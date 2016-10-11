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هل تندلع مواجهة عسكرية بين روسيا والولايات المتحدة؟

11 أكتوبر, 2016 , 18:43 م
هل تندلع مواجهة عسكرية بين روسيا والولايات المتحدة؟
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صحيفة المرصد: وجه مذيع التليفزيون الروسي ديمتري كيسليوف الذي يشتهر بمهاجمة الغرب، تهديدات إلى أمريكا في برنامجه.
وقال في رسالة التهديد إن “السلوك الوقح” تجاه روسيا ربما يكون له تداعيات “نووية”، بحسب “بي بي سي”.

وفي الأسبوع الماضي، أرسلت روسيا إلى البحر المتوسط ثلاث سفن حربية من أسطول البحر الأسود، مزودة بصواريخ كروز يمكنها حمل رؤوس نوية.
كما نشرت روسيا صواريخ اسكندر-إم ذات القدرات النووية بالقرب من الحدود مع بولندا، وقررت تعليق ثلاث اتفاقيات نووية مع الولايات المتحدة.

وأعلنت روسيا أيضا إرسال 5000 جندي للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة مع مصر.
وأكد كيسليوف على أن العلاقات الأمريكية الروسية شهدت “تغيرا جذريا” خلال الأيام الأخيرة.

وقال إن روسيا تحركت بسبب “الحديث الصاخب” في واشنطن عن تنفيذ “خطة بديلة” في سوريا.
وأضاف “يعلم الجميع ماذا تعني هذه الخطة.. قوات عسكرية مباشرة في سوريا ضد قوات الرئيس بشار الأسد والجيش الروسي”.

وفي واشنطن، قالت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي إنها تواصل المباحثات الداخلية حول خيارات “غير دبلوماسية” فيما يتعلق بالحرب في سوريا.
هل هذا جرأة؟ أو خداع؟ أم هناك بالفعل خطر حقيقي من مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة؟

وفي الأسبوع الماضي، علقت صحيفة ازفيستيا الروسية بالقول: “هناك سبب وراء نشر روسيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخية إس-300 في سوريا”.
وأضافت “روسيا مستعدة لاستخدامها، ولن يشعل هذا حربا عالمية. أسقطنا من قبل طائرات أمريكية في فيتنام وكوريا (إبان الحقبة السوفيتية). فلاديمير بوتين تحدث بوضوح عن أن روسيا لن تقدم مزيدا من التنازلات في سوريا”.

ومن جهته، حذر فيودور لوكيانوف، رئيس تحرير صحيفة “روسيا في الشؤون الدولية”، من أن “هذا الموقف هو الأشد خطورة منذ الحرب الباردة”.
ويعتقد الجنرال المتقاعد يفغيني بوجينسكي أن”هناك حملة لضرب روسيا في كل مكان ممكن”.

ويستشهد بالعقوبات الغربية ضد موسكو وكذلك حظر مشاركة روسيا في دورة الألعاب البارالمبية بسبب مزاعم المنشطات.
وأضاف “بالطبع هناك رد فعل. بقدر ما تراه روسيا وكما يرى بوتين فإنها مواجهة شاملة على جميع الجبهات. إذا كنت ترغب في المواجهة، سوف تحصل عليها”.

ويشدد على أن “تلك المواجهة ستلحق ضررا بمصالح الولايات المتحدة. إذا أردت مواجهة، سوف تحصل على واحدة في كل مكان”.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    11 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    عناد

    الحرب الكونيه على الاراضي العربيه قادمه
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  2. 17
    11 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    عناد

    الاقرب منها مواجهه عراقيه تركيه مع حضور السعوديه وايران
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  3. 16
    11 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    مبارك

    السكرجيه المجانين المجرمين المنحلين القساه قلوبهم يصنعون كل شي وحنا محلك سر ومتوفر عندنا ك الاسباب
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  4. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    محمد الحميد

    أتوقع لولا مشاكلنا مع ايران لكان تحالفنا الآن مع روسيا و تركيا ضد أمريكا و الاتحاد الاوروبي
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  5. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    محمد الحميد

    يمكن لاكن ان قامت الحرب المواجهة ستكون على الاراضي العربية
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  6. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    أبو سحاااب - قاموا بالواجب .

    لن تندلع قلوبهم على بعض وعداؤهم للإسلام مع أذنابهم من الروافض وطوابيرهم العملاء محبي الغرب ما عمرهم تحاربوا حربا متضاده غير في أفغانستان والمجاهدون قا
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  7. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    خليجي

    لابد من حصول حرب نووية وتبداء بضربة نووية في الشام حسب ما تتحدث عنها جميع الديانات وهي بداية لتحرير فلسطين وعودة الخلافة الاسلامية
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  8. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    مسمار

    مدري البارح بوتن كان معانا بالاستراحه ماجاب سيره لانه خرج من يوم جا اوباما طلع حتى ماقعد للعشا
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  9. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    تزابير

    من يظن انه سوف تقوم حرب بين الدول العظمى بسبب العرب هو ساذج هم الان يجربون اسلحتهم على أطفال العرب ونسائهم والعرب****
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  10. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    الدب الروسي

    الدب الروسي بطيء الحركة ولو أن حلف امريكا تحرك مع بداية الثورة ودعم الشعب السوري بأسلحة متطورة كما فعل مع الشعب الليبي. لما اصبح الدب على ابوب الغرب..
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  11. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    لن يكون هناك حرب ولا شي

    كان فيه مشروع تحيكه أمريكا في سوريا وفشل بسبب التدخل الروسي ،لا نضحك على أنفسنا ونكابر ، دخول روسيا صفع ايران وأمريكا ، لذلك أمريكا كاذبه ولن تعمل شيئ
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  12. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    محمد

    التقليد عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل، معتقدا للحقيقة فيه، من غير نظر وتأمل في الدليل، كأن هذا المتبع، جعل قول الغير أو فعله
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  13. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    sar-al-sa

    لن تحصل حرب نوويه في سوريا لان اسرائيل ستتضرر بشده ولكن اسرائيل ستحارب بالوكاله واحتمال كبير ان تضرب روسيا مصالح ال USA في دول الخليج وترد على اسرائيل
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  14. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    ان الله غفور رحيم
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  15. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 18:52 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    ان الله غفور رحيم
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  16. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    الشاويش عطيه

    اللهم سلطهم على بعضهم وأجعل حيلهم بينهم ... ذنب الضعوف اللي تحرقهم نيران الملحدين والأمريكان .. وما الله بغافل عما يعمل الظالمون ....
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  17. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    مخالف للنشر
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  18. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    لا بد من تشغيل العقول

    لا ولن يتقاتل تلك الدولتين الاستعماريتي الارهابيتين للدفاع عن الدماء العربية او الاسلامية .. فقط لكسب نقاط هنا وهناك
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