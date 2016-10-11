بالفيديو والصور: شاهد.. إفطار صيام عاشوراء يجمع الجماهير السعودية خارج ملعب الجوهرة

صحيفة المرصد: احتفلت الجماهير السعودية بمباراة منتخبنا الوطني على طريقتها وذلك خلال انتظارها لمباراة تصفيات كأس العالم مع المنتخب الإماراتي بملعب “الجوهرة” بجدة.
وأظهرت الصور ومقطع الفيديو إفطار الجماهير في يوم عاشوراء خارج الملعب، حيث تكفل بالإفطار أعضاء شرف من ناديي الأهلي والاتحاد، وجاء تحت اسم الفقيد أحمد مسعود رئيس نادي الاتحاد السابق، الذي توفي في سبتمبر الماضي.
تعليقات ( 11 )
شبه منحرفصوما مقبولا. ..والف مبروك للأخضر ..وعقبى لما *** الفرس.يا حبي لك يا جدة
فهدالله يعز الإسلام ويعز الدوله والله شي يفرح القلب
أبو بنيانهاذ دليل أن شبابنا فيه الخير والبركة يادحباشي
saudالشعب السعودي فخر لأمة محمد الله يحفظ بلادنا ومليكنا من كل شر
عبدالعزيز العقيلي الهذليشئ يثلج الصدر ان نرى شبابنا بهذه الروح والمشاعرالايمانيه النقيه يحق لنا ان نفخر بشبابنا وسلوكياته الرافيه
هايديصورة ولا اروع مشاء الله صورة مشرفة تقبل الله صيامكم وطاعتكم بديتوها بطاعة الله فاز المنتخب تبدوها بالرقص والغناء يخسر
wadماشاء الله شباب مثل الورد وصايم.اما الصوفيه والروافض شغالين بدع
صبحيماشاء الله تبارك الله هذا الشعب السعودي ماينسى دينه ابد تقبل الله صيامكم .
ضمير الناسمبروك الفوزبمباراه متقلبة المزاج***صورالافطارمعبره وجميله للمسلم المعتدل***