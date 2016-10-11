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بالصور : تدمير صاروخ بالستي في سماء جازان

11 أكتوبر, 2016 , 22:24 م
بالصور : تدمير صاروخ بالستي في سماء جازان
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‏صحيفة المرصد:تمكنت الدفاعات الجوية السعودية مساء اليوم من إسقاط صاروخ باليستي أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه شمال قرية الحسيني التابعة لمحافظة صبيا ، حيث تم تفجيره في سماء جازان .

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تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    11 أكتوبر, 2016 , 23:39 م
    عدد التعليقات:11389

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=Eb0JYYw5fh0
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  2. 18
    11 أكتوبر, 2016 , 23:32 م
    عدد التعليقات:11389

    برق الحرم

    ((((((( الله أكبر ...........الله أكبر ...........الله أكبر .........الله أكبر ........الله أكبر ......الله أكبر ....الله أكبر )))))))
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  3. 17
    11 أكتوبر, 2016 , 23:28 م
    عدد التعليقات:11389

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=n443djhuPJ8
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  4. 16
    11 أكتوبر, 2016 , 23:27 م
    عدد التعليقات:11389

    برق الحرم

    ((((((((عـــــــاجـــــل ...... سكان _محليين .....(((انفجارات _عنيفة _تهز _ صنعاء)))) عقب غارات جوية استهدفت مواقع شمال العاصمة)))))
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  5. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    كلمة حق

    ايران مازالت ترسل الصواريخ للحوثي عندما يمتزج التخلف بالقات بالخيانه بالتشيع =حوثي+عفاشي احد معه عقل يرسل صواريخ الى بلادالحرمين الشريفين مصيبه
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  6. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 23:25 م
    عدد التعليقات:11389

    برق الحرم

    (((( عـــــــــاجل ... شهود اعيان ..... تركزت غارات مقاتلاتنا _الكواسر ..على مواقع بالقرب تابعة للدفاع الجوي مطار صنعاء وغارة أخرى جمارك المطار )))
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  7. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 23:19 م
    عدد التعليقات:11389

    برق الحرم

    (((((( بوركت الايادي .............بوركت الايادي ..........بوركت الايادي )))))
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  8. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 23:18 م
    عدد التعليقات:11389

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=J3mGNkwDHnI
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  9. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 23:17 م
    عدد التعليقات:11389

    برق الحرم

    (((((((((( عــــــــــــــــــاجل ...(((الان))) .... مقاتلاتنا _الكواسر ...... تضيء سماء صنعـــــــــاء وتزلزل ارضها ))))))
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  10. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    عفاف اللحياني

    كلاب إيران على بالهم أن الدفاع الجوي السعودي مشغول في متابعة المباراه وقامو في إطلاق هذا الصاروخ على جازان ياليته أنفجر فيكم أثناء أطلاقه
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  11. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 22:54 م

    البيروقراطي

    تشديد الحصار عليهم ومعرفة حصولهم على هذه الصواريخ يجب اقفال المناطق وحصار المناطق الساحلية المطله عالبحر
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  12. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 22:51 م
    عدد التعليقات:11389

    برق الحرم

    ((((((( الله أكبر ...........الله أكبر ...........الله أكبر .........الله أكبر ........الله أكبر ......الله أكبر ....الله أكبر )))))))
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  13. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    ااابوعبدالله

    الله يدمرك ياعفاش الخائن انت وسادتك المجوس
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  14. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    داعس المطايا

    عند الانتهاء من اعتراض اي صاورخ بالستي يجب ان يكون الرد مدمر بالصواريخ المركزه وإعلان ذالك وتصويره وعرضه في وقت لاحق وان يكون الإطلاق من عدة مدن
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  15. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    داعس رقبة الزيدي و السوري

    احرقو سبية الخميني الخسيس احفاد الفيل لعن الله من يكفل الزيدي عدو الوطن عميل الفرس
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  16. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    داعس رقبة الزيدي و السوري

    لعن الله والديك يا حوثي مفقوع يا من با عرضه و ارضه للفرس
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  17. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    رؤية

    صاروخ واحد ينهي هذه الحرب مع الحوثة لماذا لا يستخدم
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  18. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    محمد

    اللهم احفظ المملكه
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  19. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    واحد

    الحوثي وحفاس لابد من الحسم معهم وتدميرهم حتى ولو قصفت بيوتهم هؤلاء خونه
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