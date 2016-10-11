“الديلي ميل”عن قضية تكافؤ النسب: تطليق أم سعودية من زوجها رغما عنها !

ترجمة صحيفة المرصد: جذبت قضية “تكافؤ النسب” أنظار الصحف الأجنبية لنشر القصة كاملة، حيث نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية تقريرا عن القضية التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها إن محكمة سعودية قضت بتطليق زوجة من زوجها “رغما عنها” بسبب وضعه الاجتماعي هناك.

وأضاف التقرير أن عائلة الزوجة هم من سعوا إلى كسب تلك القضية زاعمين أن الزوج دلّس عليهم وغشهم في نسبه، مشيرة إلى أن الزوجة ترفض الطلاق والعودة إلى بيت أهلها وتتمسك بزوجها.

وأشارت الصحيفة إن الزوجة ستلجأ لوزير العمل والتنمية الاجتماعية في حال تم إقرار الطلاق من المحكمة العليا بعد استئناف الزوج على الحكم.