صحيفة المرصد: نشرت شبكة الـ”سي إن إن ” تقريرا بمناسبة يوم عاشوراء تحت عنوان ” بين “فرح” سني وحزن شيعي.. ماذا قال ابن تيمية عن عاشوراء؟”وقالت الشبكة إن يوم العاشر من محرم بالتقويم الهجري، ذكرى يحييها المسلمون بأغلب طوائفهم، ورغم اختلاف المفهوم والطقوس والممارسات في هذا اليوم من وجهة نظر الطائفتين السنية والشيعية، نقدم لكم نظرة كل طرف ومفهومه عن هذا اليوم .
بعض السنة يصفون المناسبة بأنها: يوم فرح
يعود ذلك إلى قصتين الأولى بأن عاشوراء هو اليوم الذي نجّا الله فيه النبي موسى ومن معه من “بني إسرائيل” من قوم فرعون حيث فلق النبي بعصاه البحر وتمكن من الفرار بينما غرق فرعون وجنوده، أما القصة الثانية فلها صلة أيضا “ببني إسرائيل” حيث كان اليهود يحتفلون بهذا اليوم ورآهم النبي محمد وعندما أخبروه بأن احتفالهم بهذا اليوم لأن الله نجّا بني إسرائيل وصامه النبي موسى، قال النبي محمد وفقا لحديث نقله البخاري عن ابن عباس: “قَدِمَ النَّبِيُّ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَال:َ مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى فقَال:َ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُم.ْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِه.”
ويقوم أهل السنة بصيام هذا اليوم كإحياء للسنة النبوية، حيث أخرج البخاري (أحد أشهر ناقلي الحديث عن النبي محمد والذي يعتبره العديد من علماء السنّة بأنه صاحب ثاني أصح كتاب بعد القرآن) في حديث عن عائشة زوجة الرسول محمد، أنها قالت: “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.”
عند الشيعة: هو يوم حزن
بالنسبة للشيعية، فإن عاشوراء هي ذكرى مقتل الإمام الحسين، حفيد النبي محمد من ابنته فاطمة، الذي لقي حتفه سنة 680 ميلادية، في صراع على السلطة، كان إحدى أهم نقاط الانقسام بين الأغلبية السنية والأقلية الشيعية، ويحتفل الشيعة كل عام بذكرى مقتل الحسين، وتتوج الاحتفالات بيوم العاشر من شهر محرم حسب التوقيت الهجري، ورغم أنهم أقلية في العالم الإسلامي، إلا أنهم أغلبية في العراق وإيران ويمثلون شرائح كبيرة في البحرين ولبنان ويخرج مئات الآلاف منهم في عاشوراء.
وفي مدينة كربلاء، يحدث أكثر مشاهد عاشوراء دراماتيكية، حيث يحتشد الشيعة، في مظاهر رمزية “لتأنيب الذات” وإظهار الحزن على مقتل الحسين أثناء ثورته ضد الحاكم الأموي آنذاك يزيد بن معاوية، وفي تلك المشاهد، ينشد الآلاف من الشيعة أناشيد دينية تأبينية، ويقومون بضرب صدورهم أو ما يعرف بـ”اللطم،” ويجرحون أنفسهم بخناجر أو سيوف، ثم يجلدون أنفسهم بالسياط في حركات متناسقة.
موقف ابن تيمية
وقالت الـ”سي إن إن” أن بن تيمية، أحد أبرز علماء التيار السلفي في التاريخ الإسلامي، فإن موقفه قد يشكل مفاجأة بالنسبة للكثير من خصومه ومن أتباعه على حد سواء، فهو ينفي الكثير من ما يعرف بـ”المستحبات” في عاشوراء عند السنة، مثل قيام ليلة عاشوراء أو الاجتماع للصلاة أو أداء صلاة خاصة أو إظهار الفرح والاكتحال.
