا زوجة ابو رقيبة الي عندكم ههههههه صدق المريض ان القراء مصدقينه غزله
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  12. 73
    11 أكتوبر, 2016 , 17:15 م

    Ymni mahbob

    ملاحظه هامه جده والمدينه ومكه أغلبيتهم *****
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  13. 72
    11 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    نعلم ان هذة التونسيية لقب احد السعوديين العاطلين عن العمل***
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  14. 71
    11 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    ت ٦٧ هآآآآي
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  15. 70
    11 أكتوبر, 2016 , 17:12 م
    عدد التعليقات:2064

    توووووونسية

    اخي خالد الزهراني الله هوة الي يسامح مش انا وانا اكتفي بحسبي الله ونعم الوكيل اعلم من يهاجمني هو شخص معروف مهما اختفى مثل الجبناء في كم معرف شكرا لك
    لا يعجبني(4) اعجبني(7)
  16. 69
    11 أكتوبر, 2016 , 17:10 م

    زائر.

    63... عادي حنا نشغتل في المطاعم مولازم أجانب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 68
    11 أكتوبر, 2016 , 17:10 م

    يوسف

    تونسية ***ايش فيه مرسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 67
    11 أكتوبر, 2016 , 17:10 م

    ماعمري سمعت بيشي يدق خشم لكن طار و يستنزلون هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 66
    11 أكتوبر, 2016 , 17:08 م

    دونيس البيشي

    لا حنا اللي ندق الخشوم
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  20. 65
    11 أكتوبر, 2016 , 17:07 م

    سالم

    تونسية زهرانية هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  21. 64
    11 أكتوبر, 2016 , 17:05 م

    ونيس البيشي تدق طار عاشو عاشو
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  22. 63
    11 أكتوبر, 2016 , 17:00 م

    جنوبيه *

    ابشرو. والله بالخيانه دام ذا تصرفكم بعدين قولو حطو سم او قزاز او لحم بساس او حمير. اعز الله القارى الله يهديهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  23. 62
    11 أكتوبر, 2016 , 17:00 م

    دونيس البيشي

    حرااام ماعشت طفولتي توني ادري ان الطفل اذا اشر على احد خلاص ياينذبح او ينضرب ضربا مبرحا ههههههه احد يخبر الة زمن للبيع
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  24. 61
    11 أكتوبر, 2016 , 16:56 م

    معلم متقاعد

    إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . . نحتاج إلى حزم في تطبيق النظام ومعاقبة الهمج
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  25. 60
    11 أكتوبر, 2016 , 16:55 م

    مولودة هناء انطمي ر***
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  26. 59
    11 أكتوبر, 2016 , 16:52 م

    2

    خالد الزهراني هو تونسيه هو صاحب التعليقات الي تحت كلها
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  27. 58
    11 أكتوبر, 2016 , 16:52 م

    رأي اخر

    لاحول. ولاقوة الا بالله ...تونسية انا اعتذر بعد اذا بغيتي تشوفي اخلاق بعض من ربعنا هذول***
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  28. 57
    11 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    المولد

    لا بارك الله فيهم أوباش مخرجات قانون الغابة كأن البلد مافيها قانون لكن غن شاء الله القانون يطبق عليهم
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  29. 56
    11 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    lh

    يجب اصلاح الخلل في المجتمع لانه اصبح متوحد لا يقبل التعايش
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  30. 55
    11 أكتوبر, 2016 , 16:45 م

    خالد الزهراني

    معليش ياختي التونسيه انا اعتذر منك نيابه عن اللي غلطوا عليك اليوم عاشوراء ويوم فضيل وسامحيهم لوجهه الله
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  31. 54
    11 أكتوبر, 2016 , 16:45 م

    مثقف ومطلع

    جريمة قتل عامل مطعم الافلاج سببها طفل وهذه الجريمة سببها طفل وقطيعة الارحام ومشاكل الجيران سببها اطفال ***
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  32. 53
    11 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    777

    أتوقع والله اعلم ان العامل ***بالطفل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  33. 52
    11 أكتوبر, 2016 , 16:43 م

