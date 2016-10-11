شاهد:تدريبات عسكرية مشترك بين القوات السعودية والفرنسية

صحيفة المرصد:تنفذ وحدات من القوات الخاصة التابعة للقوات البرية الملكية السعودية، تمرينا مشتركا مع مثيلاتها من القوات الخاصة الفرنسية تحت مسمى “سانتول” وذلك في مدينة بوميير الفرنسية، وقد انطلق التمرين مطلع الأسبوع الماضي، ويركز في فعالياته على مهام القوات الخاصة والتعايش في ظروف قريبة للواقع وذلك بحسب موقع”العربية نت”.يذكر أن هذا التمرين المجدول مسبقا ضمن برامج التدريب المشتركة مع الجانب الفرنسي يأتي في إطار التعاون العسكري بين السعودية وفرنسا.
تعليقات ( 10 )
عدد التعليقات:4347
أنفااس مشتااقحفظك الله يا بلادي أرض الحرمين الشريفين
عدد التعليقات:11351
برق الحرم((((((( تتميز ..المملكة حفظها الله......بتنوع مصادر السلاح ...........وتعدد المناورات العسكرية ))))))
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذكار المساءلاحول ولاقوة الابالله
فهد العرمانيكفوووووووو ياعيال سلمان والى الامام واعدوا لهم ما استطعتم
عبدالله الجهنياللهم في هذا اليوم الفضيل ان تحمي الاسلام والمسلمين وتحفط مملكتنا الغالية وتنصرها على اعداها واعداء الاسلام
عدد التعليقات:11351
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=ZUXmF-HRaYY
عدد التعليقات:11351
برق الحرم(((((حفظ الله بلاد الحرمين ..المملكة العربية السعودية.... صقل سيوفها لايهداء ...لافي.. مناورة ولا حربا ....حفظهم الله فوق كل ارض وتحت كل سماء))))
عدد التعليقات:2064
توووووونسيةمثماش قطوس يصداد لربي هذا هم الفرنسيين وللاسف تحترمهم الشعوب العربية بالرغم تاريخهم الاجرامي خاصة للمغرب العربي تونس والجزائر بالذات
عدد التعليقات:2064
توووووونسيةالفرنسيين ما يعملو شي لوجه الله ما ***من امريكا وايران واسرائيل الا هم سبق وعرضو على تونس ال