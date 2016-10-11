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أردوغان للعبادي: اعرف حدودك

11 أكتوبر, 2016 , 17:42 م
أردوغان للعبادي: اعرف حدودك
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صحيفة المرصد: قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الجيش التركي لن يأخذ الأوامر من العراق بشأن معسكر بعشيقة الواقع شمال الموصل.
وشن أردوغان في اجتماع له في اسطنبول هجوما لاذعا على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مطالبا إياه بأن يعرف حدوده.
وقال أردوغان “العراق لديه طلبات معينة منا بشأن بعشيقة، والآن يطالبنا بالرحيل”.
وأضاف “رئيس الوزراء العراقي يهينني… أولا اعرف حدودك”.
وكانت تركيا والعراق تبادلا استدعاء السفراء على خلفية الأزمة حول معسكر بعشيقة، وحذر العبادي تركيا من أنها تخاطر بإثارة “حرب إقليمية” بالإبقاء على قوات في الأراضي العراقية.
هذا وأعرب وزير خارجية تركيا في وقت سابق، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للعملية ضد تنظيم داعش في الموصل.



تعليقات ( 81 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 81
    11 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    عناد

    مع فرق الفعل والشخصيه والقياده الا ان وجود تركيا وايران في العراق لايرضي الا ***
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  2. 80
    11 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    ----

    مخالف للنشر
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  3. 79
    11 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    ابراهيم

    الخنبوقه اسم محبب للجميع ان يطلقه عليك فهل انت راضي بالخنبقه ام انها تسبب اك احراج شوف اذا فيها احراج انا من الان لن اطلقه عليك
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  4. 78
    11 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    أشك هذه تمثيلية من تمثيليات خليفة اﻹخونج ﻻن عﻻقته مع إيران التي هي سيد العبادي قويه وأيضاً مع روسيا التي هي سيد إيران ومع إسرائيل التي هي سيدة الجميع
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  5. 77
    11 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    ابراهيم

    الخنبوقه فكاهة الصحيفه اذا غاب ولو ٦ ساعات افتقدناه فعلا مفقود اذا ما حضر اهلا بفاكه المرصد الخنبوقه تعودنا ان نطلق عليك خنبوقه
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  6. 76
    11 أكتوبر, 2016 , 19:26 م

    جويه ما حرك طائره ولا انفضح

    اليوم قلم الحقيقة يلطم ولم يجد الا أبو شيخة انكسر طابوزه بعد ما انكشف نوايا وتصرفات قدوته السيسي الذي يطبل له ولبوتبن قاتل الأطفال والله لو فيه مضادات
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  7. 75
    11 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    ياحليلك يبوشخشيخه انت نكته قسم
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  8. 74
    11 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    ياجماعة دوبكم على قلم الكذب ارفقو عليه تراه مسكين ***كلمتين تعلمهم بهالدنيا وصجنا فيها اخونجي وداعشي لايعرف غيرهما والعتب على من ****
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  9. 73
    11 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية

    يا مصري كم تريد رز وتكتب ضد العسكر في بلاد النيل كل شيء عندهم للبيع للي يدفع رز أكثر ستنهار ثكنات العسكر مصر في الهاوية الإقتصادية وثورة ستضرب العسكر
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  10. 72
    11 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    إستشاري صح

    حيدر العبادي يعمل لصالح إيران وأردوغان لصالح تركيا لكن أردوغان لديه نزعة إسلامية وإبداع وتنظيم وتخطيط فلو إحتل شمال العراق أهون من إيران .
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  11. 71
    11 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    -

    63- التمسك بالدين والدفاع عن الوطن من التربصين به يعتبر في نظرك القاصر مريض يابو تقيه اقول*****
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  12. 70
    11 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    بدوي

    ياحويدر أرض الرافدين مستباحة من أحفاد كسرى لهم رأي قولي وفعلي في كل شبر من العراق ولم تشاهد سوى تركيا التي لها مبرراتها في تواجدها ؟!!
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  13. 69
    11 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    ابوشيخه

    تشوف يـ تعليق (62) خليتك تغير نكك وتندس - قلتلك وربي لا اخليك تتحلم فيني ما كون ابوشيخه - والايام بيننا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 68
    11 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    -