    خالد الزهراني

    الدوله فيها نظام غلط ها الهمجيه الرجال من بدري ماقاوم المفروض يخلونه لاكنهم للاسف جبناء وستقوو عليه المسكين
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  34. 51
    11 أكتوبر, 2016 , 16:41 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية

    يا مصري هذا الحادث يحدث الألف منها في جمهورية العسكر وتحت إشرافها وفيلم » هي فوضى» يحاكي الوضع المصري منذ زمن جمال الهزائم وأحفاده مصر الى الهاوية
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  35. 50
    11 أكتوبر, 2016 , 16:38 م
    عدد التعليقات:2064

    توووووونسية

    شكرا لكل من بين تربيته المتدنية وشتمني فأنا اليوم صايمة لن أخطأ مع اني فقط ارد على من يغلط وعمري ما بديت بالغلط لكن اليوم اقول حسببكم الله وكفى مرسي.
    لا يعجبني(8) اعجبني(3)
  36. 49
    11 أكتوبر, 2016 , 16:37 م

    دونيس البيشي

    اللي يقول مايجونا الا المجرمين وشلون مجرمين وماشفنا العامل يدافع عن نفسه لو مجرم كان بان عليه اقل شي دافع عن نفسه
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  37. 48
    11 أكتوبر, 2016 , 16:35 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية

    يا مصري هذي دولة قانون وسوف يتم القبض عليهم وسوف يقبلون أقدام العامل حتى يتنازل» نصر الله السنة الإسلام الحق ****
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  38. 47
    11 أكتوبر, 2016 , 16:35 م

    ضابط ايقاع

    صدقوني ماجلدوه عبث ربما كان **** اللي معاهم الموضوع كبير , ان كانه مخطئ يستاهل وانا كانه مظلوم فسوف يأخذ حقه كامل نحن في مملكة الانسانيه
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  39. 46
    11 أكتوبر, 2016 , 16:34 م

    رأي اخر

    اللي يؤيد الضرب للعامل المسكين وينك انت من اخلاق المسلمين راجع نفسك فاليوم دنيا وغدا اخره عقاب وحساب لاتظلم لاتاكل أموال الناس بالباطل لاتسرق
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  40. 45
    11 أكتوبر, 2016 , 16:32 م

    حنفي

    ياريت مات عشان يبوسوا الرجول بعدها او القصاص
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  41. 44
    11 أكتوبر, 2016 , 16:31 م

    دونيس البيشي

    ياحنفي كلامك يقول **** البزر اللي يأشر بالمقطع
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  42. 43
    11 أكتوبر, 2016 , 16:31 م

    *****

    3 مسترجلين على الادمي . اقسم بالله اني سعودي . لكن هذولا ****. . والله مهم سعوديين شوف اخر واحد دف الطاولة .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  43. 42
    11 أكتوبر, 2016 , 16:30 م

    اذكار المساء

    كم قرأت اليوم من القران كتاب الله لاتهجروا القران
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 41
    11 أكتوبر, 2016 , 16:30 م

    ابن البلد

    إن شاء الله يقبضون عليهم ويسجنوننهم ويجلدونهم جلد هؤلاء المجرمين .الي مافي قلوبهم رحمه حسبي الله عليهم.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  45. 40
    11 أكتوبر, 2016 , 16:29 م

    المولد

    الله يأخذ حقه منهم شوية العرابجة المهايطية لا بارك الله فيهم والزمن دوار
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  46. 39
    11 أكتوبر, 2016 , 16:28 م
    عدد التعليقات:14343

    قلم الحقيقه

    البلد ليس فوضى مشرعة أبوابه لقطعان البلطجية****.يجب تربيتهم ومحاسبتهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  47. 38
    11 أكتوبر, 2016 , 16:28 م

    سوداني صرررررررررريح

    بعد هذا الفيديو المآساوي أقول وبالله التوفيق **** قبحكم الله من عمل مشين
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  48. 37
    11 أكتوبر, 2016 , 16:26 م

    ابن البلد

    إن شاء الله يقبضون عليهم ويسجنوننهم ويجلدونهم جلد هؤلاء المجرمين .الي مافي قلوبهم رحمه حسبي الله عليهم.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  49. 36
    11 أكتوبر, 2016 , 16:26 م

