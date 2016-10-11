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كاتب سعودي معلقاً على وقف السعودية إمداد مصر بالوقود: “هذه الأخبار اللي تفتح النفس”

11 أكتوبر, 2016 , 20:33 م
كاتب سعودي معلقاً على وقف السعودية إمداد مصر بالوقود: “هذه الأخبار اللي تفتح النفس”
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صحيفة المرصد:عبَّر الكاتب السعودي “خالد العلكمي” عن سعادته بالأنباء التي تم تداولها حول إعلان شركة “أرامكو” السعودية عن وقف امدادات البترول لمصر.

وقال العلكمي في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقاً معها خبراً عن وقف امدادات البترول لمصر: ” أرامكو تبلغ مصر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية. CNBC العربية . هذي الأخبار اللي تفتح النفس”.

وأضاف في تغريدة أخرى أشار فيها إلى أن المملكة ستتعرض للإبتزاز من قبل مصر قائلاً: ” الإبتزاز القادم ورقة التقارب مع إيران #مصر_تصوت_لصالح_المشروع_الروسي”.



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 28
    11 أكتوبر, 2016 , 21:35 م

    اخونجي

    نعم يحزننا موقف مصر ولكن لا يرقى الاختلاف لخلاف فالأمر ليس بذاك الامر الجلل
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  2. 27
    11 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    اخونجي

    ومهما اختلفنا فستبقى مصر الآن ليست كما مصر الأخوان
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  3. 26
    11 أكتوبر, 2016 , 21:32 م

    موحد

    يجب علينا الاعتماد على سواعد شبابنا واستثماراتنا لبلادنا ولا ننتظر تقلبات مزاج السياسي ومصالحه
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  4. 25
    11 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    رؤية

    الى حيث القت ام ( قسعم ) يا سيسي
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  5. 24
    11 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    اخونجي

    ومهما حصل فالأمر لا يرقى لخلاف وإن كان اختلاف ويبقى حبنا لمصر
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  6. 23
    11 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    اخونجي

    سنختلف مع مصر وقادتها وان اختلفنا فاختلافنا سياسة وليس ((( دين )))
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  7. 22
    11 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    سار888

    ألسيسي مايعترف بنا كدوله يقول دول الخليج اشباه دول الفلوس عنهم مثل الرز ..كيف يثقون به بعد هذ الكلام وعندما يذهب لروسيا فانه يثبت كلامه
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  8. 21
    11 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    من السنغال

    أعيدو مامنعتوه عن مصر الى المواطن الغلبان وخفظو اسعار الوقود فليس لكم بعد الله الا المواطن الغلبان .
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  9. 20
    11 أكتوبر, 2016 , 21:21 م

    حنا دعمنا مصر حتى لاتتشرذم

    ويضعف الجيش العربي المصري ، ولَم ندعم السيسي ، لكن بعد الْيَوْمَ والله لا همنا مصر ولا همتنا ايران فليذهبوا للجحيم . نحن نعرف منهم لحلفائنا ،
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  10. 19
    11 أكتوبر, 2016 , 21:21 م

    التميمي

    العرب خونه بإختصار من صدام حسين ومصر واليمن ولبنان بإختصار العرب خونه خونه خونه خونه
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  11. 18
    11 أكتوبر, 2016 , 21:20 م

    هناك شئ آخر غير المساعدات التى تقدم لهم أداه قوية ضد السيسى تستخدمها السعودية ما يقوم له قائمه وهى العماله المصريه التى بالملايين يهدد بتسريحها ينهار
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  12. 17
    11 أكتوبر, 2016 , 21:18 م

    السيسي ماعنده مشكله شبع من فلوس......... رح ياخذ الفلوس ويهرب للخارج ويترك الشعب على الحديده
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  13. 16
    11 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    يالطيف

    شعب قلق انتهازية مشاكلهم أكثر من فايدتهم الي بتضرر هم التجار الي لهم مشاريع بمصر
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  14. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    ريم

    دعمنا صدام ولبنان واليمن ومصر وماستفدنا شئ العرب خونــه
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  15. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 21:11 م

    المحقق كوسة

    ههههههه السيسي لقا واحد يعوضه ولا مصر ك شعب هم اخوانا
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  16. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 21:10 م

    رصاصة الحياة

    المساعدات لا تبني اقتصادا يا مصر ، فلا تركني للروس وابني اقتصادك نفسك بنفسك ولا تعتمدي على الغير ،ومستحيل دول الخليج تترك مصر لبعثرات السيسي
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  17. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 21:08 م

    عبدالله التميمي

    الشعب السعودي كله فرحان بس خوفي انه يتحطم نفسيا اذا تراجعو عن القرار
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  18. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    رصاصة الحياة

    اتوقع ثورة جديد في مصر قريبا
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  19. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    الستيني

    مالحكومتنا الا الله ثم شعبها المخلص ، والمثل يقول مايحك جلدك الا ظفرك ،،،
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  20. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    خنبوقه خنبقي وعلقي انتي فتاتي المحبوبه

    كم سنه ندعم لبنان واليمن وفي اﻻخير طلعو خيخه والمصري لحقهم نحن أولى في الدعم ماينفع البلد ويوقف في وجه المعتدي غير المواطن
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  21. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    مرحبا

    السيسي مايعمل شيء إلا مستغني عن تلك المساعدات
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  22. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 20:52 م

    علي العمري

    كل. الشعب. فرح. والله. اجمل. اخبر. السنه. هذي
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  23. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    مرحبا

    لا تصدق كل ماتسمعه إلا شيء تشوفه عيونك
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  24. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 20:50 م

    مرحبا

    لا تفرح كثير يقول مسؤول مصري ***
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  25. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    أستغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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  26. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    جبال سدير

    بدل ماتلعب مصر على الحبلين وتاخذ منا ومن ايران خلوها تعلنها بصراحة بدل ماهي جالسة تبتزنا بدون مقابل وتدعم اعدائنا وتاخذ منهم
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  27. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    انوس

    لكي اللة ياأرض الكنانة
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  28. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    نفر من الناس

    دعمنا لبنان سنوات ولم يستنكر الاعتداء على السفاره السعوديه في طهران وكذلك إنكار المخلوع في اليمن للجميل والآن مصر إلى متى ونحن هكذا كفايه دلع ياسيدي..
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