    يجب الانتباه لهذا المطبل للسيسي ونظامه والمؤيد للروس في جميع تعليقاته فهو مخالف لانظمة البلاد ويتشدق بالوطنية انها التقية لاغيرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 67
    11 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    ابوشيخه

    مخالف للنشر
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  16. 66
    11 أكتوبر, 2016 , 19:11 م

    انت مرييييض ياشخشيخه قسم
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  17. 65
    11 أكتوبر, 2016 , 19:10 م
    عدد التعليقات:11366

    برق الحرم

    ((((((( لماذا يختصم العجم على الموصل ؟ ))))))
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  18. 64
    11 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    -

    يجب الانتباه لهذا المطبل للسيسي ونظامه والمؤيد للروس في جميع تعليقاته فهو مخالف لانظمة البلاد ويتشدق بالوطنية انها التقية لاغيرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 63
    11 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    -

    52- صحيح ولكنها في فيك
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  20. 62
    11 أكتوبر, 2016 , 19:07 م
    عدد التعليقات:11366

    برق الحرم

    ((((ابوشيخة تذكر ..وإنّما النّاسُ بالمُلُوكِ..ومَاتُفْلِحُ عُرْبٌ مُلُوكُها عَجَمُ...لا أدَبٌ عِندَهُمْ ولا حَسَبٌ...ولا عُهُودٌ لهُمْ ولا ذِمَمُ)))
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  21. 61
    11 أكتوبر, 2016 , 19:06 م

    ابوشيخه

    على العراقيين والمصريين والايرانيين الانتباه على انفسهم لعدم الذهاب لهذا الحوش --- اللهم اني ابلغت اللهم اشهد
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  22. 60
    11 أكتوبر, 2016 , 19:06 م

    محمد

    مصر وماادراك مامصر فعلا شعب يجمعهم هز فيفي عبده ويفرقهم العصا .اه يا بلدي والله اعظم ارض على وجه الخليقه انها المملكه العربيه السعوديه.
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  23. 59
    11 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية

    يا مصري مفهوم الشرف عنكم غير فالدعارة بجمهورية العسكر مهنة وبيع الاعضاء تجاره وأكل لحم الحمير عادي مصر الى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب العسكر
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  24. 58
    11 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    ابوشيخه

    لو حاول العراقيين والمصريين والايرانيين التطاول على أردوغان سيغضب منهم زعيم الامتين العربية والاسلامية سلمان ربما يضعهم في حوش سابقا تعيش فيه الحمير
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  25. 57
    11 أكتوبر, 2016 , 19:03 م
    عدد التعليقات:14358

    قلم الحقيقه

    أبو شخشخه سم****وشـ فيك اليوم ماهي عادتك ماهربت من شغلك وجيت تقهوا معي الساعة عشر مثل عادتك.والله ياطويل العمر مديري المصري بهجت كارب علي هههه
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  26. 56
    11 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    [email protected]

    كفوا ياطويل العمر ، كفو ياسلطان
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  27. 55
    11 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية

    يا مصري مصر أن شاء الله قبل نهاية السنة ستنهار ثكنات العسكر وسنقول كانت مصر
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  28. 54
    11 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    ابوشيخه

    العراقيين والمصريين والايرانيين أذناب لروسيا يهاجمون تركية ؟ انتم غلطانيين تركية دولة حره - لها رجالها - ليست كـ مصر وايران والعراق أذناب لروسيا
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  29. 53
    11 أكتوبر, 2016 , 18:56 م

    ابوشيخه

    المصرين يتغنون بمصر ويقولون أن المصريين أحرار لا واضح أن المصريين احرار ودليل أن مصر تغص بالمراقص يرقصون الغالي ونفيس عشان ياكلون ويشربون من المراقص
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  30. 52
    11 أكتوبر, 2016 , 18:56 م
    عدد التعليقات:14358

    قلم الحقيقه

    أبو شخشخه مخصوم عليك شهرين ونصف. ليه يامديري العام بهجت. على شان تأخيرك كل يوم. خلاص ياطويل العمر والله ماعودها . خلاص اترزع على مكتبك جاتك داهية.هههه
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  31. 51
    11 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية

