هل ظهور السومة في مدرجات المنتخب يعني اقترابه من الحصول على الجنسية ؟ – صورة

صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للاعب المحترف السوري بصفوف نادي الأهلي السعودي يجلس بجوار رئيس الهيئة العامة للرياضة سمو الأمير عبدالله بن مساعد، والأمير تركي بن خالد، واللاعب محمد نور، مساء هذا اليوم ، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، وذلك أثناء حضور مباراة المنتخب السعودي والإمارات.

هذا وقد أثارت الصورة الجدل والتكهنات حول منحه الجنسية السعودية لينضم لصفوف المنتخب .