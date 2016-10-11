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فيصل القاسم ينشر صورة داخل “مساجد الأسد بدمشق” ويعلق ساخرا: ممنوع السجود

11 أكتوبر, 2016 , 18:08 م
فيصل القاسم ينشر صورة داخل “مساجد الأسد بدمشق” ويعلق ساخرا: ممنوع السجود
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صحيفة المرصد: نشر الإعلامي السوري، فيصل القاسم، الثلاثاء صورة تردد أنها من أحد المساجد السورية في دمشق على حد تعبيره، الأمر الذي أثار موجة من الردود والتعليقات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.وعلق القاسم على الصورة قائلا: “صلاة آخر موضة في أحد مساجد الأسد بدمشق.. ممنوع السجود.”

على الصعيد الآخر قال معاذ مراد: “ما شاء الله فعلا حسون أثر على البعض وعادوا إلى دينهم الذي اختاره لهم لكن يعني هل اختصر الصلاة وألغى الركوع والسجود والا كيف سيكون وضع هذه المسلمة التقية حسب تعريف حسون رئيس لجنه اختيار ملكه الجمال وربما هذه واحده من صبايا العطاء المسؤول عن تهيئتهم قبل نقلهم إلى حميميم حيث الجنود الروس وربما حتى يقبل احداهن لابد لها من الالتزام بالصلاة التي يرتضيها المفتي..”
CNN



تعليقات ( 34 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 34
    11 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    طالت وشمخت ؟؟ هذا اللي ناقص !!

    هؤلاء ضالين شاذين منحرفين جهله مايفهمون بالدين الاسلامي ..
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  2. 33
    11 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    بكل وضوح

    عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ، فطوبى للغرباء ) طوبى هم المحافظين عليه
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  3. 32
    11 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    مبارك

    من هالنوعيه موجود بكل بلد بس تختلف الاماكن والاساليب والطرق والوضعيات هذي هنا وهناك لكن الاخريان اكثر تقوى بس هناك بعد الاسترخاء
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  4. 31
    11 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    إستشاري صح

    لو كان مصر يحكمها حاكم مسلم عادل لما كانت مصر بهذا الحالة المزرية ....أخشى أن يأتي يوم نسمع مصر المحتلة من إيران ...وعسى ما يحصل ذلك .
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  5. 30
    11 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    -

    قلم الحقيقه ترك الفرس المجوس واليهود والنصارى وصار يهاجم عباد الله المخلصين في كل شارده ووارده ومن ثم يذهب للتطبيل مع السيسي ونظامه والممنهج ضد بلادنا
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  6. 29
    11 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    معلومه مؤكدة

    راعوا قلم الحقيقه لديه معتقده لا احد يجي مدرعم الرجل****
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  7. 28
    11 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    مخالف للنشر
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  8. 27
    11 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    مخالف للنشر
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  9. 26
    11 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    لبغيت بنات حلوات مو ضروري تروح لبارات أقرب مسجد تلاقي الزين فيه
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  10. 25
    11 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    D.r

    المشكله في السجود
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  11. 24
    11 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    -

    قلم الحقيقه ترك الفرس المجوس واليهود والنصارى وصار يهاجم عباد الله المخلصين في كل شارده ووارده ومن يذهب للتطبيل مع السيسي ونظامه والممنهج ضد بلادنا
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  12. 23
    11 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    (المرأو كلها عورة إلا وجهها في الصلاة) كيف ترضى أن تقف بين يدي الله بهذه الحالة أعوذ بالله من فعلهم وشوف إلا قدامها وين واضع يديه!!!!!!!
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  13. 22
    11 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    مسجده مثل المرقص والبار وناسه يوجد شنبناني شتوي
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  14. 21
    11 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    راشد

    كل المعلقين **** مافيهم خير لان هذا الفعل تدنيس لبيت من بيوت الله
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  15. 20
    11 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    أبو تركي

    ياقلم الحقيقة الله يشغلك في نفسك ويجعل كيدك في نحرك
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  16. 19
    11 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    قلم الحقيقه مافيه حسينه نلطم معهم اليوم ون****
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  17. 18
    11 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    سعيد

    ***فيصل القاسم. . ترى هذا الوضع عادي عند الشوام تعال شوفهم في الحدائق والمولات في السعودية 😊
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  18. 17
    11 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    wad

    خنبوقه انتبهي تلبسين كذا عشان ماتطلع عيوبك ههههههاي
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  19. 16
    11 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    رباه ماهذا الجمال اللي يروع القلب ياحظ اللي تزحلق على الزحليق
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  20. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    خالد

    على الاقل ياشخات وقفت قدام ربها وانت كنت من المستهزئين
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  21. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    وااااو ياسعد اللي وراها قسم يحس فيه ***
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  22. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 18:33 م
    عدد التعليقات:14358

    قلم الحقيقه

    هذه بركات ***وفتاويه. ليس غريبآ عليه شيخ الأخوان كان زواجه مختلط نساء ورجال والموسيقى والعزف والرقص في المقدمة.
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  23. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 18:33 م
    عدد التعليقات:1

    alamro1a2r

    قلم الحقيقة المطلقة تغار من سيقان بنات جنسها😜
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  24. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 18:29 م
    عدد التعليقات:14358

    قلم الحقيقه

    طبعآالمشاهدين الأخونجية لجزيرتهم الأخوانية لن يشاهدون السيقان السفلية عندما تصبح مذيعة في قناتهم فقط مذيعة النشرة الجوية هي من يحق لها الكشف. لاتزعلون
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  25. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 18:29 م

    يالطيف

    مشكله هاذي لاسجدت تخيل وراها درباويه كان قالو ياشيخ طول بالسجود
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  26. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية

    وقّعت شركة أرامكو السعودية، اليوم، 18 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات التركية الرائدة في مجالات توليد الطاقة الكهربائية، وبناء المطارات وإدارتها، والأعم
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  27. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    قلم الدجل يصاب بالشلل عندما يكون الموضوع يخص طائفته
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  28. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 18:24 م
    عدد التعليقات:14358

    قلم الحقيقه

    يقال ان هذه الأخوانية قصيرة التنورة بعد قضاء صلاتها مع الأخوان في مسجدهم في تركيا ذهبت مع أحدهم ووظفها في الجزيرة الأخوانية كمذيعة نشرة أخبار.
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  29. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    اللهم ربي أغفرلي وأرحمني لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  30. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    جنوبيه *

    الله المستعان لا كويس اعفوك من السجود والركوع مدري اضحك او ابكي. خنقتني العبره ههههه
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  31. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 18:20 م
    عدد التعليقات:14358

    قلم الحقيقه

    هذا مسجد تركي وصلاة الأخوان بداخله.
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  32. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  33. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 18:18 م

    MJ

    كمان انت يا فيصل لا تدقق .. ياخي خليها تسجد .. قتلو خلق الله و ابادو شعبهم .. يعني جات على السجود !!
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  34. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 18:12 م

    احمد

    اللي مافيه خير لهله مافيه خير للناس
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