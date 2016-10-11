كاتب سعودي معلقاً على وقف السعودية إمداد مصر بالوقود: “هذه الأخبار اللي تفتح النفس”

صحيفة المرصد:عبَّر الكاتب السعودي “خالد العلكمي” عن سعادته بالأنباء التي تم تداولها حول إعلان شركة “أرامكو” السعودية عن وقف امدادات البترول لمصر.

وقال العلكمي في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقاً معها خبراً عن وقف امدادات البترول لمصر: ” أرامكو تبلغ مصر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية. CNBC العربية . هذي الأخبار اللي تفتح النفس”.

وأضاف في تغريدة أخرى أشار فيها إلى أن المملكة ستتعرض للإبتزاز من قبل مصر قائلاً: ” الإبتزاز القادم ورقة التقارب مع إيران #مصر_تصوت_لصالح_المشروع_الروسي”.

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أرامكو تبلغ مصر بالتوقف عن إمدادها

بالمواد البترولية. CNBC العربية

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هذي الأخبار اللي تفتح النفس 👍🏻 pic.twitter.com/WDj9TwF4YQ — خالد العلكمي (@AlkamiK) October 10, 2016