صحيفة المرصد: قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الجيش التركي لن يأخذ الأوامر من العراق بشأن معسكر بعشيقة الواقع شمال الموصل.
وشن أردوغان في اجتماع له في اسطنبول هجوما لاذعا على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مطالبا إياه بأن يعرف حدوده.
وقال أردوغان “العراق لديه طلبات معينة منا بشأن بعشيقة، والآن يطالبنا بالرحيل”.
وأضاف “رئيس الوزراء العراقي يهينني… أولا اعرف حدودك”.
وكانت تركيا والعراق تبادلا استدعاء السفراء على خلفية الأزمة حول معسكر بعشيقة، وحذر العبادي تركيا من أنها تخاطر بإثارة “حرب إقليمية” بالإبقاء على قوات في الأراضي العراقية.
هذا وأعرب وزير خارجية تركيا في وقت سابق، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للعملية ضد تنظيم داعش في الموصل.
أردوغان للعبادي: اعرف حدودك
صحيفة المرصد: قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الجيش التركي لن يأخذ الأوامر من العراق بشأن معسكر بعشيقة الواقع شمال الموصل.
تعليقات ( 81 )
عنادمع فرق الفعل والشخصيه والقياده الا ان وجود تركيا وايران في العراق لايرضي الا ***
----مخالف للنشر
ابراهيمالخنبوقه اسم محبب للجميع ان يطلقه عليك فهل انت راضي بالخنبقه ام انها تسبب اك احراج شوف اذا فيها احراج انا من الان لن اطلقه عليك
ابراهيمالخنبوقه فكاهة الصحيفه اذا غاب ولو ٦ ساعات افتقدناه فعلا مفقود اذا ما حضر اهلا بفاكه المرصد الخنبوقه تعودنا ان نطلق عليك خنبوقه
جويه ما حرك طائره ولا انفضحاليوم قلم الحقيقة يلطم ولم يجد الا أبو شيخة انكسر طابوزه بعد ما انكشف نوايا وتصرفات قدوته السيسي الذي يطبل له ولبوتبن قاتل الأطفال والله لو فيه مضادات
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةيا مصري كم تريد رز وتكتب ضد العسكر في بلاد النيل كل شيء عندهم للبيع للي يدفع رز أكثر ستنهار ثكنات العسكر مصر في الهاوية الإقتصادية وثورة ستضرب العسكر
إستشاري صححيدر العبادي يعمل لصالح إيران وأردوغان لصالح تركيا لكن أردوغان لديه نزعة إسلامية وإبداع وتنظيم وتخطيط فلو إحتل شمال العراق أهون من إيران .
-63- التمسك بالدين والدفاع عن الوطن من التربصين به يعتبر في نظرك القاصر مريض يابو تقيه اقول*****
بدويياحويدر أرض الرافدين مستباحة من أحفاد كسرى لهم رأي قولي وفعلي في كل شبر من العراق ولم تشاهد سوى تركيا التي لها مبرراتها في تواجدها ؟!!
ابوشيخهتشوف يـ تعليق (62) خليتك تغير نكك وتندس - قلتلك وربي لا اخليك تتحلم فيني ما كون ابوشيخه - والايام بيننا
-يجب الانتباه لهذا المطبل للسيسي ونظامه والمؤيد للروس في جميع تعليقاته فهو مخالف لانظمة البلاد ويتشدق بالوطنية انها التقية لاغيرها
ابوشيخهمخالف للنشر
عدد التعليقات:11366
برق الحرم((((((( لماذا يختصم العجم على الموصل ؟ ))))))
-يجب الانتباه لهذا المطبل للسيسي ونظامه والمؤيد للروس في جميع تعليقاته فهو مخالف لانظمة البلاد ويتشدق بالوطنية انها التقية لاغيرها
-52- صحيح ولكنها في فيك
عدد التعليقات:11366
برق الحرم((((ابوشيخة تذكر ..وإنّما النّاسُ بالمُلُوكِ..ومَاتُفْلِحُ عُرْبٌ مُلُوكُها عَجَمُ...لا أدَبٌ عِندَهُمْ ولا حَسَبٌ...ولا عُهُودٌ لهُمْ ولا ذِمَمُ)))
ابوشيخهعلى العراقيين والمصريين والايرانيين الانتباه على انفسهم لعدم الذهاب لهذا الحوش --- اللهم اني ابلغت اللهم اشهد
محمدمصر وماادراك مامصر فعلا شعب يجمعهم هز فيفي عبده ويفرقهم العصا .اه يا بلدي والله اعظم ارض على وجه الخليقه انها المملكه العربيه السعوديه.
