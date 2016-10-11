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بالفيديو والصور: شاهد.. إفطار صيام عاشوراء يجمع الجماهير السعودية خارج ملعب الجوهرة

11 أكتوبر, 2016 , 23:47 م
بالفيديو والصور: شاهد.. إفطار صيام عاشوراء يجمع الجماهير السعودية خارج ملعب الجوهرة
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صحيفة المرصد: احتفلت الجماهير السعودية بمباراة منتخبنا الوطني على طريقتها وذلك خلال انتظارها لمباراة تصفيات كأس العالم مع المنتخب الإماراتي بملعب “الجوهرة” بجدة.

وأظهرت الصور ومقطع الفيديو إفطار الجماهير في يوم عاشوراء خارج الملعب، حيث تكفل بالإفطار أعضاء شرف من ناديي الأهلي والاتحاد، وجاء تحت اسم الفقيد أحمد مسعود رئيس نادي الاتحاد السابق، الذي توفي في سبتمبر الماضي.

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تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 11
    12 أكتوبر, 2016 , 1:42 ص

    شبه منحرف

    صوما مقبولا. ..والف مبروك للأخضر ..وعقبى لما *** الفرس.يا حبي لك يا جدة
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  2. 10
    12 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    فهد

    الله يعز الإسلام ويعز الدوله والله شي يفرح القلب
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  3. 9
    12 أكتوبر, 2016 , 1:12 ص

    شباب فيه الخير من دعم حكومته له في تقوى الله الله يعز الاسلام والمسلمين ويعز حكومتنا ولا يعز عليهم
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  4. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    أبو بنيان

    هاذ دليل أن شبابنا فيه الخير والبركة يادحباشي
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  5. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    saud

    الشعب السعودي فخر لأمة محمد الله يحفظ بلادنا ومليكنا من كل شر
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  6. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    شئ يثلج الصدر ان نرى شبابنا بهذه الروح والمشاعرالايمانيه النقيه يحق لنا ان نفخر بشبابنا وسلوكياته الرافيه
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  7. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    هايدي

    صورة ولا اروع مشاء الله صورة مشرفة تقبل الله صيامكم وطاعتكم بديتوها بطاعة الله فاز المنتخب تبدوها بالرقص والغناء يخسر
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  8. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    نفتخر بشبابنا الله يحميهم
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  9. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    wad

    ماشاء الله شباب مثل الورد وصايم.اما الصوفيه والروافض شغالين بدع
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  10. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    صبحي

    ماشاء الله تبارك الله هذا الشعب السعودي ماينسى دينه ابد تقبل الله صيامكم .
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  11. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    ضمير الناس

    مبروك الفوزبمباراه متقلبة المزاج***صورالافطارمعبره وجميله للمسلم المعتدل***
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