بالفيديو والصور.. تعرَّف على المدمرة الأمريكية التي استهدفها الحوثيون في باب المندب

صحيفة المرصد:تعرّضت المدمرة البحرية الأمريكية USS Mason DDG-87، صباح اليوم الاثنين، إلى محاولة استهداف فاشلة بصاروخين، أثناء وجودها في المياه الدولية قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر.

وهذا أول حادث من نوعه لسفينة أمريكية قبالة سواحل اليمن، منذ بدء الصراع وسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.

وقال الجيش الأمريكي إن الهجوم الصاروخي الفاشل على المدمرة الأمريكية بدأ في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي أمس الأحد عندما رصدت السفينة صاروخين متجهين نحوها خلال فترة 60 دقيقة في البحر الأحمر قبالة الساحل اليمني وفقاً لموقع إرم نيوز.

وتعد المدمرة الأمريكية USS Mason DDG-87 الثالثة من نوع “ميسون”، حيث دخلت الميسون الأولى DD 191 الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1920 حتى عام 1941، وسميت على اسم وزير البحرية الأمريكي جون يونغ ميسون، أما الميسون الثانية فحملت اسم DE 529 ونسب اسمها للطيار الأمريكي نيوتن هنري ميسون تخليدا لذكراه.

وشاركت ميسون DDG-87 أواخر عام 2004 في حرب العراق في عملية استغرقت 6 أشهر، كما غادرت محطة نورفولك البحرية في أكتوبر عام 2006 متجهة إلى الخليج العربي في إطار الحرب ضد الإرهاب، وعادت في مايو 2007.

كما أبحرت DDG-87 في مارس 2011 عبر قناة السويس متجهة للبحر الأبيض المتوسط للمشاركة في العمل العسكري في ليبيا.

وشاركت في بضع مهام أخرى حتى تم الاعتداء عليها من قبل الحوثيين قبالة سواحل اليمن.

ويبلغ طول المدمرة الأمريكية 155 مترًا وعرضها 9 أمتار، وتتجاوز سرعتها 56 كم/ساعة، وتستطيع حمل 380 ضابطًا ومجندًا.