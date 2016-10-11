“الديلي ميل”عن قضية تكافؤ النسب: تطليق أم سعودية من زوجها رغما عنها !

ترجمة صحيفة المرصد: جذبت قضية “تكافؤ النسب” أنظار الصحف الأجنبية لنشر القصة كاملة، حيث نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية تقريرا عن القضية التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة.
وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها إن محكمة سعودية قضت بتطليق زوجة من زوجها “رغما عنها” بسبب وضعه الاجتماعي هناك.
وأضاف التقرير أن عائلة الزوجة هم من سعوا إلى كسب تلك القضية زاعمين أن الزوج دلّس عليهم وغشهم في نسبه، مشيرة إلى أن الزوجة ترفض الطلاق والعودة إلى بيت أهلها وتتمسك بزوجها.
وأشارت الصحيفة إن الزوجة ستلجأ لوزير العمل والتنمية الاجتماعية في حال تم إقرار الطلاق من المحكمة العليا بعد استئناف الزوج على الحكم.
تعليقات ( 12 )
ت 8اذا اردت ان ترتقي فانظر للافضل والاعلى .. لا تنظر للاسفل فتنزل معه .. الغرب كفار .. فلا تلومهم ..ولا تستغرب .. ولكن استغرب اذا حصل من المسلمين ..
جبال سدير3و5 لاتنتحل معرفي اللة يهديك
جبال سدير مع التحيةجبال سدير الغرب هم العنصريون$ امنعني من كل المطاعم والشواطي ولا تحرمني زوجتي على شرع الله وسنة رسوله بعادة جاهلية
دولة القانونالقانون والأنظمة تحل المشكل
جبال سديرالغرب هم العنصريون يمنعون بعض الفئات من دخول بعض المطاعم والشواطي ويرفضون تسكينهم في بعض الفنادق ويضعون لوحات تدل على ذلك بلاديلي ميل بلاسبانخ
سبهللولماذا يحكم عليهم بالتفريق وهم يحبون بعض وراضين بالعيش سويا لأجل قضية لا تسمن ولا تغني من جوع بلال رضي الله عنه عبد حبشي وتزوج إحدى سادات قريش
حسنشوهوا صورة السعوديه عالميا ... اتمنى اسناد القضاء الى خريجي القانون
جبال سدير مع التحية******** محسوبة على الدين وليس على عادات الجاهلية
جبال سدير مع التحية“الديلي ميل” عملت لنا فضيحة في ديلادل
محمدلا بد من إعادة النظر في نظام القضاء والقضاة في المملكة فلقد كثر تجاوز القضاة وتكررت اخطاهم فمن اعطاهم العصمة ومن اعطاهم الحصانة حتى استعببدو الناس
إمرأهحسبنا الله ونعم الوكيل وشلون بتقنعون غير المسلم بالإسلام