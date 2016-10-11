بالفيديو : الأخضر يضرب بالثلاثة ويطير بالصدارة

صحيفة المرصد-رويترز : انفردت السعودية بصدارة مجموعتها بعدما سجلت ثلاثة أهداف قرب النهاية لتفوز 3-صفر على ضيفتها الإمارات في قمة عربية بمدينة جدة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 اليوم الثلاثاء.

واستفادت السعودية من تعادل استراليا 1-1 مع اليابان في وقت سابق اليوم لتنتزع قمة المجموعة الثانية بالدور الأخير بتصفيات آسيا.

ورفعت السعودية – التي لم تتأهل لكأس العالم منذ 2006 – رصيدها إلى عشر نقاط من أربع مباريات بفارق نقطتين عن استراليا وثلاث نقاط عن اليابان.

كما حافظت على سجلها الخالي من الهزائم تحت قيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك منذ توليه المهمة قبل أكثر من عام.

وتوقف رصيد الإمارات عند ست نقاط في المركز الرابع.