ويضيف ابن تيمية: “صار الشيطان بسبب قتل الحسين – رضي الله عنه- يُحدث للناس بدعتين: بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ، والبكاء، والعطش، وإنشاد المراثي، وما يُفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنهم، وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب… وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة، فإن هذا ليس واجباً ولا مستحباً باتفاق المسلمين ، بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرمه الله ورسوله.”
ويوضح ابن تيمية موقفه أكثر في إحدى فتاويه إذ يقول: “قد قابل قوم فعل الرافضة بفعل مضاد له، وهو جعل هذا اليوم يوم فرح وسرور وطبخ للأطعمة والتوسيع على العيال ، فقابلوا الفاسد بالفاسد ، والكذب بالكذب ، والشر بالشر ، والبدعة بالبدعة ، فوضعوا الآثار مقابل ما وضعها الرافضة” وفق تعبيره.
تعليقات ( 44 )
إلى الرحااال هداه اللهالرحااال 36 النبي الرسول وآله عليهم السلام لم يكونوا شتامين لعانين فأقتدي بهم
حسينلا يجوز لا أي إنسان في الكون أن يلعن الناس من يلعن الناس فهو الملعون الأول عند الله
سني و شيعي لا يفرقنا غير الموتالصبر جميل اخي رحاااال على مصابكم ومصابنا فهو واحد وكلنا مسلمين موحدين
Ymni mahbobمخالف للنشر
حسينيجب على كل إنسان يعرف اصله بعدين يتكلم على الناس أول كان في ناس يعبدون الاصنام منهم
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةيا مصري خلك في مشاكل العسكر فمصر إلى الهاوية الإقتصادية وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر وإن شاء الله يصبح الدولار 100 جنية وتاكلون بعض بدل لحم الحمير
Ymni mahbobمخالف للنشر
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةيا مصري رحم الله يزيد ومعاوية وصدام رضي ألله عنهم جميع فقد كان لهم بعد النظر في الحكم على الروافض لأنهم ليسوا مسلمين لعن الله الخميني المجوسي القذر
عدد التعليقات:5569
الرحاااللعنة الله والناس اجمعين على من قتل الحسين..وعلى من ايده في ذلك ..وعلى من أمره على ذلك..كيف يجروأ كان من كان على قتل حفيد رسول الله..
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةالروافض ليسوا مسلمين لعن الله الروافض عبدة القبور والحسينيات*** لقد جعلوا من القذر الخميني ربا ومن كر و بلاء قبله لهم
جنوبيه *كبرت وامي تعلمني ان عاشورا يوم مخالف لشيعه ولا كنت ادري ان موسى عليه السلام صامه اجمل يوم في شهر واحد اللهم تقبل منا يارب
زائر من المدينةالأخ النهاري اقرأ صح بعدين علق
محب اخواني الشيعهاحسن الله عزاكم يا اخي رحال في مصابكم ونشارككم احزانكم بكل ما اوتينا من قوه
رادوقتل آلاف العراقيين من قبل أمريكا وإيران وغيرها من الدول المعادية للإسلام أين تلك المشاعر الحزينة
زائر من المدينةالسنة عندهم احاديث عن رسول الله صَل الله عليه وسلم وفعله الرسول .. الشيعة من أين جابوا اللطم وهل فعله الرسول!!؟ المسلمون من اتبعوا محمد عليه السلام
تنبيهالاخوه المعلقين راعوا مشاعر المعلق الرحال فهو ***سعودي خذوه بالنصح ان شاء الله يغير من **
معاويهمخالف للنشر
عدد التعليقات:5569
الرحااالالحسين بن علي بن ابي طالب..امه فاطمة بنت محمد..هم أهل بيت رسول الله..هم آل محمد..اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
خالدفلندع من يفرح يفرح حدالغثيان ومن يحزن يحزن لحد الغثيان ايضا كل واحد يتعامل مع هذاليوم بطريقته ومايضر من يفرح اذا حزن الآخر ومايضرمن يحزن اذا فرح الاخر