    كلمة حق

    كلهم اجانب اللي يضربون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 35
    11 أكتوبر, 2016 , 16:26 م
    عدد التعليقات:14343

    قلم الحقيقه

    يجب التعرف على هؤلاء البلطجية المجرمين والقاء القبض عليهم واصدار عليهم أحكام شرعية صارمة من سجن مددآ طويلة وجلد وتعويض هذا العامل مالايقل 100,000ريال.
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  51. 34
    11 أكتوبر, 2016 , 16:22 م

    متأمل

    أياً كان السبب فليس بهذه الطريقة الهمجية ..
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  52. 33
    11 أكتوبر, 2016 , 16:22 م

    يمني عاشق الدمام

    ***فقط دوره يتكاثر ويزيد بالكارثة هانا أكثررر والعمل بالمحاجر الأوروبية حلت كل مشاكل اللي عندهم ماياخذوا من هانا مليونين هكذا
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  53. 32
    11 أكتوبر, 2016 , 16:19 م

    دونيس البيشي

    اللي ضرب العامل اليوم هو نفسه اللي بيضربك ومعك اهلك
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  54. 31
    11 أكتوبر, 2016 , 16:19 م

    زائر.

    اي مراهقين هولاء كبار
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  55. 30
    11 أكتوبر, 2016 , 16:19 م

    سعودي عاطل

    لابد تربية وتعليم أفضل ولابد من سبب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 29
    11 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    حنفي

    *****************
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  57. 28
    11 أكتوبر, 2016 , 16:16 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية

    يا مصري وقّعت شركة أرامكو السعودية، اليوم، 18 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات التركية الرائدة في مجالات توليد الطاقة الكهربائية، وبناء المطارات وإدارتها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  58. 27
    11 أكتوبر, 2016 , 16:15 م

    دونيس البيشي

    ياعزيزي فرق اني انتقد الشبان او اني ادافع عن البنغالي!!! ترى هذا الشي اسمه المغالطات المنطقيه يعني عندك مشكله
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  59. 26
    11 أكتوبر, 2016 , 16:14 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 25
    11 أكتوبر, 2016 , 16:14 م

    لا يافندم ؟؟؟

    وش رايك ياتونسيه في السوري اللي يبتز المواطنه في شرفها ؟؟؟ هذا مثال من ملايين الأمثله ...أقول خليك في تونس وحول التوانسه .. واللي مايدري لايتلقف
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  61. 24
    11 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    سعودي

    تونسيية انطمي****
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  62. 23
    11 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    خنبقه ودنبقه

    خلاص ياطونسيه ... ولايهمك نخليك للعوزه ... يامسيكينه ماتدرين وش اللي عاملينه ملايين الأجانب في بلدنا ... ولو أنتي عايشه بيننا لشفتي مايشيب راسك
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  63. 22
    11 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    اللهم ربي أغفرلي وأرحمني لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  64. 21
    11 أكتوبر, 2016 , 16:11 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    اللهم ربي أغفرلي وأرحمني لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 20
    11 أكتوبر, 2016 , 16:09 م

    الشمال

    ارحم الشعوب في العالم هم اهل الخليج بس لم يعتدا عليهم يكونون اسود ضارية
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  66. 19
    11 أكتوبر, 2016 , 16:09 م

    دونيس البيشي

    يااخي حنا عايشين بحواري وعارفين حركات المبزره وانا يوم بطلع بمقطع وبلعن خير بزر واخوانه اذا جو ياخذون حقه مثل الشباب اللي بالمقطع
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  67. 18
    11 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    خابرينهم

    ياطونسيه .. حنا أهل مكه وأدرى بشعابها .. مايجينا في بلدنا إلا ***المجتمعات والمجرمين وخريجي السجون والذين تريد دولهم التخلص منهم ومن جرائمهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  68. 17
    11 أكتوبر, 2016 , 16:07 م

    hima

    عنف منتشر,1بسبب مليونية العماله,,2عدم وجود سينماء ومسارح وطرب لنشر الترفيه والسلام والمحبة الاجتماعيه.
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  69. 16
    11 أكتوبر, 2016 , 16:05 م