    يا مصري منذ بداية الخلق حتى 1952 لم يحكم مصر مصري فأنتم كما قيل يجمعكم هز فيفي ويفرقكم العصا مصر الى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع جديدة قادمة
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  32. 50
    11 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    يا قلم الخنبقه

    ويش فيك شاد على روحك شوي شوي لا يطق فيك عرق ، عند المواقف الصعبة تبين الرجال واردوغان رجل بألف رجل واقف معنا من بداية عاصفة الحزم ، شكرًا تركيا المسلمة
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  33. 49
    11 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    ابوشيخه

    ليعلم كل زنديق وناعق على وجه الارض - أن زعيم الامتين العربية والاسلامية سلمان وخيه اردوغان سيضعون الجزمة في افواههم القذرة رغم انفهم ولن يعلو قدرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 48
    11 أكتوبر, 2016 , 18:50 م
    عدد التعليقات:14358

    قلم الحقيقه

    بألك اسمك ايه يبو شخشخة ماتتأخرش على دوامك مفهوم. أبشر يامديري وتاج راسي المهندس *******
    لا يعجبني(30) اعجبني(0)
  35. 47
    11 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    المعلم

    العراق أول شي يقيل الحكومه الايرانيه التي تقود الحشد الشعبي والمليشيات الايرنيه في العراق وبعدين يشوف الحدود العراقيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 46
    11 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    أأأأجــــــــــــــًـــــُـؤـؤبًــــَـــَــَــأأأأأ

    انتو تبون العثمانيون يسيطرون عليهم ولهم كلمتهم وبالفعل مسيطرين -وبعدين الحين تركيا صديقة لروسيا وصديقة لاسرائيل--- احد فيكم اعترض ولا تكلم ع حليفتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 45
    11 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    صدقت يامرعب اعداء الاسلام

    بمثل هذا الخطاب وتلك النبرة يجب ان يخاطب عملاء ايران من الارهابيون الطائفيون الذين استباحوا الدماء العراقية وهجرو سكانها من السنة على وجه التحديد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 44
    11 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    أأأأجــــــــــــــًـــــُـؤـؤبًــــَـــَــَــأأأأأ

    الى ابو ***-المصريين طول عمرهم احرار ولولا فضل الله ثما المصريين كان العرب فى زمان كان فاهم ومصر دوله عريقة وتاركه الدويلات الصعيرة تهرول بالكلام
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  39. 43
    11 أكتوبر, 2016 , 18:42 م

    ابوشيخه

    هذان الزعيمان سلمان واخيه اردوغان -- من أنتم ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  40. 42
    11 أكتوبر, 2016 , 18:42 م

    كفو يا ردوغان الجم عميل ايران

    تركيا كسبت قلوب العالم العربي بقيادة اردوغان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 41
    11 أكتوبر, 2016 , 18:42 م
    عدد التعليقات:14358

    قلم الحقيقه

    أبو شخشخة مخصوم عليك أسبوع كامل من مديرك المصري لاتأخر على دوامك كب بعارينك وغنمك وتعال على دوامك بدري مفهوم.أوامر رئيسك المصري هههههههه
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  42. 40
    11 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    خالد

    موت بحرتك يا قلم قم **ابو معرفات ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  43. 39
    11 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    علي العمري

    يا. قلم. الكذاب. اردوغان. اشرف. واكرم. ريس. مع. بلدي. ريش. شجاعه. وصادق. مش. مثل. ***السيسي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 38
    11 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 37
    11 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    خالد

    تم الاعلان عن موعد لقاء وزير خارجية السعودية ودول مجلس التعاون مع وزير خارجية تركيا في الرياض الاسبوع القادم لمناقشة ملفات سياسية واقتصادية وتعاون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 36
    11 أكتوبر, 2016 , 18:40 م
    عدد التعليقات:14358

    قلم الحقيقه

    والله مصر الوطن العربي وشعبه مادرو عنك وعن بربرتك. روح دور لك ريالين تشتري فيهم خبز تميس بينما المصري ماسك عليك رئيس في عملك ولاتتأخر بكره على دوامك.
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  47. 35
    11 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    زائر

    كم نابحت ياقلم الحقيقة للسيسي وهذا هو قدام العالم أكبر ***.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  48. 34
    11 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    مرصداوي