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةيا مصري مفهوم الشرف عنكم غير فالدعارة بجمهورية العسكر مهنة وبيع الاعضاء تجاره وأكل لحم الحمير عادي مصر الى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب العسكر
ابوشيخهلو حاول العراقيين والمصريين والايرانيين التطاول على أردوغان سيغضب منهم زعيم الامتين العربية والاسلامية سلمان ربما يضعهم في حوش سابقا تعيش فيه الحمير
عدد التعليقات:14358
قلم الحقيقهأبو شخشخه سم****وشـ فيك اليوم ماهي عادتك ماهربت من شغلك وجيت تقهوا معي الساعة عشر مثل عادتك.والله ياطويل العمر مديري المصري بهجت كارب علي هههه
[email protected]كفوا ياطويل العمر ، كفو ياسلطان
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةيا مصري مصر أن شاء الله قبل نهاية السنة ستنهار ثكنات العسكر وسنقول كانت مصر
ابوشيخهالعراقيين والمصريين والايرانيين أذناب لروسيا يهاجمون تركية ؟ انتم غلطانيين تركية دولة حره - لها رجالها - ليست كـ مصر وايران والعراق أذناب لروسيا
ابوشيخهالمصرين يتغنون بمصر ويقولون أن المصريين أحرار لا واضح أن المصريين احرار ودليل أن مصر تغص بالمراقص يرقصون الغالي ونفيس عشان ياكلون ويشربون من المراقص
عدد التعليقات:14358
قلم الحقيقهأبو شخشخه مخصوم عليك شهرين ونصف. ليه يامديري العام بهجت. على شان تأخيرك كل يوم. خلاص ياطويل العمر والله ماعودها . خلاص اترزع على مكتبك جاتك داهية.هههه
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةيا مصري منذ بداية الخلق حتى 1952 لم يحكم مصر مصري فأنتم كما قيل يجمعكم هز فيفي ويفرقكم العصا مصر الى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع جديدة قادمة
يا قلم الخنبقهويش فيك شاد على روحك شوي شوي لا يطق فيك عرق ، عند المواقف الصعبة تبين الرجال واردوغان رجل بألف رجل واقف معنا من بداية عاصفة الحزم ، شكرًا تركيا المسلمة
ابوشيخهليعلم كل زنديق وناعق على وجه الارض - أن زعيم الامتين العربية والاسلامية سلمان وخيه اردوغان سيضعون الجزمة في افواههم القذرة رغم انفهم ولن يعلو قدرهم
عدد التعليقات:14358
قلم الحقيقهبألك اسمك ايه يبو شخشخة ماتتأخرش على دوامك مفهوم. أبشر يامديري وتاج راسي المهندس *******
المعلمالعراق أول شي يقيل الحكومه الايرانيه التي تقود الحشد الشعبي والمليشيات الايرنيه في العراق وبعدين يشوف الحدود العراقيه
أأأأجــــــــــــــًـــــُـؤـؤبًــــَـــَــَــأأأأأانتو تبون العثمانيون يسيطرون عليهم ولهم كلمتهم وبالفعل مسيطرين -وبعدين الحين تركيا صديقة لروسيا وصديقة لاسرائيل--- احد فيكم اعترض ولا تكلم ع حليفتهم
صدقت يامرعب اعداء الاسلامبمثل هذا الخطاب وتلك النبرة يجب ان يخاطب عملاء ايران من الارهابيون الطائفيون الذين استباحوا الدماء العراقية وهجرو سكانها من السنة على وجه التحديد
أأأأجــــــــــــــًـــــُـؤـؤبًــــَـــَــَــأأأأأالى ابو ***-المصريين طول عمرهم احرار ولولا فضل الله ثما المصريين كان العرب فى زمان كان فاهم ومصر دوله عريقة وتاركه الدويلات الصعيرة تهرول بالكلام
ابوشيخههذان الزعيمان سلمان واخيه اردوغان -- من أنتم ؟؟
كفو يا ردوغان الجم عميل ايرانتركيا كسبت قلوب العالم العربي بقيادة اردوغان
عدد التعليقات:14358
قلم الحقيقهأبو شخشخة مخصوم عليك أسبوع كامل من مديرك المصري لاتأخر على دوامك كب بعارينك وغنمك وتعال على دوامك بدري مفهوم.أوامر رئيسك المصري هههههههه
خالدموت بحرتك يا قلم قم **ابو معرفات ***
علي العمرييا. قلم. الكذاب. اردوغان. اشرف. واكرم. ريس. مع. بلدي. ريش. شجاعه. وصادق. مش. مثل. ***السيسي.
خالدتم الاعلان عن موعد لقاء وزير خارجية السعودية ودول مجلس التعاون مع وزير خارجية تركيا في الرياض الاسبوع القادم لمناقشة ملفات سياسية واقتصادية وتعاون
عدد التعليقات:14358
قلم الحقيقهوالله مصر الوطن العربي وشعبه مادرو عنك وعن بربرتك. روح دور لك ريالين تشتري فيهم خبز تميس بينما المصري ماسك عليك رئيس في عملك ولاتتأخر بكره على دوامك.
زائركم نابحت ياقلم الحقيقة للسيسي وهذا هو قدام العالم أكبر ***.
مرصداويسؤال بعد هذه الحروب الطاءفيه التي جرتها ايران الى الدول العربيه كيف سيتعايشون مع بعض العراق سوريا اليمن لبنان ضحكت عليهم ايران ودمرت بلدانهم
فقط كلمه وحده اقولهاكفو ياردوغان اشهد بالله انك شنب ، نعم تركيا ليست عربية لكن لم تنسلخ عن اسلاميتها الصحيحة المعتدلة ، العبادي ذنب آيران حول العراق ل ١٠٠ طائفة متقاتلة .
ابوشيخهيحاولون المصريين والايرانيين والعراقيين الخونه المرتزقة أذناب روسيا أن يتعالوا على زعيمان الدول العربية والاسلامية سلمان واخيه اردوغان لن يعلو قدركم
ابوشيخهبرق ****يحاول ادخل تركية في خندق ايران للأساءة لها تناسى برق ***أن مصر أكبر بلد عميل وخونه لروسيا واليهود وتناسى ان ولي عهد كان في تركي
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةيا مصري لعن الله الروافض عبدة القبور والحسينيات أبناء عاشوراء***
ابوشيخهأذناب ايران تناسو العراقين والمصريين الخونه وهجومهم على السعودية ولا سمعنا لهم صوت هكذا هم الخونه يحاربون كل سني بس هيهات أن يعلو قدركم في حضور سلمان
عدد التعليقات:14358
قلم الحقيقهأردوغانك *** أنت ومعك أخوان الشر.
ابوشيخهعــمـــر تعليق (20) يتزندق ويكذب ويتشدق ويقول كنت في السابق ادافع عن مصر؟ **** يا عمر متى دافعت عن مصر الهالكة مصر معروفه عبر التاريخ ***
عدد التعليقات:11366
برق الحرم(((العجيب حقا عن أمة العجم الطامعين في الاراضي العربية .... ان جيوشهم وعسكرهم بلغت نقطة التماس ((الموصل)) الحشد الايراني والكردي والتركي)))
عدد التعليقات:11366
برق الحرم((((عادي اردوغان يتجاوز حدوده ....... والعبادي عبد مجوسي مهطعن رأسه.... لايملك حتى خطامه في العراق ....... تتنهش العجم العراق في وضح النهار )))))
عدد التعليقات:14358
قلم الحقيقهالخونة الأخوان العملاء لاصوت لهم أمام صوت حكومتنا السعودية الرشيدة والوطن السعودي.روح نابح عند خليفتك التركي ولاتنسى ترفع علمه له في دياره.
