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نائب رئيس مجلس الشورى يوجه دعوة للاتحاد الأوروبي للمساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030

11 أكتوبر, 2016 , 21:55 م
نائب رئيس مجلس الشورى يوجه دعوة للاتحاد الأوروبي للمساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030
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صحيفة المرصد-الأناضول:دعا نائب رئيس مجلس الشورى السعودي محمد الجفري، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2016 الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تحقيق “رؤية المملكة 2030”.

وأضاف “الجفري”، في كلمته أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل، أن “رؤية المملكة 2030، تحتاج إلى تنمية المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي”.

وأعلنت السعودية في 25 إبريل/نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط.

وتشكل مبيعات النفط الخام، نحو 80% من إيرادات السعودية المالية سنوياً.

وأعرب المسؤول السعودي عن أمله، في حصول الاتحاد الاوروبي على دور متقدم في بناء و تطوير الحركة التنموية للاقتصاد السعودي.

وتضمنت “رؤية 2030″، تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، تدفع نحو زيادة إيرادات السعودية غير النفطية لأكثر من 267 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.

سياسياً، دعا “الجفري”، الاتحاد الأوروبي لدعم أكبر للشعب الفلسطيني، وقال “المطلوب هو الضغط لوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة”.

والجمعة الماضي، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه تجاه موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 98 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة مقامة على أراض فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.



تعليقات ( 7 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    رحم الله فقيد الأمة

    امش مشي أهلك لاينكسر ضهرك. نسئل الله أن يعز من به للإسلام عز.
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  2. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    معلم متقاعد

    الشعب غير مهيأ لأي تغيير أيجابي . الأديولوجيا عندما تتجذر من الصعب التخبص منها .
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  3. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 22:31 م

    بس اوروبا

    ماعندهم مشكلة تكافؤ نسب فربما يترددون بتكافؤ المال!
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  4. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    احلام

    لاحول ولاقوة إلا بالله ... بالله متوقعين أن اوروبا بيغامرون بــ 2 ترليون في بلدنا ؟؟؟
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  5. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    خليف

    الله يصلح الحال ويعين ع ماهو ات
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  6. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    خليجي

    أتمنى من رؤية 2030 تخفيض عدد إعضاء مجلس الشورى 50% وابقاء منهو اكفاء وليسا منهم أهله
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  7. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 21:59 م
    عدد التعليقات:143

    فاااااهم

    وش اخباكم بعد نقص الراتب
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