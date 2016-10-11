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أوَّل اقتراض للسعودية من السوق الدولية

11 أكتوبر, 2016 , 21:56 م
أوَّل اقتراض للسعودية من السوق الدولية
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صحيفة المرصد – أ ف ب :تبدأ المملكة الثلاثاء مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار في أوّل اقتراضٍ للمملكة من السوق الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية أن وزارة المالية أنجزت “إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين ، وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين”.

وأضافت أن الاجتماعات ستبدأ اليوم الثلاثاء، وأن الوزارة “قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة تحت هذا البرنامج”.

وأوضحت أن “طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق”.

قيمة الإصدار

وكان المحلل لدى “أوكسفورد إيكونوميكس” باتريك دنيس، قال لوكالة فرانس برس في أيلول/سبتمبر الماضي إن قيمة الإصدار السعودي قد تناهز 15 مليار دولار، بما يكفي لمواجهة المشاكل المالية التي تعانيها جراء تدهور أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وانخفاض إيرادات المملكة -أكبر مصدر للنفط في العالم- جراء ذلك.

وأوضح دنيس حينها أن “الطلب (على هذه السندات) سيكون جيداً جداً ولا سيما من قبل المستثمرين الآسيويين”.

وأضاف أن السعودية سبق وأن اقترضت من السوق الداخلية إلا أن هذا الإصدار سيكون أول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    11 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    الشريف

    اسعار البترول طيبة جدا ،،وقد كانت الاسعار اقل بكثير في الفترات السابقة ،،سبب الاقتراض والنكبات اشياء اخرى لا يتسع المجال لذكرها
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  2. 19
    11 أكتوبر, 2016 , 23:22 م

    رأي اخر

    الدنيا هذي عالم تعلم يابن آدم ،الله يدوم علينا النعمة والأمن والأمان ،لاندري لعل الذي يحدث من سخط الله علينا ياخوان انتبهوا ظلم الناس ظلم الناس
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  3. 18
    11 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    معيض

    وما من شدة إلا سياتي###لها من بعدشدتها رخاء
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  4. 17
    11 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    تذكير لي ولكم

    اكثروا من الاستغفار لقوله سبحانه( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا. )
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  5. 16
    11 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    جبال سدير

    على الكبار ورجال الاعمال ان يكونو قدوة للمواطنين في البذل والعطاء في هذاالوقت تظهر معادن الرجال والجميع مستعد ان يبذل الغالي والرخيص في سبيل المملكة
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  6. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    الله بيزينها

    يا كم مرينا بظرف وعواصف ولكن نعدي منها بقوة وشجاعة وترابط ، ونحن دائما نستعين بالله ، ومن كان مع الله كان الله معه .
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  7. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    جبال سدير

    ارى ان يتم ايقاف الفحص الدوري للسيارات لفتر ة مؤقتة ليقوم المواطنون والشركات بتجديد استماراتهم وسوف تستفيد الدولة المليارات حيث انة سبب خسائر للدولة
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  8. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    07

    امر صحي وسيتعافا منه الاقتصاد باذن الله ويكفي ان نأخذ من الماضي الخبرة
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  9. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    دنيا دواره

    سبحان الله .. بعد ماكنا نقرض ونمنح ونكت الرز في كل مكان ... اليوم نقترض ؟؟ والمؤسف أن ماحد يمنا .. ولا شايل همنا حتى من اللي غطيناهم بأكياس الرز
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  10. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    سعودي وافتخر

    الدوله مثلها مثل اي دوله في العالم تمر بركود اقتصادي طبيعي وسوف تعود الامور لوضعها الطبيعي بل وافضل ان شاءالله
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  11. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    صبحي

    الله يحفظ قادتنا وبلادنا من كل شر.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 22:55 م
    عدد التعليقات:2070

    توووووونسية

    عنا مثل في تونس يقول مولة التاج يحتاج اي صاحب التاج يحتاج وان شاء الله مضاقت الا ما فرجت بحول الله الاقتصاد ضارب في كل دول العالم الله يلعن اعدائنا
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  13. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    كاره الليبرالية

    الله لا يوفقك يالصيصي ،، الوكاد انه زرفنا ودهورنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  14. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    سوداني صررررررررريح

    أزمة بسيطة وتمر مرور الكرام بفضل الله سبحانه وتعالى والإقتصاد السعودي محور مهم للاقتصاد العالمي و ستتحقق رؤية ٢٠٣٠ بمشيئة الله وحده ثم بالتخطيط الناجح
    لا يعجبني(2) اعجبني(26)
  15. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    الهاشمي

    اتمنى من الدوله عدم الاكثار من الديون مما يؤدي الى ثقل كاهلها وعبء ع الاقتصاد مع تدني سعر البترول حفظ الله مملكتنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  16. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    العلوي

    ما ضاقت الا وفرجت باذن الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  17. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    رؤية

    ارى بأن الدولة ليست في حاجة اقتراض فقد مرت بأزمات اشد ولم تضطر للاقتراض ( هناك سر ) نسأل الله اللطف
    لا يعجبني(37) اعجبني(11)
  18. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    ام خالد

    الله يكتب الي فيه خير للبلاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 22:24 م

    العويد

    اللهم ازل هذة الغمة عن هذة الأمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  20. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    واحد

    لكل جواد اصيل كبوة لا يهمكم بكرة تتحسن الاحوال ان شاء الله وتعود المياه الى مجاريها
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