ابوشيخههاهو أردوغان البطل يهدد ويتوعد الكبير في العراق ماذا انتم فاعلون ايها المرتزقة ؟؟ كلعاده أذناب ايران تجدهم فقط يصرخون كنساء - الله يكرم النساء عنهم
عدد التعليقات:14358
قلم الحقيقهليس هناك ****غيرك أيها الأخواني ****. لاترفع صوتك وأنت من خلع ثوبه العربي واستبدلته بالبدلة التركية العثمانية ارضاء لأسيادك الأتراك***
كلمة حقاوردوغان برد قلبي في******حسبي الله عليكم
عُـــــــمـــــــرابو شيخه وغيره يااخي امس تطبلون لمصر وتسبون تركيا الان العكس اتقو الله
ابوشيخهالمصريين والعراقيين والايرانيين وأذنابهم يتطاولون على السعودية وتركية لن يعلو قدركم ايها المرتزقة هناك زعيمان سيضعان الجزمة في افواهكم واوفواه كبيركم
عدد التعليقات:14358
قلم الحقيقهالتركي حضن الايراني وقبل عمامته واستسلم للروسي ورفع له رايته.هذاهو واقع الأخونجي الأخواني.شاهدناه اليوم مع الروسي حمامة مسالمة لاتهش ولاتنش.كفو بوتين.
سلماناردوغان رجال من ظهر رجال حامي السنة موت بحرتك يا خنبيقو هاذا صديق الملك سلمان ومحمد بن نايف الله يحفظهم
محمدالجعيدبطل يا أردوغان كفو
سلمانيا اردوغان دوس دوس على الروافض ***والمجوس
ابوشيخهالعراقيين والمصريين والايرانيين هؤلاء مجرد مطيه تركبهم روسيا واليهود للفكاهه وضحك علهيم فهؤلاء مجرد مرتزقة بحفنه من المال تشتري اراضيهم وتغير دينهم
ابوشيخهالعراق ومصر وايران الخونه يحسبون تركية والسعودية مثلهم تذلهم وتحركهم روسيا كيفما تشاء ايها المرتزقة اعلموا أن تركية والسعودية لهم حرياتهم وقراراتهم
عدد التعليقات:14358
قلم الحقيقهاالأخوانيين والداعشيين والصفويين والبعثيين اليوم ساحة معركتهم سوريا كل منهم يستنجد بحلفائه وأتباعه من الأمريكيين والروسيين والخاسر العرب لوطن لهم آخر.
احمدمخالف للنشر
ساميأمريكا بتوقع بينهم هههه ذكروني بمدارس زمان
عدد التعليقات:14358
قلم الحقيقهالأخونجية مندوب الأخوان والصفوية مندوب ايران يتنازعون الوطن العراقي الأبي وطن العرب الأحرار الأسير مابين الايرانيين والأخونجيين. رحمك الله ياصدام.
ابوخالد الدمامادعس على خدم المجوس ياطيب
بدراعرف حدودك التركية ياردوغان واطلع من العراق .
مدمرراحت العراق من بعدك يا صدام حسين اللهم ارحمه وغفر له وجلعه في جنات الخلد بفضل هذا اليوم الكريم يا ارحم الرحيمن ،، اللهم ارحم موت المسلمين اجمين ،،
مقاديرلا فض فوك يااردغان .. ادعس على من باع وطنه للفرس .. واصبح مرتع يفتك بالعراقيين الله يرحم ايام صدام ***
عدد التعليقات:11366
برق الحرم(((((( حيلهم بينهم يارب العالمين ...على اساس ان العراق محتلة من ايران والعبادي مجرد عبد وعامل عليها ......الكلام موجه الي ولاية السفيه ))))
المرسىعرفه قيمته
عدد التعليقات:4349
أنفااس مشتااقأعرف حدودك و من انت حتى تملي علينا أمن تركيا ،،، اديلووه يا اردوقاان