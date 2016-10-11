بالصور : تدمير صاروخ بالستي في سماء جازان 11 أكتوبر, 2016 , 22:24 م 1٬682 19 حجم الخط صحيفة المرصد:تمكنت الدفاعات الجوية السعودية مساء اليوم من إسقاط صاروخ باليستي أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه شمال قرية الحسيني التابعة لمحافظة صبيا ، حيث تم تفجيره في سماء جازان .
تعليقات ( 19 )
عدد التعليقات:11389
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=Eb0JYYw5fh0
عدد التعليقات:11389
برق الحرم((((((( الله أكبر ...........الله أكبر ...........الله أكبر .........الله أكبر ........الله أكبر ......الله أكبر ....الله أكبر )))))))
عدد التعليقات:11389
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=n443djhuPJ8
عدد التعليقات:11389
برق الحرم((((((((عـــــــاجـــــل ...... سكان _محليين .....(((انفجارات _عنيفة _تهز _ صنعاء)))) عقب غارات جوية استهدفت مواقع شمال العاصمة)))))
كلمة حقايران مازالت ترسل الصواريخ للحوثي عندما يمتزج التخلف بالقات بالخيانه بالتشيع =حوثي+عفاشي احد معه عقل يرسل صواريخ الى بلادالحرمين الشريفين مصيبه
عدد التعليقات:11389
برق الحرم(((( عـــــــــاجل ... شهود اعيان ..... تركزت غارات مقاتلاتنا _الكواسر ..على مواقع بالقرب تابعة للدفاع الجوي مطار صنعاء وغارة أخرى جمارك المطار )))
عدد التعليقات:11389
برق الحرم(((((( بوركت الايادي .............بوركت الايادي ..........بوركت الايادي )))))
عدد التعليقات:11389
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=J3mGNkwDHnI
عدد التعليقات:11389
برق الحرم(((((((((( عــــــــــــــــــاجل ...(((الان))) .... مقاتلاتنا _الكواسر ...... تضيء سماء صنعـــــــــاء وتزلزل ارضها ))))))
عفاف اللحيانيكلاب إيران على بالهم أن الدفاع الجوي السعودي مشغول في متابعة المباراه وقامو في إطلاق هذا الصاروخ على جازان ياليته أنفجر فيكم أثناء أطلاقه
البيروقراطيتشديد الحصار عليهم ومعرفة حصولهم على هذه الصواريخ يجب اقفال المناطق وحصار المناطق الساحلية المطله عالبحر
عدد التعليقات:11389
برق الحرم((((((( الله أكبر ...........الله أكبر ...........الله أكبر .........الله أكبر ........الله أكبر ......الله أكبر ....الله أكبر )))))))
ااابوعبداللهالله يدمرك ياعفاش الخائن انت وسادتك المجوس
داعس المطاياعند الانتهاء من اعتراض اي صاورخ بالستي يجب ان يكون الرد مدمر بالصواريخ المركزه وإعلان ذالك وتصويره وعرضه في وقت لاحق وان يكون الإطلاق من عدة مدن
داعس رقبة الزيدي و السورياحرقو سبية الخميني الخسيس احفاد الفيل لعن الله من يكفل الزيدي عدو الوطن عميل الفرس
داعس رقبة الزيدي و السوريلعن الله والديك يا حوثي مفقوع يا من با عرضه و ارضه للفرس
رؤيةصاروخ واحد ينهي هذه الحرب مع الحوثة لماذا لا يستخدم
محمداللهم احفظ المملكه
واحدالحوثي وحفاس لابد من الحسم معهم وتدميرهم حتى ولو قصفت بيوتهم هؤلاء خونه