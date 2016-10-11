كاتب سعودي معلقاً على وقف السعودية إمداد مصر بالوقود: “هذه الأخبار اللي تفتح النفس”

صحيفة المرصد:عبَّر الكاتب السعودي “خالد العلكمي” عن سعادته بالأنباء التي تم تداولها حول إعلان شركة “أرامكو” السعودية عن وقف امدادات البترول لمصر.
وقال العلكمي في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقاً معها خبراً عن وقف امدادات البترول لمصر: ” أرامكو تبلغ مصر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية. CNBC العربية . هذي الأخبار اللي تفتح النفس”.
وأضاف في تغريدة أخرى أشار فيها إلى أن المملكة ستتعرض للإبتزاز من قبل مصر قائلاً: ” الإبتزاز القادم ورقة التقارب مع إيران #مصر_تصوت_لصالح_المشروع_الروسي”.
عاجل
أرامكو تبلغ مصر بالتوقف عن إمدادها
بالمواد البترولية. CNBC العربية
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هذي الأخبار اللي تفتح النفس 👍🏻 pic.twitter.com/WDj9TwF4YQ
— خالد العلكمي (@AlkamiK) October 10, 2016
الإبتزاز القادم ورقة التقارب مع إيران
.#مصر_تصوت_لصالح_المشروع_الروسي https://t.co/Mgax8vrLWW
— خالد العلكمي (@AlkamiK) October 10, 2016
تعليقات ( 28 )
اخونجينعم يحزننا موقف مصر ولكن لا يرقى الاختلاف لخلاف فالأمر ليس بذاك الامر الجلل
اخونجيومهما اختلفنا فستبقى مصر الآن ليست كما مصر الأخوان
موحديجب علينا الاعتماد على سواعد شبابنا واستثماراتنا لبلادنا ولا ننتظر تقلبات مزاج السياسي ومصالحه
رؤيةالى حيث القت ام ( قسعم ) يا سيسي
اخونجيومهما حصل فالأمر لا يرقى لخلاف وإن كان اختلاف ويبقى حبنا لمصر
اخونجيسنختلف مع مصر وقادتها وان اختلفنا فاختلافنا سياسة وليس ((( دين )))
سار888ألسيسي مايعترف بنا كدوله يقول دول الخليج اشباه دول الفلوس عنهم مثل الرز ..كيف يثقون به بعد هذ الكلام وعندما يذهب لروسيا فانه يثبت كلامه
من السنغالأعيدو مامنعتوه عن مصر الى المواطن الغلبان وخفظو اسعار الوقود فليس لكم بعد الله الا المواطن الغلبان .
حنا دعمنا مصر حتى لاتتشرذمويضعف الجيش العربي المصري ، ولَم ندعم السيسي ، لكن بعد الْيَوْمَ والله لا همنا مصر ولا همتنا ايران فليذهبوا للجحيم . نحن نعرف منهم لحلفائنا ،
التميميالعرب خونه بإختصار من صدام حسين ومصر واليمن ولبنان بإختصار العرب خونه خونه خونه خونه
يالطيفشعب قلق انتهازية مشاكلهم أكثر من فايدتهم الي بتضرر هم التجار الي لهم مشاريع بمصر
ريمدعمنا صدام ولبنان واليمن ومصر وماستفدنا شئ العرب خونــه
المحقق كوسةههههههه السيسي لقا واحد يعوضه ولا مصر ك شعب هم اخوانا
رصاصة الحياةالمساعدات لا تبني اقتصادا يا مصر ، فلا تركني للروس وابني اقتصادك نفسك بنفسك ولا تعتمدي على الغير ،ومستحيل دول الخليج تترك مصر لبعثرات السيسي
عبدالله التميميالشعب السعودي كله فرحان بس خوفي انه يتحطم نفسيا اذا تراجعو عن القرار
رصاصة الحياةاتوقع ثورة جديد في مصر قريبا
الستينيمالحكومتنا الا الله ثم شعبها المخلص ، والمثل يقول مايحك جلدك الا ظفرك ،،،
خنبوقه خنبقي وعلقي انتي فتاتي المحبوبهكم سنه ندعم لبنان واليمن وفي اﻻخير طلعو خيخه والمصري لحقهم نحن أولى في الدعم ماينفع البلد ويوقف في وجه المعتدي غير المواطن
مرحباالسيسي مايعمل شيء إلا مستغني عن تلك المساعدات
علي العمريكل. الشعب. فرح. والله. اجمل. اخبر. السنه. هذي
مرحبالا تصدق كل ماتسمعه إلا شيء تشوفه عيونك
مرحبالا تفرح كثير يقول مسؤول مصري ***
أستغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
جبال سديربدل ماتلعب مصر على الحبلين وتاخذ منا ومن ايران خلوها تعلنها بصراحة بدل ماهي جالسة تبتزنا بدون مقابل وتدعم اعدائنا وتاخذ منهم
انوسلكي اللة ياأرض الكنانة
نفر من الناسدعمنا لبنان سنوات ولم يستنكر الاعتداء على السفاره السعوديه في طهران وكذلك إنكار المخلوع في اليمن للجميل والآن مصر إلى متى ونحن هكذا كفايه دلع ياسيدي..