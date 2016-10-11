هل ظهور السومة في مدرجات المنتخب يعني اقترابه من الحصول على الجنسية ؟ – صورة

صحيفة المرصد: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للاعب المحترف السوري بصفوف نادي الأهلي السعودي يجلس بجوار رئيس الهيئة العامة للرياضة سمو الأمير عبدالله بن مساعد، والأمير تركي بن خالد، واللاعب محمد نور، مساء هذا اليوم ، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، وذلك أثناء حضور مباراة المنتخب السعودي والإمارات.
هذا وقد أثارت الصورة الجدل والتكهنات حول منحه الجنسية السعودية لينضم لصفوف المنتخب .
تعليقات ( 15 )
سوداني صريح تعليق 10نعم يحب السعودية والدليل السيسي وعلي عفاش ، ياخي هذولا الناس ما ينوثق فيهم .
برحي 2017لابس احمر وشلون تجي ذي
المنصفياجماعة الخير لاتهولوا الموضوع السومة اعلنها صراحة في احد اللقاءات انه لا يرغب في تغيير جنسيته
الهاشميبعيدة عن شاربه بإذن الله الا كفاكم السوري اللي بتعز السعودية في الوظيفة ! مالهم امااااان لو يملك كنوز الارض
فاهم صحللمره المليون حتى لو تم تجنيس السومه لايحق للسومه المشاركة مع المنتخب السعودي لان السومه سبق له المشاركة مع المنتخب السوري ونظام الفيفا واضح جداً
سوداني صررررررررريحالسومة يحب السعودية جداً ويستحق الجنسية أفضل بمليون مره من المواليد هنا الذين يحقدون على هذا البلد و يفعلون المستحيل لتشويه سمعته لأنهم يجيدون اللهجة
مغابــــــــشلاتجنسونة ولا شي لعيبتنا مكفين وموفين ماهم مقصرين وشكرااا
عيال زايدومنتخبهم اخوننا وربعنا وما يحتاج تشجع السومه ، ليه شايفنا نلعب مع استراليا ، أقول ياشين التميلح ، وبعدين هذي جنسية مش لعبة .
العمدهكان راح يجاهد ويدافع عن ارضه وعرضه وخلكم من الجلد المنفوخ ماخذها اطلق منه اطباء خدمو البلد في شي ينفع خل هذا يطرد جلده وبلاش تطبيل وخلوه يدافع عن اهله
سوداني صررررررررريحالمعلق (رقم 1 في الصميم) ، ولماذا يتم تجنيس مقيمين! أبناء السعوديات من أجنبي يتبعون والدهم وليس والدتهم والابن ينتسب لأبيه إلا إذا كان ( يخجل ) منه
سعودي وافتخرمنحه للجنسيه السعوديه كارثه راح نجنيها في المستقبل ماهو الموهل العلمي الذي يحمله الي يستحق الجنسيه الدكتور والطبيب الذي ينقذ الناس ونتعلم منه
الهاشميبعيدة عن شاربه بإذن الله الا كفاكم السوري اللي بتعز السعودية في الوظيفة ! مالهم امااااان لو يملك كنوز الارض
تراكم غثيتونا بهذا الموضوعوبعدين ياخي حنا جالسين نلعب مع منتخب الإمارات اخونا منا وفينا وما هو ضروري تشجيع السومه ولا حضوره ، واتوقع حركة السومه غير مرضية ،
في الصميمجنسوا ابناء السعوديات من الزوج الاجنبي .ابناء السعوديات من الزوج الاجنبي هم اولى بالحصول على الجنسية .وجنسوا الاجانب ازواج المواطنات السعوديات هم اولى
العالميبالرغم من نصراويتي ولكن هذا اللاعب يستحق المنتخب السعودي ولايعارض تجنيسه الا جمهور الطواقي بسبب جلده لهم واخراجهم من الدوري والكأس والسوبر . شاهدوهم