بالفيديو : الأخضر يضرب بالثلاثة ويطير بالصدارة

صحيفة المرصد-رويترز : انفردت السعودية بصدارة مجموعتها بعدما سجلت ثلاثة أهداف قرب النهاية لتفوز 3-صفر على ضيفتها الإمارات في قمة عربية بمدينة جدة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 اليوم الثلاثاء.
واستفادت السعودية من تعادل استراليا 1-1 مع اليابان في وقت سابق اليوم لتنتزع قمة المجموعة الثانية بالدور الأخير بتصفيات آسيا.
ورفعت السعودية – التي لم تتأهل لكأس العالم منذ 2006 – رصيدها إلى عشر نقاط من أربع مباريات بفارق نقطتين عن استراليا وثلاث نقاط عن اليابان.
كما حافظت على سجلها الخالي من الهزائم تحت قيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك منذ توليه المهمة قبل أكثر من عام.
وتوقف رصيد الإمارات عند ست نقاط في المركز الرابع.
تعليقات ( 28 )
رياضي حر وشاهد على الفسادمن وجهة نظري هذي اصعب تصفيات كاس عالم يخوضها الاخضر منذ تصفيات 1994 دخول استراليا في اسيا هو من حرمنا التواجد في كاس العالم في النسختين السابقتين
ابو زهرةالصدارة مكاننا الطبيعي نحن زعماء اسيا .. الف مبروك لمنتخب بلادي الحبيبه .. وموعدنا روسيا بإذن الله .. وفهد المولد افتتحها بهدف خرافي عالمي يدرس
اسمرعبربعد ما تخلص منتخبنا من ثنائي الهجوم الديكور واستبدالهم بناصر الشمراني والعابد ظهر منتخبنا كالصقر وانشاءالله المنتخب بالنهائيات وشكراً للجمهور الغفير .
رياضي حر وشاهد على الفسادالف مبروك للاخصر السعودي البطل فهد المولد هدف عالمي وان شاءالله الى روسيا ياابطال
فهدالجويانالف مبروك للاخضر وعقبال التآهل لروسيا
سوداني صررررررررريحتعليق 16 الحقد سيحرق قلبك إن شاء الله ألا يكفي بأن هذا البلد حضنك وفتح لك ابوابه ؟ لماذا بعض المقيمين يتنكرون لهذا الوطن الذي لحم أكتافهم من خيره !!
صوت الجماهيرمبروك لمنتحبنا ومبروك للنجم فهد الذي غير مجرى المباراة
رأي اخرلاتفرحون كثير المنتخب باقي له مشوار والمباريات الصعبه قادمه لان اكثر مبارياته لعب في ارضه
رياضيالظهير الأيسر السعودي خارج السرب ملاحظة فقط
شمس و قمرااااااالف مبروووووك ل مملكتي ويارب نوصل كاس العالم ف روسيا 💚💚💚
ابو احمدمبروووووووووووك للمنتخــــــــــــب الفوز على الامارااااااااااااات 3-0
عدد التعليقات:14257
عمر السميريتصبحون ع خير جميعا
عدد التعليقات:14257
عمر السميريخروووج
عدد التعليقات:14257
عمر السميريعقبال التأهل لنهائيات كاس العالم
عدد التعليقات:14257
عمر السميريبهذه النتيجه يصبح منتخبنا في الصدره
عدد التعليقات:14257
عمر السميريفوز بكل جدااااره
ااببووححممووددعيال زايد .. كان الغرور عندهم زايد .. وأكلوا ثلاثة والمفروض زايد .. شكرا لجميع اللاعبين والشكر لعمر هوساوي زايد !!
عدد التعليقات:14257
عمر السميريمبرووووك لمنتخبنا
شايف العجائبمبروووك للاخضر ،، ولا ابي ولا بنت تعلق هنا ،،
سوداني صررررررررريحألف مبرووووك للأخضر السعودي 🇸🇦 جميع اللاعبين لعبوا من أجل ( المملكة العربية السعودية ) وإستحقوا الفوز عن جدارة لعب رجولي والقادم أفضل إن شاء الله .
عدد التعليقات:442
ابونواف...مبرووووووووووووووووووك
خالدالزيود اليمنيين مرسلين صاروخ وقت المبارة 😂الزيدي مسوي فيها تخطيط ابوكم شعب مخزن 😂😂
عدد التعليقات:5575
الرحااالالف مبروك ل الصقور الخضر..فالهم نهائيات كاس العالم 💚💚💚
07مبرووك لصقورنا والوضع ما يطمن لكن مبرووك