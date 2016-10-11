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هل ظهور السومة في مدرجات المنتخب يعني اقترابه من الحصول على الجنسية ؟ – صورة

11 أكتوبر, 2016 , 23:07 م
هل ظهور السومة في مدرجات المنتخب يعني اقترابه من الحصول على الجنسية ؟ – صورة
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صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للاعب المحترف السوري بصفوف نادي الأهلي السعودي يجلس بجوار رئيس الهيئة العامة للرياضة سمو الأمير عبدالله بن مساعد، والأمير تركي بن خالد، واللاعب محمد نور، مساء هذا اليوم ، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، وذلك أثناء حضور مباراة المنتخب السعودي والإمارات.

هذا وقد أثارت الصورة الجدل والتكهنات حول منحه الجنسية السعودية لينضم لصفوف المنتخب .

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تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    سوداني صريح تعليق 10

    نعم يحب السعودية والدليل السيسي وعلي عفاش ، ياخي هذولا الناس ما ينوثق فيهم .
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  2. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    برحي 2017

    لابس احمر وشلون تجي ذي
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  3. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    المنصف

    ياجماعة الخير لاتهولوا الموضوع السومة اعلنها صراحة في احد اللقاءات انه لا يرغب في تغيير جنسيته
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  4. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    الهاشمي

    ‏بعيدة عن شاربه بإذن الله الا كفاكم السوري اللي بتعز السعودية في الوظيفة ! مالهم امااااان لو يملك كنوز الارض
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  5. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    فاهم صح

    للمره المليون حتى لو تم تجنيس السومه لايحق للسومه المشاركة مع المنتخب السعودي لان السومه سبق له المشاركة مع المنتخب السوري ونظام الفيفا واضح جداً
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  6. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    سوداني صررررررررريح

    السومة يحب السعودية جداً ويستحق الجنسية أفضل بمليون مره من المواليد هنا الذين يحقدون على هذا البلد و يفعلون المستحيل لتشويه سمعته لأنهم يجيدون اللهجة
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  7. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    مغابــــــــش

    لاتجنسونة ولا شي لعيبتنا مكفين وموفين ماهم مقصرين وشكرااا
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  8. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    عيال زايد

    ومنتخبهم اخوننا وربعنا وما يحتاج تشجع السومه ، ليه شايفنا نلعب مع استراليا ، أقول ياشين التميلح ، وبعدين هذي جنسية مش لعبة .
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  9. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    العمده

    كان راح يجاهد ويدافع عن ارضه وعرضه وخلكم من الجلد المنفوخ ماخذها اطلق منه اطباء خدمو البلد في شي ينفع خل هذا يطرد جلده وبلاش تطبيل وخلوه يدافع عن اهله
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  10. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    سوداني صررررررررريح

    المعلق (رقم 1 في الصميم) ، ولماذا يتم تجنيس مقيمين! أبناء السعوديات من أجنبي يتبعون والدهم وليس والدتهم والابن ينتسب لأبيه إلا إذا كان ( يخجل ) منه
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  11. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    سعودي وافتخر

    منحه للجنسيه السعوديه كارثه راح نجنيها في المستقبل ماهو الموهل العلمي الذي يحمله الي يستحق الجنسيه الدكتور والطبيب الذي ينقذ الناس ونتعلم منه
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  12. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    الهاشمي

    ‏بعيدة عن شاربه بإذن الله الا كفاكم السوري اللي بتعز السعودية في الوظيفة ! مالهم امااااان لو يملك كنوز الارض
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  13. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 23:14 م

    تراكم غثيتونا بهذا الموضوع

    وبعدين ياخي حنا جالسين نلعب مع منتخب الإمارات اخونا منا وفينا وما هو ضروري تشجيع السومه ولا حضوره ، واتوقع حركة السومه غير مرضية ،
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  14. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    في الصميم

    جنسوا ابناء السعوديات من الزوج الاجنبي .ابناء السعوديات من الزوج الاجنبي هم اولى بالحصول على الجنسية .وجنسوا الاجانب ازواج المواطنات السعوديات هم اولى
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  15. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    العالمي

    بالرغم من نصراويتي ولكن هذا اللاعب يستحق المنتخب السعودي ولايعارض تجنيسه الا جمهور الطواقي بسبب جلده لهم واخراجهم من الدوري والكأس والسوبر . شاهدوهم
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