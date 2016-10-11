دهانات الجزيرة ترعى فعاليات اليوم العالمي لسرطان الثدي

صحيفة المرصد: ترعى دهانات الجزيرة عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط فعاليات اليوم العالمي لسرطان الثدي 2016م, التي ينظمها مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال حتى يوم الخميس المقبل, وافتتحها سعادة محافظ محافظة خميس مشيط الأستاذ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط.

وتهدف الفعاليات التي تقام لمدة خمسة أيام ضمن البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار ” أنتِ الحياة.. افحصي وطمنينا” إلى رفع الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي, ودور ذلك في تجنّب مخاطر هذا المرض.

وتأتي رعاية دهانات الجزيرة لهذه الفعاليات في إطار قيام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية, وإسهاماً منها في برامج التوعية الصحية لمختلف شرائح المجتمع, بما فيها السيدات.

وقد أشاد سعادة محافظ خميس مشيط برعاية دهانات الجزيرة لهذه الفعاليات, وتجوّل ومرافقوه في المعرض المخصص ضمن ساحة المستشفى, واستمع من الكادر المختص لشرح عن محتوياته من منشورات وكتيبات تثقيفية عن سرطان الثدي والكشف عنه والفحص الذاتي وطرق العلاج وأهمية المتابعة مع الطبيب المختص بعد انتهاء العلاج.

وأوضح مدير مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال الأستاذ وليد إبراهيم آل شبيب بأن تنظيم المستشفى لفعاليات اليوم العالمي لسرطان الثدي ينبع من الإيمان بالدور الذي تنهض به وزارة الصحة في التوعية من أجل الحدّ من هذا المرض والكشف المبكر عنه للإسهام في علاجه.

ووجّه آل شبيب الدعوة إلى السيدات بمختلف أعمارهن لزيارة مقرّ الفعاليات بالمستشفى خلال الأيام المحددة للاستفادة من الخدمات المقدّمة, والمتضمنة تقديم استشارات وإجراء فحوصات للسيدات, بالإضافة إلى قياس السكر والضغط والوزن مجاناً.