    سؤال بعد هذه الحروب الطاءفيه التي جرتها ايران الى الدول العربيه كيف سيتعايشون مع بعض العراق سوريا اليمن لبنان ضحكت عليهم ايران ودمرت بلدانهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 33
    11 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    فقط كلمه وحده اقولها

    كفو ياردوغان اشهد بالله انك شنب ، نعم تركيا ليست عربية لكن لم تنسلخ عن اسلاميتها الصحيحة المعتدلة ، العبادي ذنب آيران حول العراق ل ١٠٠ طائفة متقاتلة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  50. 32
    11 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    ابوشيخه

    يحاولون المصريين والايرانيين والعراقيين الخونه المرتزقة أذناب روسيا أن يتعالوا على زعيمان الدول العربية والاسلامية سلمان واخيه اردوغان لن يعلو قدركم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  51. 31
    11 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    ابوشيخه

    برق ****يحاول ادخل تركية في خندق ايران للأساءة لها تناسى برق ***أن مصر أكبر بلد عميل وخونه لروسيا واليهود وتناسى ان ولي عهد كان في تركي
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  52. 30
    11 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية

    يا مصري لعن الله الروافض عبدة القبور والحسينيات أبناء عاشوراء***
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  53. 29
    11 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    ابوشيخه

    أذناب ايران تناسو العراقين والمصريين الخونه وهجومهم على السعودية ولا سمعنا لهم صوت هكذا هم الخونه يحاربون كل سني بس هيهات أن يعلو قدركم في حضور سلمان
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  54. 28
    11 أكتوبر, 2016 , 18:31 م
    عدد التعليقات:14358

    قلم الحقيقه

    أردوغانك *** أنت ومعك أخوان الشر.
    لا يعجبني(49) اعجبني(0)
  55. 27
    11 أكتوبر, 2016 , 18:27 م

    ابوشيخه

    عــمـــر تعليق (20) يتزندق ويكذب ويتشدق ويقول كنت في السابق ادافع عن مصر؟ **** يا عمر متى دافعت عن مصر الهالكة مصر معروفه عبر التاريخ ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 26
    11 أكتوبر, 2016 , 18:25 م
    عدد التعليقات:11366

    برق الحرم

    (((العجيب حقا عن أمة العجم الطامعين في الاراضي العربية .... ان جيوشهم وعسكرهم بلغت نقطة التماس ((الموصل)) الحشد الايراني والكردي والتركي)))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 25
    11 أكتوبر, 2016 , 18:22 م
    عدد التعليقات:11366

    برق الحرم

    ((((عادي اردوغان يتجاوز حدوده ....... والعبادي عبد مجوسي مهطعن رأسه.... لايملك حتى خطامه في العراق ....... تتنهش العجم العراق في وضح النهار )))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 24
    11 أكتوبر, 2016 , 18:22 م
    عدد التعليقات:14358

    قلم الحقيقه

    الخونة الأخوان العملاء لاصوت لهم أمام صوت حكومتنا السعودية الرشيدة والوطن السعودي.روح نابح عند خليفتك التركي ولاتنسى ترفع علمه له في دياره.
    لا يعجبني(227) اعجبني(0)
  59. 23
    11 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    ابوشيخه

    هاهو أردوغان البطل يهدد ويتوعد الكبير في العراق ماذا انتم فاعلون ايها المرتزقة ؟؟ كلعاده أذناب ايران تجدهم فقط يصرخون كنساء - الله يكرم النساء عنهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 22
    11 أكتوبر, 2016 , 18:19 م
    عدد التعليقات:14358

    قلم الحقيقه

    ليس هناك ****غيرك أيها الأخواني ****. لاترفع صوتك وأنت من خلع ثوبه العربي واستبدلته بالبدلة التركية العثمانية ارضاء لأسيادك الأتراك***
    لا يعجبني(218) اعجبني(0)
  61. 21
    11 أكتوبر, 2016 , 18:18 م

    كلمة حق

    اوردوغان برد قلبي في******حسبي الله عليكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 20
    11 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    عُـــــــمـــــــر

    ابو شيخه وغيره يااخي امس تطبلون لمصر وتسبون تركيا الان العكس اتقو الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  63. 19
    11 أكتوبر, 2016 , 18:15 م

