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بالصور: أطفال شيعة مصابون بعد جلد أنفسهم بالسلاسل.. وصحيفة بريطانية تسأل: “هل يفهمون ما يفعلونه؟”

11 أكتوبر, 2016 , 20:23 م
بالصور: أطفال شيعة مصابون بعد جلد أنفسهم بالسلاسل.. وصحيفة بريطانية تسأل: “هل يفهمون ما يفعلونه؟”
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل” تقريرا عن الأطفال الذين يحتفلون مع ذويهم الشيعة بيوم عاشوراء عبر جلد أنفسهم مثل الكبار في باكستان.

وقالت الصحيفة إن أحد أولئك الأطفال هو طفل رصدته عدسات الكاميرات تعتريه نظرة خوف مما قد يصيبه من السوط المربوط في آخره آلات حادة كثيرة.

وأضافت الصحيفة أن الطفل صغير للغاية على فهم لماذا يقوم بهذا الفعل أو الاحتفال بهذه الطريقة، وأنه أصلا به جروح في وجهه إثر مشاركته في الاحتفالات التي تمت أمس في مدينة “بيشاور” الباكستانية.

والتقطت عدسات الكاميرات العديد من الرجال والصبيان الذين تملأ ظهورهم الدماء في احتفالات يوم عاشوراء بعد أن قاموا بجلد أنفسهم للمشاركة في الفعاليات.

كما التطقت صور أخرى في ميانمار، أمس، تظهر رجالاً يسيرون على الفحم النشط بالنار كجزء من احتفالات عاشوراء.

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تعليقات ( 52 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 52
    11 أكتوبر, 2016 , 21:34 م
    عدد التعليقات:2

    توووووونسية

    عفوا اقصد الجلد وليس الرجم
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  2. 51
    11 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    اليوسي

    اللهم اهدي ضال الشيعة اللهم اهلك المعممين الضالين المضلين للعباد ٠ اللهم فرق جمعهم وباعد بين قلوبهم اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم جميعاومن معهم
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  3. 50
    11 أكتوبر, 2016 , 21:32 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    القائد العربي صدام حسين كان داعس على المجوس واذنابهم ، رحمك الله يا أسد العروبة
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  4. 49
    11 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    الصارم

    أين حقوق الإنسان من هذه الممارسات، عنف أسري ضد الأطفال والنساء.إرهاب ودماء في الشوارع،هؤلاء مجرمين وقتله وإرهاب. تشوه للإسلام بممارسات ليست من الإسلام
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  5. 48
    11 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    اليوسي

    ٢٧/ يظهر جهلك بالامور كلها الصفويين والدواعش ومن على شاكلتهم هم صناعة صهيونية عالمية الهدف منها محاربة المسلمين الموحدين اللهم انزل الرعب في قلوبهم
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  6. 47
    11 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    قول الحق

    سلام الله يا أرض القيادة .. من القلب إلى ترب الشهادة سلام للشهيد .. وسحقاً لليهود
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  7. 46
    11 أكتوبر, 2016 , 21:25 م

    07

    رموا عائشة رضى الله عنها بالزنا فعاقبهم الله بجلد انفسهم لان عقوبة القذف الجلد 80 جلده هم شرار الخلق اعوذ بالله من الغواية بعد الهداية
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  8. 45
    11 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    مجرة التبانة

    غباء مركب لاعلاج له ، لا ويعالجون الجروح لماذا يا اغبياء تحدثون الجروح اصلا والله ان الاسلام برئ من خزعبلاتهم أين عقولهم ؟ الغرب لاعذر له بعد هذا.
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  9. 44
    11 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    جنوبيه *

    احسن ليتكم بزياده. اصلان ذا عقاب ربي لكم استغفر الله العظيم كيف طفل ويضرب نفسه وهوه ماقترف ذنوب غباء
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  10. 43
    11 أكتوبر, 2016 , 21:10 م
    عدد التعليقات:2

    توووووونسية

    عقوبة هتك الأعراض الرجم وهم سبحان من سخرهم حتى يرجمو أنفسهم بانفسهم لما يفترونه في شتم أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها اغبياء وجهلة
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  11. 42
    11 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    احمد

