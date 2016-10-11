بالفيديو: اعتداء 3 شبان على عامل بمطعم للوجبات السريعة بالمدينة المنورة

صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم “الثلاثاء”مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء ثلاثة شبان بشكل عنيف على عامل في مطعم للوجبات السريعة بالمدينة المنورة.

ويظهر المقطع كاميرات المراقبة أثناء رصدها لدخول الشبان الثلاثة إلى المطعم، في حين أشار طفل كان برفقتهم إلى عامل المطعم، ليبادر الشبان بالاعتداء عليه، حيث ركله أحدهم برجله، فيما قام الآخر بضربه بآلة حادة، واستمر الثالث في ضربه بعصا غليظة عدة مرات إلى أن سالت الدماء منه.