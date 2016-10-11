الكشف عن وثيقة جديدة ينشرها زوج “قضية تكافؤ النسب” – صورة

صحيفة المرصد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة جديدة بثها موقع “العربية.نت” في قضية تكافؤ النسب التي أثارت جدلاً واسعاً بالسوشيال ميديا.

وكشفت الوثيقة الجديدة عن عقد الزواج بين الرجل وزوجته، والذي تم عقده في الدرعية ونشره للمرة الأولى من بدء القضية.

وتضمن العقد الذي وقع عليه شقيق الزوجة: “تم عقد الزواج للمذكورين أعلاه المعتبرة وانتفاء موانعه وذلك بموجب ما دون لدي بصفة مفصلة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم”.

وقال الزوج: “القاضي رأى أن عدم الكفاءة بالنسب هو التدليس، وأدلتهم ضعيفة وغير موصلة، حيث تم استخلاف عدد من شيوخ القبيلة الذين أكدوا أنهم لا يمكنهم تزويج مثل هذا النسب، وحتى تسبيب القاضي للحكم غير مقنع أبدا فحكم بالفسخ”.

وأضاف القرني: “الأنظمة الدولية تقف معنا، حيث إنني وزوجتي على توافق بكافة الأمور، ونريد حياة بعيدة عن القضايا والمحاكم التي تريد التفريق بيننا ففسخ الزواج يعد انتهاكا للعديد من الاتفاقيات الدولية”.

وأكد الزوج على استئنافه الحكم بعد اعتماد القضاء على موضوع التدليس عذرا، فيكون هنالك كفاءة نسب على حد قولهم: “لدينا طلباتنا وبإذن الله ستستمر حياتنا الزوجية بعيدا عن هذه الفتنة”.