    فرعون قال للمصاريه انا ربكم فاطاعوه والمعممين قالو للشيعه الحسين ربكم فاطاعوه
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  12. 41
    11 أكتوبر, 2016 , 21:07 م

    ابو عبدالله

    تعليق ٣٥ حربي جزاك الله خير انتبهوا من الدجالين الدراويش لا يفقه آيه في كتاب الله ولا حديث عن رسول الله يبثون سمومهم كفانا الله شرهم اللهم افضحهم
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  13. 40
    11 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    احمد

    ودي يعلقو انفسهم ويشنقوها كما. والله الحسين بري منكم ياحوش
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  14. 39
    11 أكتوبر, 2016 , 21:04 م

    راشد

    الحمد لله الذي عافنا مما ابتلاهم به.
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  15. 38
    11 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    متنور خلقة

    أخيرا سلط الضوء على طقوس الشيعة بكل جرأة ودون مجاملة ونأمل أن يصدر فيهم نظام يجرم و يعاقب كل من يحاول نشر مثل هذه البدع بكل صورها في بلد الحرمين
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  16. 37
    11 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    330881

    يامحب صدام حسين الله يحشرك مع من تحب هذا بدال ماتقول محب لله ورسوله وال بيته
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  17. 36
    11 أكتوبر, 2016 , 21:01 م

    sar-al-sa

    طائفه دمويه رجاءهم معدوم وشرهم مضمون ويتذوقون جهنم بالمشي على الجمر وربما كل مسلمي مينكار منهم لانهم بيجروننا للوقوف مع مناكفاتهم
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  18. 35
    11 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    حربي

    ت 27 علق على الصور التي امام ولا تلف وتدور ولا تستخدم التقية اذناب الفرس انكشفوا وبانت عوراتهم
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  19. 34
    11 أكتوبر, 2016 , 20:55 م

    شايف العجائب

    اللهم زدهم عذابا وضلالا جزاءً لما يطعنون به في شرف نبيك صل الله عليه واله وسلم وسبهم لصحابته الكرام .
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  20. 33
    11 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    محمد مطر

    هذا الضرب على أنفسهم عقاب من الله بسبب العداوة والسل للصحابة رضي الله عنهم .
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  21. 32
    11 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    طقوس مجوسية ، اتحدى اصحاب العمائم يجلدون أنفسهم ، لأنهم وجدوا ناس سذج بلا عقول
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  22. 31
    11 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    ابوشيخه

    يقول الله عز وجل الا تفقهون الا تعلمون الا تبصرون ؟ لم تكن هذه الخرافات عقيدة لـ أهل البيت - انما ايران أتت بها وتقول لهم انها من عند اهل البيت ؟
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  23. 30
    11 أكتوبر, 2016 , 20:52 م

    فـهــــــد

    الحمدلله على نعمة العقل هذولا مثل***
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  24. 29
    11 أكتوبر, 2016 , 20:50 م

    محب صدام حسين

    عقول الشيعة مغيبة تماماً استحوذ عليها اصحاب العمائم ، رحم الله القائد صدام حسين و اسكنه فسيح جناته
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  25. 28
    11 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    محمد مطر

    هذا الجلد الذي يجلدون أنفسهم هي عقاب من الله لأنهم يصبون الصحابة رضي الله عنهم
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  26. 27
    11 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    اخونجي

    الفكر والمنهج الضال الذي أقنع الصفوية بهذه الأفعال والسلوكيات هو نفس الفكر الضال الذي أقنع خوارج قطب وسرور بالتفجير وقتل الأباء والأخوة وكل مسلم ليس ع
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  27. 26
    11 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    الحمدلله ناس تصوم وتشكر الله وناس تجلد في أجسادها
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  28. 25
    11 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    اخو زنيفر

    ياناس هذولي*** افضل منهم عقولآ
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  29. 24
    11 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    صرخة صمت

    نحن السنه نحب لهم الخير كما نحبه لانفسنا ونسأل لهم الهدايه الله يهديهم يارب ويهدي كمان معمميهم الى طريق الحق واتباع سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم
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  30. 23
    11 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    شيعي وافتخر

