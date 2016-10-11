الكشف عن وثيقة جديدة ينشرها زوج “قضية تكافؤ النسب” – صورة

صحيفة المرصد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة جديدة بثها موقع “العربية.نت” في قضية تكافؤ النسب التي أثارت جدلاً واسعاً بالسوشيال ميديا.
وكشفت الوثيقة الجديدة عن عقد الزواج بين الرجل وزوجته، والذي تم عقده في الدرعية ونشره للمرة الأولى من بدء القضية.
وتضمن العقد الذي وقع عليه شقيق الزوجة: “تم عقد الزواج للمذكورين أعلاه المعتبرة وانتفاء موانعه وذلك بموجب ما دون لدي بصفة مفصلة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم”.
وقال الزوج: “القاضي رأى أن عدم الكفاءة بالنسب هو التدليس، وأدلتهم ضعيفة وغير موصلة، حيث تم استخلاف عدد من شيوخ القبيلة الذين أكدوا أنهم لا يمكنهم تزويج مثل هذا النسب، وحتى تسبيب القاضي للحكم غير مقنع أبدا فحكم بالفسخ”.
وأضاف القرني: “الأنظمة الدولية تقف معنا، حيث إنني وزوجتي على توافق بكافة الأمور، ونريد حياة بعيدة عن القضايا والمحاكم التي تريد التفريق بيننا ففسخ الزواج يعد انتهاكا للعديد من الاتفاقيات الدولية”.
وأكد الزوج على استئنافه الحكم بعد اعتماد القضاء على موضوع التدليس عذرا، فيكون هنالك كفاءة نسب على حد قولهم: “لدينا طلباتنا وبإذن الله ستستمر حياتنا الزوجية بعيدا عن هذه الفتنة”.
تعليقات ( 18 )
حائلففسخ الزواج يعد انتهاكا للعديد من الاتفاقيات الدولية” طيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب
شيهان جفن ضب 112أنا من جماعة الشيخ فؤاد وفخذي من المقاريد هل تقبلين في يا..........? إللي على رأسه بطحاء يحسس علاها 👺🔒🔓🔏🔐👺
داعس رقبة الزيدي و السوريتكافؤ النسب ما عاد لها معنى بعد ابتزاز عميل المجوس للمواطنه ماذا يسمى
ابو ماهرتعليق رقم6غير موفق الي يعد الجلد يختلف عن الي يجلد رجل يحب زوجته وزوجته تحبه وفوق ذالك بينهم طفله شو ذنبها في مثل هذه الأمورالي اكل الزمن وشرب عليه
↩🌟ريما Rima 🌟↩قضائنا يحكم بالشرع أما القانون الدولي مايحكم بالشريعة
عااااشقةالورررردالله يكون معاكم وينصركم كم من بيوت هدمت بدعوى عدم تكافؤ النسب لانهابطي الكتمان ومدام سلطو الضوءعلى قضيتكم فاتمنى الدولةتتدخل لتقول كلمتهاوتقضي عالجهل
↩🌟ريما Rima 🌟↩يقول الزوج الأنظمة الدولية معنا ❗
المحاميةستنتصر عليهم و تكون مع زوجتك و إبنتك. الكل يعلم أن القضية عنصرية جاهلية متخلفة و لا علاقة لها بالتزوير أو الكذب. إصرارك حق و لا بد للحق أن ينتصر.👍✅
آدم وحواءوهل ولدت حواء أولاد ليس لهم أصل من ظهر آدم يا أهل العيينه أم كيف طلعتوا أنتم فوق نسب هذا الأخ أليس هو من ضمن أحفاد حواء وأدم أم ماذا من أين جاء أخونا
فهدالجويانمن زمان القضاء لدينا يحتاج الى قضاء نزيه لان الاراضي والمال الكثير والواسطه اغرت بعض ظعفاء النفوس وظيعو الامانه
الصارميطالب بالقوانين الدوليه ويريد تدويل قضيته، خُلق منافي للوطنيه والإنتماء وتحريض على البلد وحكامها.هل القوانين الدوليه فوق شرع الله وماتعارف عليه الناس؟
شيهانة💤💧اللي نعرفه أن القبائل يتزوجون من بعض .. والشئ الثاني اللي نعرفه أن أسم القبيلة يسبقه أسم اللي هو "الفخذ" أما أسم قبيلة بدون فخذ🤔 !!!!??
راعي المغاتيرالقرني قبيله عريقه كيف يرفضونك انشهد انك من قبيله عظيمه وعريقه
ابو سليمانالله العالم مثل نهاية المسلسلات تنتهي القصه بموت البطل
زائر المرصدفرقوهم الحاقدين والعذال حسبي الله على من ظلمهم وفرقهم ودمر حياة ام نوف ومستقبلها اتقوا الله يا مسلمين فيها وفي زوجها وش تبون منهم حسبي الله ونعم الوكي
محمد الفقراوي يعني مُعدمههههه قال قالها من اول طلق يا علي شكلها صاروخ يبغي يجرب حظة