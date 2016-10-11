شاهد:تدريبات عسكرية مشترك بين القوات السعودية والفرنسية

صحيفة المرصد:تنفذ وحدات من القوات الخاصة التابعة للقوات البرية الملكية السعودية، تمرينا مشتركا مع مثيلاتها من القوات الخاصة الفرنسية تحت مسمى “سانتول” وذلك في مدينة بوميير الفرنسية، وقد انطلق التمرين مطلع الأسبوع الماضي، ويركز في فعالياته على مهام القوات الخاصة والتعايش في ظروف قريبة للواقع وذلك بحسب موقع”العربية نت”.يذكر أن هذا التمرين المجدول مسبقا ضمن برامج التدريب المشتركة مع الجانب الفرنسي يأتي في إطار التعاون العسكري بين السعودية وفرنسا.