بالصور: أطفال شيعة مصابون بعد جلد أنفسهم بالسلاسل.. وصحيفة بريطانية تسأل: “هل يفهمون ما يفعلونه؟”

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل” تقريرا عن الأطفال الذين يحتفلون مع ذويهم الشيعة بيوم عاشوراء عبر جلد أنفسهم مثل الكبار في باكستان.

وقالت الصحيفة إن أحد أولئك الأطفال هو طفل رصدته عدسات الكاميرات تعتريه نظرة خوف مما قد يصيبه من السوط المربوط في آخره آلات حادة كثيرة.

وأضافت الصحيفة أن الطفل صغير للغاية على فهم لماذا يقوم بهذا الفعل أو الاحتفال بهذه الطريقة، وأنه أصلا به جروح في وجهه إثر مشاركته في الاحتفالات التي تمت أمس في مدينة “بيشاور” الباكستانية.

والتقطت عدسات الكاميرات العديد من الرجال والصبيان الذين تملأ ظهورهم الدماء في احتفالات يوم عاشوراء بعد أن قاموا بجلد أنفسهم للمشاركة في الفعاليات.

كما التطقت صور أخرى في ميانمار، أمس، تظهر رجالاً يسيرون على الفحم النشط بالنار كجزء من احتفالات عاشوراء.