    اجلد ،،، اجلد ،،، اجلد حزنا على الحسين عليه السلام
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  31. 22
    11 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    اخونجي

    انحراف فرقة الخوارج فكريا قاد أتباعها ومعتنقي منهجهم لفعل سلوكي (( القتل وتفجير أنفسهم بعد فقدانهم الوعي ))
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  32. 21
    11 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    صرخة صمت

    الله يهدي الشيعة مخهم وادمغتهم غسلت من كانو صغار وهم ينشحنون وتربو على مذهبهم اسأل الله ان يردهم اليه رد جميل ويحسن خاتمتهم على طريق الحق
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  33. 20
    11 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    الحمدلله على نعمة العقل والدين ، والله ليس من الدين في شي ولم يذكر بالقرآن ولا سنة نبينا محمد .
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  34. 19
    11 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    اخونجي

    الخلل الفكري يقود للخلل السلوكي وهذا نموذج حي أمامك لا يقبله عقل ولا منطق من فرقة صفوية ضالة هالكة
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  35. 18
    11 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    صرخة صمت

    لاحول ولا قوة الا بالله فيه احد يسوي بعياله كذا وين مخكم وكيف طاوعكم قلبكم على جرح وضرب ابنائكم بيدينكم الواحد يفدي عياله بنفسه ويضحي عشانهم
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  36. 17
    11 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    الراصد

    الله لايبلانا اغبياء الحمد لله اننا من اهل السنه والجماعه الله يردهم الى الحق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 16
    11 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    نفر من الناس

    بدون تعليق. كفايه أعمالهم في العراق وسوريا مثل النار إذا لم تلقي شي تأكله اكلت بعضها بعضا
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  38. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    الفيصل

    ميانمار مهي بورما
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  39. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    ت😢

    الحمدلله ع نعمه الاسلام يامقلب القلوب ثبت قلبي ع دينك
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  40. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    اخونجي

    التربية والعادات والتقاليد المنحرفة تتأصل في الابناء مع الوقت ويعمل بها القطيع من الاتبا بلا وعي (( جاهلية عمياء )) تتنافى مع الدين الاسلامي القويم
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  41. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    دحوم1

    هذا نصر عايشه *وعمر بن الخطاب *وعثمان رضي الله عنهم الشيعه سبو الصحابه فعاقبهم الله يعذبون انفسهم بايديهم
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  42. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    محمد العمري

    جزاءهم في الدنيا وان شاء الله الآخرة أشد عذابا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  43. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    اخونجي

    الفرق الضالة بدايتها انحرافات وبدع تتطور لضلال وهلاك
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  44. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 20:32 م

    شيعي وافتخر

    اجلد ،،، اجلد ،،، اجلد
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  45. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    المهاااا

    الحمد لله على نعمه الاسلام .. الحمد لله اننا من اهل السنه والجماعه .. نسأل الله لهم الهدايه وسلوك الطريق الحق.. حقوق الانسان وينها عن تعذيب الاطفال!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    رعد

    صورة مع التخية لقلم الحقيقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    ان الله غفور رحيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    السلام عليك يا ابا عبدالله

    هذه افعال دخيله واغلب المراجع لا يقرونها . وهي افعال لا تمت للمذهب بصله فهي اجتهاديه
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  49. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    أبو مصلفح الرياض

    الشيعة الذي يغيبهم الاعلام عن قصد هم الذين يتواجدون في الحسينيات ويذكرون مآثر الحسين عليه السلام وآل بيته الكرام مثل مايحدث مع الصوفية مجالس الذكر
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  50. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    محمد

    شوهوا صوره الاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    مشرف

    اقسم بالله ان ما يقوم به الروافض نوع من الشعوذة واستعراض القوة وعدم الخوف امام الآخرين وأن الحسين رضي الله عنه من آخر اهتماماتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  52. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    الحقيقه

    هناك مراجع كثيره تحرم ذالك نهائيا والذين يقولون بذالك اقوالهم شاذه ولكل مذهب هناك اراء شاذه
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