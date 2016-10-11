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بالفيديو : الأخضر يضرب بالثلاثة ويطير بالصدارة

11 أكتوبر, 2016 , 22:56 م
بالفيديو : الأخضر يضرب بالثلاثة ويطير بالصدارة
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صحيفة المرصد-رويترز : انفردت السعودية بصدارة مجموعتها بعدما سجلت ثلاثة أهداف قرب النهاية لتفوز 3-صفر على ضيفتها الإمارات في قمة عربية بمدينة جدة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 اليوم الثلاثاء.

واستفادت السعودية من تعادل استراليا 1-1 مع اليابان في وقت سابق اليوم لتنتزع قمة المجموعة الثانية بالدور الأخير بتصفيات آسيا.

ورفعت السعودية – التي لم تتأهل لكأس العالم منذ 2006 – رصيدها إلى عشر نقاط من أربع مباريات بفارق نقطتين عن استراليا وثلاث نقاط عن اليابان.

كما حافظت على سجلها الخالي من الهزائم تحت قيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك منذ توليه المهمة قبل أكثر من عام.

وتوقف رصيد الإمارات عند ست نقاط في المركز الرابع.



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 28
    11 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    رياضي حر وشاهد على الفساد

    من وجهة نظري هذي اصعب تصفيات كاس عالم يخوضها الاخضر منذ تصفيات 1994 دخول استراليا في اسيا هو من حرمنا التواجد في كاس العالم في النسختين السابقتين
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  2. 27
    11 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    ابو زهرة

    الصدارة مكاننا الطبيعي نحن زعماء اسيا .. الف مبروك لمنتخب بلادي الحبيبه .. وموعدنا روسيا بإذن الله .. وفهد المولد افتتحها بهدف خرافي عالمي يدرس
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  3. 26
    11 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    اسمرعبر

    بعد ما تخلص منتخبنا من ثنائي الهجوم الديكور واستبدالهم بناصر الشمراني والعابد ظهر منتخبنا كالصقر وانشاءالله المنتخب بالنهائيات وشكراً للجمهور الغفير .
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  4. 25
    11 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    رياضي حر وشاهد على الفساد

    الف مبروك للاخصر السعودي البطل فهد المولد هدف عالمي وان شاءالله الى روسيا ياابطال
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  5. 24
    11 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    فهدالجويان

    الف مبروك للاخضر وعقبال التآهل لروسيا
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  6. 23
    11 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    سوداني صررررررررريح

    تعليق 16 الحقد سيحرق قلبك إن شاء الله ألا يكفي بأن هذا البلد حضنك وفتح لك ابوابه ؟ لماذا بعض المقيمين يتنكرون لهذا الوطن الذي لحم أكتافهم من خيره !!
    لا يعجبني(4) اعجبني(17)
  7. 22
    11 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    صوت الجماهير

    مبروك لمنتحبنا ومبروك للنجم فهد الذي غير مجرى المباراة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 21
    11 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    رأي اخر

    لاتفرحون كثير المنتخب باقي له مشوار والمباريات الصعبه قادمه لان اكثر مبارياته لعب في ارضه
    لا يعجبني(12) اعجبني(1)
  9. 20
    11 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    شايف العجايب دامك ماتبي ولا بنت تعلق هنا اجل ليش تعلق انت ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  10. 19
    11 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    رياضي

    الظهير الأيسر السعودي خارج السرب ملاحظة فقط
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  11. 18
    11 أكتوبر, 2016 , 23:14 م

    شمس و قمر

    ااااااالف مبروووووك ل مملكتي ويارب نوصل كاس العالم ف روسيا 💚💚💚
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  12. 17
    11 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    وينكم يالي بهدلتونا المنتخب والمنتخب. ياأخي الي يفهم كورة يعرف ان هاالمدرب عالمي بما تحمله الكلمة من معني. قراء المباراة صح. لو غيره نزل راس حربة ثاني
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  13. 16
    11 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    بصراحه المنتخب يحتاج سعوده كانه منتخب نيجيريا
    لا يعجبني(17) اعجبني(0)
  14. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    ابو احمد

    مبروووووووووووك للمنتخــــــــــــب الفوز على الامارااااااااااااات 3-0
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 23:10 م
    عدد التعليقات:14257

    عمر السميري

    تصبحون ع خير جميعا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 23:10 م
    عدد التعليقات:14257

    عمر السميري

    خروووج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 23:07 م
    عدد التعليقات:14257

    عمر السميري

    عقبال التأهل لنهائيات كاس العالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  18. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 23:06 م
    عدد التعليقات:14257

    عمر السميري

    بهذه النتيجه يصبح منتخبنا في الصدره
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  19. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 23:05 م
    عدد التعليقات:14257

    عمر السميري

    فوز بكل جدااااره
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  20. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    ااببووححمموودد

    عيال زايد .. كان الغرور عندهم زايد .. وأكلوا ثلاثة والمفروض زايد .. شكرا لجميع اللاعبين والشكر لعمر هوساوي زايد !!
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  21. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 23:04 م
    عدد التعليقات:14257

    عمر السميري

    مبرووووك لمنتخبنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    شايف العجائب

    مبروووك للاخضر ،، ولا ابي ولا بنت تعلق هنا ،،
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  23. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    سوداني صررررررررريح

    ألف مبرووووك للأخضر السعودي 🇸🇦 جميع اللاعبين لعبوا من أجل ( المملكة العربية السعودية ) وإستحقوا الفوز عن جدارة لعب رجولي والقادم أفضل إن شاء الله .
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  24. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 23:02 م
    عدد التعليقات:442

    ابونواف...

    مبرووووووووووووووووووك
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  25. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    خالد

    الزيود اليمنيين مرسلين صاروخ وقت المبارة 😂الزيدي مسوي فيها تخطيط ابوكم شعب مخزن 😂😂
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  26. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    مبروك
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  27. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 22:58 م
    عدد التعليقات:5575

    الرحااال

    الف مبروك ل الصقور الخضر..فالهم نهائيات كاس العالم 💚💚💚
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  28. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    07

    مبرووك لصقورنا والوضع ما يطمن لكن مبرووك
    لا يعجبني(21) اعجبني(1)

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