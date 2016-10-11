فيصل القاسم ينشر صورة داخل “مساجد الأسد بدمشق” ويعلق ساخرا: ممنوع السجود

صحيفة المرصد: نشر الإعلامي السوري، فيصل القاسم، الثلاثاء صورة تردد أنها من أحد المساجد السورية في دمشق على حد تعبيره، الأمر الذي أثار موجة من الردود والتعليقات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.وعلق القاسم على الصورة قائلا: “صلاة آخر موضة في أحد مساجد الأسد بدمشق.. ممنوع السجود.”
على الصعيد الآخر قال معاذ مراد: “ما شاء الله فعلا حسون أثر على البعض وعادوا إلى دينهم الذي اختاره لهم لكن يعني هل اختصر الصلاة وألغى الركوع والسجود والا كيف سيكون وضع هذه المسلمة التقية حسب تعريف حسون رئيس لجنه اختيار ملكه الجمال وربما هذه واحده من صبايا العطاء المسؤول عن تهيئتهم قبل نقلهم إلى حميميم حيث الجنود الروس وربما حتى يقبل احداهن لابد لها من الالتزام بالصلاة التي يرتضيها المفتي..”
CNN
تعليقات ( 34 )
طالت وشمخت ؟؟ هذا اللي ناقص !!هؤلاء ضالين شاذين منحرفين جهله مايفهمون بالدين الاسلامي ..
بكل وضوحعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ، فطوبى للغرباء ) طوبى هم المحافظين عليه
مباركمن هالنوعيه موجود بكل بلد بس تختلف الاماكن والاساليب والطرق والوضعيات هذي هنا وهناك لكن الاخريان اكثر تقوى بس هناك بعد الاسترخاء
إستشاري صحلو كان مصر يحكمها حاكم مسلم عادل لما كانت مصر بهذا الحالة المزرية ....أخشى أن يأتي يوم نسمع مصر المحتلة من إيران ...وعسى ما يحصل ذلك .
-قلم الحقيقه ترك الفرس المجوس واليهود والنصارى وصار يهاجم عباد الله المخلصين في كل شارده ووارده ومن ثم يذهب للتطبيل مع السيسي ونظامه والممنهج ضد بلادنا
معلومه مؤكدةراعوا قلم الحقيقه لديه معتقده لا احد يجي مدرعم الرجل****
D.rالمشكله في السجود
-قلم الحقيقه ترك الفرس المجوس واليهود والنصارى وصار يهاجم عباد الله المخلصين في كل شارده ووارده ومن يذهب للتطبيل مع السيسي ونظامه والممنهج ضد بلادنا
مزاجي رايق ⭐🌟⭐(المرأو كلها عورة إلا وجهها في الصلاة) كيف ترضى أن تقف بين يدي الله بهذه الحالة أعوذ بالله من فعلهم وشوف إلا قدامها وين واضع يديه!!!!!!!
راشدكل المعلقين **** مافيهم خير لان هذا الفعل تدنيس لبيت من بيوت الله
أبو تركيياقلم الحقيقة الله يشغلك في نفسك ويجعل كيدك في نحرك
سعيد***فيصل القاسم. . ترى هذا الوضع عادي عند الشوام تعال شوفهم في الحدائق والمولات في السعودية 😊
wadخنبوقه انتبهي تلبسين كذا عشان ماتطلع عيوبك ههههههاي
خالدعلى الاقل ياشخات وقفت قدام ربها وانت كنت من المستهزئين
عدد التعليقات:14358
قلم الحقيقههذه بركات ***وفتاويه. ليس غريبآ عليه شيخ الأخوان كان زواجه مختلط نساء ورجال والموسيقى والعزف والرقص في المقدمة.
عدد التعليقات:1
alamro1a2rقلم الحقيقة المطلقة تغار من سيقان بنات جنسها😜
عدد التعليقات:14358
قلم الحقيقهطبعآالمشاهدين الأخونجية لجزيرتهم الأخوانية لن يشاهدون السيقان السفلية عندما تصبح مذيعة في قناتهم فقط مذيعة النشرة الجوية هي من يحق لها الكشف. لاتزعلون
يالطيفمشكله هاذي لاسجدت تخيل وراها درباويه كان قالو ياشيخ طول بالسجود
رد على المصري قلم الثورة المجوسيةوقّعت شركة أرامكو السعودية، اليوم، 18 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات التركية الرائدة في مجالات توليد الطاقة الكهربائية، وبناء المطارات وإدارتها، والأعم
عدد التعليقات:14358
قلم الحقيقهيقال ان هذه الأخوانية قصيرة التنورة بعد قضاء صلاتها مع الأخوان في مسجدهم في تركيا ذهبت مع أحدهم ووظفها في الجزيرة الأخوانية كمذيعة نشرة أخبار.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناللهم ربي أغفرلي وأرحمني لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
جنوبيه *الله المستعان لا كويس اعفوك من السجود والركوع مدري اضحك او ابكي. خنقتني العبره ههههه
عدد التعليقات:14358
قلم الحقيقههذا مسجد تركي وصلاة الأخوان بداخله.
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
MJكمان انت يا فيصل لا تدقق .. ياخي خليها تسجد .. قتلو خلق الله و ابادو شعبهم .. يعني جات على السجود !!
احمداللي مافيه خير لهله مافيه خير للناس