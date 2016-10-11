أوَّل اقتراض للسعودية من السوق الدولية

صحيفة المرصد – أ ف ب :تبدأ المملكة الثلاثاء مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار في أوّل اقتراضٍ للمملكة من السوق الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية أن وزارة المالية أنجزت “إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين ، وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين”.
وأضافت أن الاجتماعات ستبدأ اليوم الثلاثاء، وأن الوزارة “قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة تحت هذا البرنامج”.
وأوضحت أن “طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق”.
قيمة الإصدار
وكان المحلل لدى “أوكسفورد إيكونوميكس” باتريك دنيس، قال لوكالة فرانس برس في أيلول/سبتمبر الماضي إن قيمة الإصدار السعودي قد تناهز 15 مليار دولار، بما يكفي لمواجهة المشاكل المالية التي تعانيها جراء تدهور أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وانخفاض إيرادات المملكة -أكبر مصدر للنفط في العالم- جراء ذلك.
وأوضح دنيس حينها أن “الطلب (على هذه السندات) سيكون جيداً جداً ولا سيما من قبل المستثمرين الآسيويين”.
وأضاف أن السعودية سبق وأن اقترضت من السوق الداخلية إلا أن هذا الإصدار سيكون أول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية.
تعليقات ( 20 )
الشريفاسعار البترول طيبة جدا ،،وقد كانت الاسعار اقل بكثير في الفترات السابقة ،،سبب الاقتراض والنكبات اشياء اخرى لا يتسع المجال لذكرها
رأي اخرالدنيا هذي عالم تعلم يابن آدم ،الله يدوم علينا النعمة والأمن والأمان ،لاندري لعل الذي يحدث من سخط الله علينا ياخوان انتبهوا ظلم الناس ظلم الناس
معيضوما من شدة إلا سياتي###لها من بعدشدتها رخاء
تذكير لي ولكماكثروا من الاستغفار لقوله سبحانه( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا. )
جبال سديرعلى الكبار ورجال الاعمال ان يكونو قدوة للمواطنين في البذل والعطاء في هذاالوقت تظهر معادن الرجال والجميع مستعد ان يبذل الغالي والرخيص في سبيل المملكة
الله بيزينهايا كم مرينا بظرف وعواصف ولكن نعدي منها بقوة وشجاعة وترابط ، ونحن دائما نستعين بالله ، ومن كان مع الله كان الله معه .
جبال سديرارى ان يتم ايقاف الفحص الدوري للسيارات لفتر ة مؤقتة ليقوم المواطنون والشركات بتجديد استماراتهم وسوف تستفيد الدولة المليارات حيث انة سبب خسائر للدولة
07امر صحي وسيتعافا منه الاقتصاد باذن الله ويكفي ان نأخذ من الماضي الخبرة
دنيا دوارهسبحان الله .. بعد ماكنا نقرض ونمنح ونكت الرز في كل مكان ... اليوم نقترض ؟؟ والمؤسف أن ماحد يمنا .. ولا شايل همنا حتى من اللي غطيناهم بأكياس الرز
سعودي وافتخرالدوله مثلها مثل اي دوله في العالم تمر بركود اقتصادي طبيعي وسوف تعود الامور لوضعها الطبيعي بل وافضل ان شاءالله
صبحيالله يحفظ قادتنا وبلادنا من كل شر.
عدد التعليقات:2070
توووووونسيةعنا مثل في تونس يقول مولة التاج يحتاج اي صاحب التاج يحتاج وان شاء الله مضاقت الا ما فرجت بحول الله الاقتصاد ضارب في كل دول العالم الله يلعن اعدائنا
كاره الليبراليةالله لا يوفقك يالصيصي ،، الوكاد انه زرفنا ودهورنا
سوداني صررررررررريحأزمة بسيطة وتمر مرور الكرام بفضل الله سبحانه وتعالى والإقتصاد السعودي محور مهم للاقتصاد العالمي و ستتحقق رؤية ٢٠٣٠ بمشيئة الله وحده ثم بالتخطيط الناجح
الهاشمياتمنى من الدوله عدم الاكثار من الديون مما يؤدي الى ثقل كاهلها وعبء ع الاقتصاد مع تدني سعر البترول حفظ الله مملكتنا
العلويما ضاقت الا وفرجت باذن الله
رؤيةارى بأن الدولة ليست في حاجة اقتراض فقد مرت بأزمات اشد ولم تضطر للاقتراض ( هناك سر ) نسأل الله اللطف
ام خالدالله يكتب الي فيه خير للبلاد
العويداللهم ازل هذة الغمة عن هذة الأمة
واحدلكل جواد اصيل كبوة لا يهمكم بكرة تتحسن الاحوال ان شاء الله وتعود المياه الى مجاريها