    واقع مؤلم

    البنقالي سوى بلوه !مستحيل يدخلون عليه زي كذا من الباب للطاقه ويطقونه . ولا كلمه أسسس وبطلوا يا وافدين وأجانب هياط ودفاع عن المجرمين من ربعكم
    لا يعجبني(3) اعجبني(7)
  70. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 16:04 م
    عدد التعليقات:2064

    توووووونسية

    ت8الساكت عن الحق شيطان اخرس انا لو لا محبتي للمملكة لما انتقدت افعال رجال المملكة الاحرار براء منها ما يفعلها الا الي متربي تربية خسيسة مش حاسب للقانو
    لا يعجبني(8) اعجبني(4)
  71. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 16:04 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  72. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 16:03 م

    دونيس البيشي

    ماطاحو فباكستاني لو انه سوا للصغير شي بيكمل عليهم والكاميرا شغاله بعدين هذا اللي قدرو عليه لو فرضنا انه سوا للصغير شي؟؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  73. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 16:03 م

    القناص2

    نقول كرامة المواطن فوق كل اعتبار يجب فضح ماقام به حتى يفهم لاشباه ان هؤلاء كرماء وطيبين ولكن عند اهانة كرامتهم هم هؤلاء وهذا مايجب فعله وعليه يتحمل
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  74. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 16:01 م

    طير شلوى

    لاحول ولاقوة الا بالله مافي رحمه في قلوبهم اقول للعامل لاتنوي الإنتقام أبدا فقط إنتظر القدر فالقدر يبدع في تصفية الحسابات ياويلهم من الله
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  75. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 15:59 م

    اقسم لو ماسواء خطاء ماحد يعتدي عليه يجب ان يعرف هؤلاء ان للوطن كرامه والمواطن عليه احترام الناس هؤلاء الرعاع افسدو فى الوطن تحرش وسرق ونصب يجب يعرفو
    لا يعجبني(6) اعجبني(5)
  76. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 15:59 م
    عدد التعليقات:2064

    توووووونسية

    ليه دائما الشك سابق تفكيركم لربما لم يعطيه وجبة حسب مزاج الطفل وتلفظ عليه ومن ثم جاب اهلو ليضربو العامل يعني فيه تحرش داخل مطعم مثلا خلكم مرة مع الحق
    لا يعجبني(10) اعجبني(6)
  77. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    مياووووو

    ياتونسيه .. أنتي في تونس وماعندكم 15 مليون وافد وأجنبي يسوون المصايب والبلاوي ماسلم منهم لاطفل ولاحرمه ( شفتي السوري ) فخليكي على شحم وبطلي المثاليات
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  78. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    قلم مكسور

    أكيد هناك سبب قوي ، ولكن هذا لايعطيهم الحق في أخذ حقهم بأيديهم ، حتى الطفل عنده نزعة الشر وهذا واضح من خلال إغلاقه للباب .
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  79. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 15:56 م

    ااببووححمموودد

    مهما كان السبب .. ما فعله ***جريمة .. يجب محاسبتهم عليها اليوم قبل الغد !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  80. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 15:55 م

    يلدرم

    رجال أشاوس لايصلحون حتى لحماية الوطن
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  81. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 15:55 م

    ظربان

    دام الولد الصغير أشر لهم عليه .. فأكيد البنقالي مسوي له شي ... وبصراحه الأجانب زودوها .. ومافيه عقاب لهم ..****
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  82. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 15:54 م

    عبدالله

    لذلك الحل الوحيد لكل هذة المشاكل في يد وزارة العمل تحديد الاقامة بخمس سنوات ..وابعاد بعض الجنسيات عن البلد ومنع الاستقدام منها
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  83. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 15:52 م
    عدد التعليقات:2064

    توووووونسية

    ماهذا التوحش يا لطيف الطف بعبادك من رايي هذا ناتج عن الشحن من البعض ضد الاجانب حتى اصبح العامل الاجنبي لايحترم الا ما رحم ربي حسبه الله ونعم الوكيل في
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  84. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 15:51 م

    عبدالله

    والله لو كانو مجانين لن يعتدون عليه بدون سبب ..لاحظ في بداية المقطع طفل صغير يشر على العامل شف وش مسويله ّّّ!!
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