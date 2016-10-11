بالصور : تدمير صاروخ بالستي في سماء جازان

‏صحيفة المرصد:تمكنت الدفاعات الجوية السعودية مساء اليوم من إسقاط صاروخ باليستي أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه شمال قرية الحسيني التابعة لمحافظة صبيا ، حيث تم تفجيره في سماء جازان .