الدولار يعصف بـ”الجنيه” ويسجل أعلى مستوى له في تاريخ مصر

صحيفة المرصد-وكالات: حلق الدولار اليوم الثلاثاء، عالياً أمام الجنيه في السوق الموازية (السوداء)، ليصل إلى 15 جنيهاً، وهو أعلى مستوى يصل له في تاريخ مصر، وفق وكالة الأناضول. مع هذا أبقى البنك المركزي، على سعر صرف الدولار عند 8.78 جنيهات في العطاء الدولاري الدوري البالغ قيمته 120 مليون دولار، للبنوك والتجار. وجاء إبقاء المركزي، لسعر الجنيه، خلافاً للتوقعات بتعويم العملة، أو خفضها بدرجة كبيرة، في إطار اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
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تعليقات ( 36 )
سلمانت35 هههههه حلم****بالجنة
ايهتخيلوا 1 جنيه يعادل 2300 دولار ( بنشر الدولار في يوم لا توجد أي بناشر )
خليجيمخالف
فهداود التنبيه علئ الي بيغلطو علئ المصرين القرار قرارات حكوميه ليس لشعب دخل يبقون الاخوان المصررين اخوانا مهما حصل من حكومته
خليجيسؤال محتاج اجابة لو رحت حراج وحصلتهم يحرجو على**** وحمار مين تشتري فيهم
سعد1يحكى ان حصان عربي اصيل شجعه الجمهور وفازبالسباق ولكن خرج سي سي صغير وخطف الجائزه بل وسجن الحصان وهدده باﻻعدام!وانفضح السيسي الصغير!فهل يعودالحق لصاحبه
احمدتذكرت مقوله لاحد الحكماء الرومان ( يقول ان لو كنت انفع اتباع كنت بعت نفسي لكن ما انفعش ) !!!!! مصر خسرت حسني مبارك
عبداللهطز فيهم الخونة
خليجيلن تكون نهاية السيسي أفضل من نهاية القذافي والشعب المصري لن يقبله واذا انتفض حينتفض فجأة ومرة واحدة
خليجيمصر بحاجة لجمال حسني مبارك من أتولد وهو عايش بالسياسة ولم يرتكب اي جريمة خلال هذه السنين بعكس السيسي الذي قتل وسجن شعبة من اول شهر وجوعة وأفلس البلد
وبكرة تشوفوا مصرانتو مش عارفين انكو نور عينينا والا ايه ؟؟
ابوالحمزةالسيسي لايهتم الان بالدولار بناقص طلع ولا نزل المهم الروسي يكون حلو معاه
إستشاري صحالإنقلابيين في مصر عملوا مثل بشار قتلوا الالآف وسجنوا الالآف وعملوا الجرائم ولكن الله يسمع ويرى فوق الجميع عزيز ذو إنتقام.
خليجيلن يحمي هذا البلد الطاهر الا اَهلها فلنجعل سمننا في دقيقنا
ههههههههههههه دحدر عميل ايران والروسالبغل ماوراه فايده قطوه وهاتم حصان يحكم مصر
محمدراح فيها السسسسسسسي خلو روسيا تنفعه
ههههههههههههه دحدر عميل ايران والروسمن المجنون اللي يسافر لبلد مافيه امان والناس جوعانه يمكن تخطف سيسي بغل خسر مصر فلس مصر
ههههههههههههه دحدر عميل ايران والروسجعله يفلس العميل قلنا لكم الخاين خاين
خليجيقريبآ سترسل السودان البلد الفقير مساعدات أغذية لمصر بسبب السيسي وشلتة الذين حولو مساعدات دول الخليج الى حساباتهم الخاصة السيسي ابوسجادة حمراء 4 كيلو
فهدالجويانالسيسي اسم على مسمى فهو ابن البغل يريد ان بمشي مع الخيول ولكن اقدامه قصيره والخيول تسبقه وتعطف عليه تنتظره لحظه وتهرول باقي اللحظات وهوا يلهث واقف
العاصيخلو السيسي في حاله مالنا وماله الله يستر علينا وعليه
خليجيفي اوضاع المعيشة الصعبة آلتي لاتنطاق سيحصل عمليات اختطاف وسرقات لسواح العرب والاوربيين وسيبدأ الهروب والوقف عن السفر لسياحة لمصر وهنا يكون الانهيار
ظامي اليلكان الجنيه بخمسه ريال.الان الريال بخمسه جنيه.معادله صح.سي..سي..مفلسي..مفلسي.
زائرهالسيسي الي الجحيم ياعميل ايران والرواس بكره يعضونك مثل عضة الكلب ويرمونك اجعل ماتقوم لكم قائمه واجعلها يدهور اكثر فاكثر فلوس السعوديه التي اكلته ظلم
عزوزمن هذا وأردى ان شاء الله
إستشاري صحلا أحد يفكر يشتري الجنية المصري .كفاية الليرة اللبنانية والدينار العراقي ثم ذهبت أدراج الرياح .
زمن الذكرياتباي باي سيسي الشغل الصح هذي بواكيره
خليجيوالقادم اسواء سيصل سعر صرف الدولار الى مافوق 30 جنية البلد بسبب القيادة الفاشلة والخائنة لشعبها وأمتها في الانعاش لم يتبقى الى نزع ليأت الاكسجين
2الله يلعنهم هم وجنيههم خلونا في السكن حقنا وين ضاع
إستشاري صحليس الدولار الذي يعصف بالجنية ولكنه الظلم الذي مورس على نخب الشعب المصري بحجج كذب وتلفيق تهم فأنقلب الظلم على الإنقلابيين .
جبال سديرالجيش المصري استولى على جميع المساعدات الخليجية الدولارية ولم يوردها لخزينة الدولة ويخفي ارقام ميزانيتة حتى الجهات الرقابية لاتستطيع محاسبتة
الاستفادة من الظروفهذه فرصة سانحة لشراء الجنيه بدل الدعم ..
إستشاري صحليس هناك أي بادرة أمل تلوح في الأفق لتحيا مصر حياة كريمة في ظل حكومة عبارة عن عصابة لاتحترم الشعب ولا الجيران مع الجهل المطبق في إدارة البلاد .
إستشاري صحإنها دعوة سرت باالليل من سجن العقرب الذي يمتلىء بمئات السجناء الذين تحت التعذيب والتجويع والقهر.. ونسوا الظلمة إن الله بالمرصاد ...
خالدلعن الله الزيود