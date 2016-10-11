بالصور: أطفال شيعة مصابون بعد جلد أنفسهم بالسلاسل.. وصحيفة بريطانية تسأل: “هل يفهمون ما يفعلونه؟”

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل” تقريرا عن الأطفال الذين يحتفلون مع ذويهم الشيعة بيوم عاشوراء عبر جلد أنفسهم مثل الكبار في باكستان.
وقالت الصحيفة إن أحد أولئك الأطفال هو طفل رصدته عدسات الكاميرات تعتريه نظرة خوف مما قد يصيبه من السوط المربوط في آخره آلات حادة كثيرة.
وأضافت الصحيفة أن الطفل صغير للغاية على فهم لماذا يقوم بهذا الفعل أو الاحتفال بهذه الطريقة، وأنه أصلا به جروح في وجهه إثر مشاركته في الاحتفالات التي تمت أمس في مدينة “بيشاور” الباكستانية.
والتقطت عدسات الكاميرات العديد من الرجال والصبيان الذين تملأ ظهورهم الدماء في احتفالات يوم عاشوراء بعد أن قاموا بجلد أنفسهم للمشاركة في الفعاليات.
كما التطقت صور أخرى في ميانمار، أمس، تظهر رجالاً يسيرون على الفحم النشط بالنار كجزء من احتفالات عاشوراء.
تعليقات ( 52 )
عدد التعليقات:2
توووووونسيةعفوا اقصد الجلد وليس الرجم
اليوسياللهم اهدي ضال الشيعة اللهم اهلك المعممين الضالين المضلين للعباد ٠ اللهم فرق جمعهم وباعد بين قلوبهم اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم جميعاومن معهم
❤️ محب صدام حسين ❤️القائد العربي صدام حسين كان داعس على المجوس واذنابهم ، رحمك الله يا أسد العروبة
الصارمأين حقوق الإنسان من هذه الممارسات، عنف أسري ضد الأطفال والنساء.إرهاب ودماء في الشوارع،هؤلاء مجرمين وقتله وإرهاب. تشوه للإسلام بممارسات ليست من الإسلام
اليوسي٢٧/ يظهر جهلك بالامور كلها الصفويين والدواعش ومن على شاكلتهم هم صناعة صهيونية عالمية الهدف منها محاربة المسلمين الموحدين اللهم انزل الرعب في قلوبهم
قول الحقسلام الله يا أرض القيادة .. من القلب إلى ترب الشهادة سلام للشهيد .. وسحقاً لليهود
07رموا عائشة رضى الله عنها بالزنا فعاقبهم الله بجلد انفسهم لان عقوبة القذف الجلد 80 جلده هم شرار الخلق اعوذ بالله من الغواية بعد الهداية
مجرة التبانةغباء مركب لاعلاج له ، لا ويعالجون الجروح لماذا يا اغبياء تحدثون الجروح اصلا والله ان الاسلام برئ من خزعبلاتهم أين عقولهم ؟ الغرب لاعذر له بعد هذا.
جنوبيه *احسن ليتكم بزياده. اصلان ذا عقاب ربي لكم استغفر الله العظيم كيف طفل ويضرب نفسه وهوه ماقترف ذنوب غباء
عدد التعليقات:2
توووووونسيةعقوبة هتك الأعراض الرجم وهم سبحان من سخرهم حتى يرجمو أنفسهم بانفسهم لما يفترونه في شتم أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها اغبياء وجهلة
احمدفرعون قال للمصاريه انا ربكم فاطاعوه والمعممين قالو للشيعه الحسين ربكم فاطاعوه
ابو عبداللهتعليق ٣٥ حربي جزاك الله خير انتبهوا من الدجالين الدراويش لا يفقه آيه في كتاب الله ولا حديث عن رسول الله يبثون سمومهم كفانا الله شرهم اللهم افضحهم
احمدودي يعلقو انفسهم ويشنقوها كما. والله الحسين بري منكم ياحوش
راشدالحمد لله الذي عافنا مما ابتلاهم به.
متنور خلقةأخيرا سلط الضوء على طقوس الشيعة بكل جرأة ودون مجاملة ونأمل أن يصدر فيهم نظام يجرم و يعاقب كل من يحاول نشر مثل هذه البدع بكل صورها في بلد الحرمين
330881يامحب صدام حسين الله يحشرك مع من تحب هذا بدال ماتقول محب لله ورسوله وال بيته
sar-al-saطائفه دمويه رجاءهم معدوم وشرهم مضمون ويتذوقون جهنم بالمشي على الجمر وربما كل مسلمي مينكار منهم لانهم بيجروننا للوقوف مع مناكفاتهم
حربيت 27 علق على الصور التي امام ولا تلف وتدور ولا تستخدم التقية اذناب الفرس انكشفوا وبانت عوراتهم
شايف العجائباللهم زدهم عذابا وضلالا جزاءً لما يطعنون به في شرف نبيك صل الله عليه واله وسلم وسبهم لصحابته الكرام .
محمد مطرهذا الضرب على أنفسهم عقاب من الله بسبب العداوة والسل للصحابة رضي الله عنهم .
