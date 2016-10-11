أردوغان للعبادي: اعرف حدودك

صحيفة المرصد: قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الجيش التركي لن يأخذ الأوامر من العراق بشأن معسكر بعشيقة الواقع شمال الموصل.

وشن أردوغان في اجتماع له في اسطنبول هجوما لاذعا على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مطالبا إياه بأن يعرف حدوده.

وقال أردوغان “العراق لديه طلبات معينة منا بشأن بعشيقة، والآن يطالبنا بالرحيل”.

وأضاف “رئيس الوزراء العراقي يهينني… أولا اعرف حدودك”.

وكانت تركيا والعراق تبادلا استدعاء السفراء على خلفية الأزمة حول معسكر بعشيقة، وحذر العبادي تركيا من أنها تخاطر بإثارة “حرب إقليمية” بالإبقاء على قوات في الأراضي العراقية.

هذا وأعرب وزير خارجية تركيا في وقت سابق، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للعملية ضد تنظيم داعش في الموصل.