بالفيديو والصور: شاهد.. إفطار صيام عاشوراء يجمع الجماهير السعودية خارج ملعب الجوهرة

صحيفة المرصد: احتفلت الجماهير السعودية بمباراة منتخبنا الوطني على طريقتها وذلك خلال انتظارها لمباراة تصفيات كأس العالم مع المنتخب الإماراتي بملعب “الجوهرة” بجدة.

وأظهرت الصور ومقطع الفيديو إفطار الجماهير في يوم عاشوراء خارج الملعب، حيث تكفل بالإفطار أعضاء شرف من ناديي الأهلي والاتحاد، وجاء تحت اسم الفقيد أحمد مسعود رئيس نادي الاتحاد السابق، الذي توفي في سبتمبر الماضي.