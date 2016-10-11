أوَّل اقتراض للسعودية من السوق الدولية

صحيفة المرصد – أ ف ب :تبدأ المملكة الثلاثاء مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار في أوّل اقتراضٍ للمملكة من السوق الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية أن وزارة المالية أنجزت “إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين ، وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين”.

وأضافت أن الاجتماعات ستبدأ اليوم الثلاثاء، وأن الوزارة “قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة تحت هذا البرنامج”.

وأوضحت أن “طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق”.

قيمة الإصدار

وكان المحلل لدى “أوكسفورد إيكونوميكس” باتريك دنيس، قال لوكالة فرانس برس في أيلول/سبتمبر الماضي إن قيمة الإصدار السعودي قد تناهز 15 مليار دولار، بما يكفي لمواجهة المشاكل المالية التي تعانيها جراء تدهور أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وانخفاض إيرادات المملكة -أكبر مصدر للنفط في العالم- جراء ذلك.

وأوضح دنيس حينها أن “الطلب (على هذه السندات) سيكون جيداً جداً ولا سيما من قبل المستثمرين الآسيويين”.

وأضاف أن السعودية سبق وأن اقترضت من السوق الداخلية إلا أن هذا الإصدار سيكون أول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية.