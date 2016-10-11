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شاهد:تدريبات عسكرية مشترك بين القوات السعودية والفرنسية

11 أكتوبر, 2016 , 17:03 م
شاهد:تدريبات عسكرية مشترك بين القوات السعودية والفرنسية
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صحيفة المرصد:تنفذ وحدات من القوات الخاصة التابعة للقوات البرية الملكية السعودية، تمرينا مشتركا مع مثيلاتها من القوات الخاصة الفرنسية تحت مسمى “سانتول” وذلك في مدينة بوميير الفرنسية، وقد انطلق التمرين مطلع الأسبوع الماضي، ويركز في فعالياته على مهام القوات الخاصة والتعايش في ظروف قريبة للواقع وذلك بحسب موقع”العربية نت”.يذكر أن هذا التمرين المجدول مسبقا ضمن برامج التدريب المشتركة مع الجانب الفرنسي يأتي في إطار التعاون العسكري بين السعودية وفرنسا.

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تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 17:34 م
    عدد التعليقات:4347

    أنفااس مشتااق

    حفظك الله يا بلادي أرض الحرمين الشريفين
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  2. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 17:25 م
    عدد التعليقات:11351

    برق الحرم

    ((((((( تتميز ..المملكة حفظها الله......بتنوع مصادر السلاح ...........وتعدد المناورات العسكرية ))))))
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  3. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 17:25 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  4. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 17:23 م

    اذكار المساء

    لاحول ولاقوة الابالله
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  5. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 17:22 م

    فهد العرماني

    كفوووووووو ياعيال سلمان والى الامام واعدوا لهم ما استطعتم
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  6. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 17:21 م

    عبدالله الجهني

    اللهم في هذا اليوم الفضيل ان تحمي الاسلام والمسلمين وتحفط مملكتنا الغالية وتنصرها على اعداها واعداء الاسلام
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  7. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 17:20 م
    عدد التعليقات:11351

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=ZUXmF-HRaYY
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  8. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 17:19 م
    عدد التعليقات:11351

    برق الحرم

    (((((حفظ الله بلاد الحرمين ..المملكة العربية السعودية.... صقل سيوفها لايهداء ...لافي.. مناورة ولا حربا ....حفظهم الله فوق كل ارض وتحت كل سماء))))
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  9. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 17:17 م
    عدد التعليقات:2064

    توووووونسية

    مثماش قطوس يصداد لربي هذا هم الفرنسيين وللاسف تحترمهم الشعوب العربية بالرغم تاريخهم الاجرامي خاصة للمغرب العربي تونس والجزائر بالذات
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  10. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 17:15 م
    عدد التعليقات:2064

    توووووونسية

    الفرنسيين ما يعملو شي لوجه الله ما ***من امريكا وايران واسرائيل الا هم سبق وعرضو على تونس ال
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