عدد التعليقات:5569
الرحااالمن يظن في مقتل حفيد رسول الله واحب احفاده وسيد شباب أهل الجنه له فرح ..فل يفرح ..ليس مجبورا على حزن من لايحب..لعن الله قاتله والآمر بقتله
ظامي اليلالمجوس النجوس.هم من بث الفتنه.بين المسلمين.وهم من اللب بين المسلمين على بعض.وهم من ابتكر عاشوراء الشيعيه.حتى يتفرق المسلمون.ويستعدوا مجد كسر.لكن هيهات
محمدطيب ليش تقولون الحسين لقي حتفه قولو قتل في المعركه على العموم الله يتقبل صيامنا ويحفظ بلاد المسلمين من المجوس ويكفينا شرهم
خالدمخالف للنشر
اعرفو زوجة الحسين وتعرفون عقيدتهممخالف للنشر
توضيحقال الله عز وجل (وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون) صلاة صيام حج سجود ركوع طاعته فيما امر واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم .. فاين عقول اهل اللطم
توضيحالله وحده لاشريك له هو من يجيب دعوة المضظر اذا دعاه .. فاين عقول من يدعون غيره .. نسأل الله العافية والسلامة
رؤيةقاتل الله اهل البدع لو كان الحسين رضي الله عنه بيننا لأحرق الرافضة بالنار
violetyهل اليهود الموجودون اليوم يصومون يوم عاشورا ,,
توضيحصيام يوم عاشورا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .... من يحب الله يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم
توضيحليس فرارا .. نبي الله موسى امره الله ان اسر بعبادي فهو عليه السلام فعل ما امره به الله والله أعلم
النهارىمن يعلم حقيقة القول فى فتوى ابن تيميه ( قابلوا البدعه بالبدعه ) هل يعنى ان صيام الهل السنة لعشوراء بدعه ؟
مقادير. هم **امتطاهم اليهود والنصارى . .. يقاتلون اهل السنه . لماذا لم يذهبوا للقدس للتحريره حزب السيطان يقاتل اهل حلب لماذا لم يتجه الي القدس
صقر الشمال من الدمامفرق بين الخطا والصواب والحق والباطل ديننا دين طهر وعفه وامانه واخلاص ودين **** غسيل عقول
خالد ابو عبدالكريم من مدينه يقال لها فتاليوان تقع غرب نهر الاطلسينبغا شيخ في المرصد يعني طالب علم يرد على استفسارات القراء يعني من المعلقين يعطينا صحة صوم يوم عاشوراء هل صامه النبي اذا صامه فاين الشيعه منه مأجورين
مقاديرالرافضه اخطر على الاسلام والمسلمين من اليهود والنصارى .. من قتل في العراق وسوريا كلهم رافضه للعنة الله عليهم . ابي دليل واحد على انهم ساندوا ال بيت
عُـــــــمـــــــرالحمدلله انه يوم فرح وصوم وشكر لله بنسبه لنا ويوم حزن لهم وايذاء لانفسهم
أبو مصلفح الرياضاللي درسناه عن فاطمة الزهراء عليها السلام حديث لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لم نعرف فضائلها وفضلها وكذالك الأمر باالنسبة للسبطين الحسن والحسين
صامل الغامدياللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين .*****
أبو مصلفح الرياضيحيى بن زكريا عليه السلام قطعت رأسه من قبل طاغية وأرسلت مهرا لإمرأة باغية وهكذا فعل باالحسين عليه السلام غير أنه قتل معه أهله وشيعته حتى ابنه الأصغر
عدد التعليقات:4349
أنفااس مشتااقنحمد الله العزيز العظيم على نعمة الأسلام الصحيح المتبع من قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم (السنه) و لا جعلنا ممن يبتدعون بالدين أمثال المجوس و الروافظ
أبو مصلفح الرياضالشيعة رغم انهم أقلية بس بدأوا يتكاثروا وعموما متواجدين في مناطق ماذكرتها والشيعة للتعريف هم الموالين لآل البيت عليهم السلام في حروبهم ضد أعدائهم.....