❤️ محب صدام حسين ❤️طقوس مجوسية ، اتحدى اصحاب العمائم يجلدون أنفسهم ، لأنهم وجدوا ناس سذج بلا عقول
ابوشيخهيقول الله عز وجل الا تفقهون الا تعلمون الا تبصرون ؟ لم تكن هذه الخرافات عقيدة لـ أهل البيت - انما ايران أتت بها وتقول لهم انها من عند اهل البيت ؟
فـهــــــدالحمدلله على نعمة العقل هذولا مثل***
محب صدام حسينعقول الشيعة مغيبة تماماً استحوذ عليها اصحاب العمائم ، رحم الله القائد صدام حسين و اسكنه فسيح جناته
محمد مطرهذا الجلد الذي يجلدون أنفسهم هي عقاب من الله لأنهم يصبون الصحابة رضي الله عنهم
اخونجيالفكر والمنهج الضال الذي أقنع الصفوية بهذه الأفعال والسلوكيات هو نفس الفكر الضال الذي أقنع خوارج قطب وسرور بالتفجير وقتل الأباء والأخوة وكل مسلم ليس ع
❤️ محب صدام حسين ❤️الحمدلله ناس تصوم وتشكر الله وناس تجلد في أجسادها
اخو زنيفرياناس هذولي*** افضل منهم عقولآ
صرخة صمتنحن السنه نحب لهم الخير كما نحبه لانفسنا ونسأل لهم الهدايه الله يهديهم يارب ويهدي كمان معمميهم الى طريق الحق واتباع سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم
شيعي وافتخراجلد ،،، اجلد ،،، اجلد حزنا على الحسين عليه السلام
اخونجيانحراف فرقة الخوارج فكريا قاد أتباعها ومعتنقي منهجهم لفعل سلوكي (( القتل وتفجير أنفسهم بعد فقدانهم الوعي ))
صرخة صمتالله يهدي الشيعة مخهم وادمغتهم غسلت من كانو صغار وهم ينشحنون وتربو على مذهبهم اسأل الله ان يردهم اليه رد جميل ويحسن خاتمتهم على طريق الحق
❤️ محب صدام حسين ❤️الحمدلله على نعمة العقل والدين ، والله ليس من الدين في شي ولم يذكر بالقرآن ولا سنة نبينا محمد .
اخونجيالخلل الفكري يقود للخلل السلوكي وهذا نموذج حي أمامك لا يقبله عقل ولا منطق من فرقة صفوية ضالة هالكة
صرخة صمتلاحول ولا قوة الا بالله فيه احد يسوي بعياله كذا وين مخكم وكيف طاوعكم قلبكم على جرح وضرب ابنائكم بيدينكم الواحد يفدي عياله بنفسه ويضحي عشانهم
الراصدالله لايبلانا اغبياء الحمد لله اننا من اهل السنه والجماعه الله يردهم الى الحق
نفر من الناسبدون تعليق. كفايه أعمالهم في العراق وسوريا مثل النار إذا لم تلقي شي تأكله اكلت بعضها بعضا
الفيصلميانمار مهي بورما
ت😢الحمدلله ع نعمه الاسلام يامقلب القلوب ثبت قلبي ع دينك
اخونجيالتربية والعادات والتقاليد المنحرفة تتأصل في الابناء مع الوقت ويعمل بها القطيع من الاتبا بلا وعي (( جاهلية عمياء )) تتنافى مع الدين الاسلامي القويم
دحوم1هذا نصر عايشه *وعمر بن الخطاب *وعثمان رضي الله عنهم الشيعه سبو الصحابه فعاقبهم الله يعذبون انفسهم بايديهم
محمد العمريجزاءهم في الدنيا وان شاء الله الآخرة أشد عذابا
اخونجيالفرق الضالة بدايتها انحرافات وبدع تتطور لضلال وهلاك
شيعي وافتخراجلد ،،، اجلد ،،، اجلد
المهااااالحمد لله على نعمه الاسلام .. الحمد لله اننا من اهل السنه والجماعه .. نسأل الله لهم الهدايه وسلوك الطريق الحق.. حقوق الانسان وينها عن تعذيب الاطفال!
رعدصورة مع التخية لقلم الحقيقة
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونان الله غفور رحيم
السلام عليك يا ابا عبداللههذه افعال دخيله واغلب المراجع لا يقرونها . وهي افعال لا تمت للمذهب بصله فهي اجتهاديه
أبو مصلفح الرياضالشيعة الذي يغيبهم الاعلام عن قصد هم الذين يتواجدون في الحسينيات ويذكرون مآثر الحسين عليه السلام وآل بيته الكرام مثل مايحدث مع الصوفية مجالس الذكر
محمدشوهوا صوره الاسلام
مشرفاقسم بالله ان ما يقوم به الروافض نوع من الشعوذة واستعراض القوة وعدم الخوف امام الآخرين وأن الحسين رضي الله عنه من آخر اهتماماتهم
الحقيقههناك مراجع كثيره تحرم ذالك نهائيا والذين يقولون بذالك اقوالهم شاذه ولكل مذهب هناك اراء شاذه