    ابوشيخه

    المصريين والعراقيين والايرانيين وأذنابهم يتطاولون على السعودية وتركية لن يعلو قدركم ايها المرتزقة هناك زعيمان سيضعان الجزمة في افواهكم واوفواه كبيركم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 18
    11 أكتوبر, 2016 , 18:12 م
    عدد التعليقات:14358

    قلم الحقيقه

    التركي حضن الايراني وقبل عمامته واستسلم للروسي ورفع له رايته.هذاهو واقع الأخونجي الأخواني.شاهدناه اليوم مع الروسي حمامة مسالمة لاتهش ولاتنش.كفو بوتين.
    لا يعجبني(227) اعجبني(0)
  65. 17
    11 أكتوبر, 2016 , 18:12 م

    سلمان

    اردوغان رجال من ظهر رجال حامي السنة موت بحرتك يا خنبيقو هاذا صديق الملك سلمان ومحمد بن نايف الله يحفظهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  66. 16
    11 أكتوبر, 2016 , 18:11 م

    محمدالجعيد

    بطل يا أردوغان كفو
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  67. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 18:10 م

    سلمان

    يا اردوغان دوس دوس على الروافض ***والمجوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    ابوشيخه

    العراقيين والمصريين والايرانيين هؤلاء مجرد مطيه تركبهم روسيا واليهود للفكاهه وضحك علهيم فهؤلاء مجرد مرتزقة بحفنه من المال تشتري اراضيهم وتغير دينهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 18:06 م

    ابوشيخه

    العراق ومصر وايران الخونه يحسبون تركية والسعودية مثلهم تذلهم وتحركهم روسيا كيفما تشاء ايها المرتزقة اعلموا أن تركية والسعودية لهم حرياتهم وقراراتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  70. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 18:05 م
    عدد التعليقات:14358

    قلم الحقيقه

    االأخوانيين والداعشيين والصفويين والبعثيين اليوم ساحة معركتهم سوريا كل منهم يستنجد بحلفائه وأتباعه من الأمريكيين والروسيين والخاسر العرب لوطن لهم آخر.
    لا يعجبني(235) اعجبني(0)
  71. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    احمد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  72. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 18:01 م

    سامي

    أمريكا بتوقع بينهم هههه ذكروني بمدارس زمان
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  73. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 18:00 م
    عدد التعليقات:14358

    قلم الحقيقه

    الأخونجية مندوب الأخوان والصفوية مندوب ايران يتنازعون الوطن العراقي الأبي وطن العرب الأحرار الأسير مابين الايرانيين والأخونجيين. رحمك الله ياصدام.
    لا يعجبني(127) اعجبني(0)
  74. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    ابوخالد الدمام

    ادعس على خدم المجوس ياطيب
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  75. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    الحكومة العراقية باعت العراق للمجوس فهي عميلة للمجوس ولا يهمها إلا الحفاظ على الكرسي والشعب العراقي السني يباد فهم لا يتحركون إلا بأوامر أسيادهم.
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  76. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    بدر

    اعرف حدودك التركية ياردوغان واطلع من العراق .
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  77. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 17:55 م

    مدمر

    راحت العراق من بعدك يا صدام حسين اللهم ارحمه وغفر له وجلعه في جنات الخلد بفضل هذا اليوم الكريم يا ارحم الرحيمن ،، اللهم ارحم موت المسلمين اجمين ،،
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  78. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 17:53 م

    مقادير

    لا فض فوك يااردغان .. ادعس على من باع وطنه للفرس .. واصبح مرتع يفتك بالعراقيين الله يرحم ايام صدام ***
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  79. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 17:52 م
    عدد التعليقات:11366

    برق الحرم

    (((((( حيلهم بينهم يارب العالمين ...على اساس ان العراق محتلة من ايران والعبادي مجرد عبد وعامل عليها ......الكلام موجه الي ولاية السفيه ))))
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  80. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 17:46 م

    المرسى

    عرفه قيمته
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  81. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 17:45 م
    عدد التعليقات:4349

    أنفااس مشتااق

    أعرف حدودك و من انت حتى تملي علينا أمن تركيا ،،، اديلووه يا اردوقاان
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