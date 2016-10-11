فيصل القاسم ينشر صورة داخل “مساجد الأسد بدمشق” ويعلق ساخرا: ممنوع السجود

صحيفة المرصد: نشر الإعلامي السوري، فيصل القاسم، الثلاثاء صورة تردد أنها من أحد المساجد السورية في دمشق على حد تعبيره، الأمر الذي أثار موجة من الردود والتعليقات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.وعلق القاسم على الصورة قائلا: “صلاة آخر موضة في أحد مساجد الأسد بدمشق.. ممنوع السجود.”

على الصعيد الآخر قال معاذ مراد: “ما شاء الله فعلا حسون أثر على البعض وعادوا إلى دينهم الذي اختاره لهم لكن يعني هل اختصر الصلاة وألغى الركوع والسجود والا كيف سيكون وضع هذه المسلمة التقية حسب تعريف حسون رئيس لجنه اختيار ملكه الجمال وربما هذه واحده من صبايا العطاء المسؤول عن تهيئتهم قبل نقلهم إلى حميميم حيث الجنود الروس وربما حتى يقبل احداهن لابد لها من الالتزام بالصلاة التي يرتضيها المفتي..”

CNN