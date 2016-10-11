مذيع مسيحي في التلفزيون الأردني يعتنق الإسلام فجأة.. ويوضح السبب

صحيفة المرصد : أعلن مذيع مسيحي في التلفزيون الأردني، اعتناقه الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن سبب إسلامه يعود لسورة الإخلاص التي تبيّن دلالات إيمانية مكملة للإيمان عند المسيحيين، على حد تعبيره.

وكان قندح قد نشر تدوينة على “فيسبوك” تضمّنت نص سورة الإخلاص، مع تعليق قال فيه: “الحمد لله على نعمة الإسلام”، لكن سرعان ما نشر تدوينة أخرى قال فيها إن حسابه تعرض للسرقة، وليس هو من نشر تلك التدوينة، ثم أغلق حسابه بشكل نهائي.

وتعليقًا على ذلك، قالت مصادر مقربة من قندح، إنه “أسلم بالفعل، وإن أشخاصًا شاهدوه وهو يؤدي الصلوات الخمس” وفقا لموقع إرم نيوز .

وأضافت المصادر أن “قندح تعرض لضغوطات كبيرة بعد تلك التدوينة، خاصة من أقاربه الذين حاولوا ثنيه عن خطوته، الأمر الذي دفعه لنشر تدوينة أعلن فيها تعرض حسابه للسرقة، ثم إغلاق حسابه”.

وكان موقع “البوصلة”الأردني، أعلن أنه نجح في التواصل مع قندح، وإن الأخير قاله له إن “الحقائق الإيمانية الموجودة في القرآن والآيات والجمل الإعجازية، تؤدي بالإنسان لدخول الإسلام، لأنه دين محبة وسلام”.

وأضاف “تعرفت على الكثير من قضايا الإسلام إلا أنني سأعمل لمعرفة المزيد والتعمق حتى أتذوقه بشكل أكبر.. الحمدلله على نعمة الإسلام، فهذا الدين هو منهج حياة إلا أن الكثير من الناس غافلة عن تفاصيله”.

وحول تعامل المسلمين معه، قال: “أصدقائي وجيراني المسلمين قدموا لي الكثير من الدعم خلال رحلة البحث في الإسلام، كما أن الكثير منهم متلزم بقيم وتعاليم الدين الإسلامي بشكل جيد”.

وأشار إلى أن “الذي يحاول أن يشوه قيم الدين الإسلامي يجب أن يتم إيقافه، وأن محاولة الربط بين هذا التشويه وضرورة الابتعاد عن هذا الدين أمر أقف أنا ضده”، مؤكدًا أنه “سيحاول إبراز معظم القضايا الإيمانية التي لفتته عبر فيسبوك، ليعرف الناس عن الإسلام بشكل جيد”.