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الدولار يعصف بـ”الجنيه” ويسجل أعلى مستوى له في تاريخ مصر

11 أكتوبر, 2016 , 23:51 م
الدولار يعصف بـ”الجنيه” ويسجل أعلى مستوى له في تاريخ مصر
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صحيفة المرصد-وكالات: حلق الدولار اليوم الثلاثاء، عالياً أمام الجنيه في السوق الموازية (السوداء)، ليصل إلى 15 جنيهاً، وهو أعلى مستوى يصل له في تاريخ مصر، وفق وكالة الأناضول. مع هذا أبقى البنك المركزي، على سعر صرف الدولار عند 8.78 جنيهات في العطاء الدولاري الدوري البالغ قيمته 120 مليون دولار، للبنوك والتجار. وجاء إبقاء المركزي، لسعر الجنيه، خلافاً للتوقعات بتعويم العملة، أو خفضها بدرجة كبيرة، في إطار اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.



تعليقات ( 36 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 36
    12 أكتوبر, 2016 , 1:41 ص

    سلمان

    ت35 هههههه حلم****بالجنة
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  2. 35
    12 أكتوبر, 2016 , 1:31 ص

    ايه

    تخيلوا 1 جنيه يعادل 2300 دولار ( بنشر الدولار في يوم لا توجد أي بناشر )
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  3. 34
    12 أكتوبر, 2016 , 1:27 ص

    خليجي

    مخالف
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  4. 33
    12 أكتوبر, 2016 , 1:12 ص

    فهد

    اود التنبيه علئ الي بيغلطو علئ المصرين القرار قرارات حكوميه ليس لشعب دخل يبقون الاخوان المصررين اخوانا مهما حصل من حكومته
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  5. 32
    12 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص

    خليجي

    سؤال محتاج اجابة لو رحت حراج وحصلتهم يحرجو على**** وحمار مين تشتري فيهم
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  6. 31
    12 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص

    سعد1

    يحكى ان حصان عربي اصيل شجعه الجمهور وفازبالسباق ولكن خرج سي سي صغير وخطف الجائزه بل وسجن الحصان وهدده باﻻعدام!وانفضح السيسي الصغير!فهل يعودالحق لصاحبه
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  7. 30
    12 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص

    احمد

    تذكرت مقوله لاحد الحكماء الرومان ( يقول ان لو كنت انفع اتباع كنت بعت نفسي لكن ما انفعش ) !!!!! مصر خسرت حسني مبارك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  8. 29
    12 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    عبدالله

    طز فيهم الخونة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 28
    12 أكتوبر, 2016 , 0:44 ص

    خليجي

    لن تكون نهاية السيسي أفضل من نهاية القذافي والشعب المصري لن يقبله واذا انتفض حينتفض فجأة ومرة واحدة
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  10. 27
    12 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص

    اذا دخل السيسي من الشباك هرب الرز من الباب
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  11. 26
    12 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    خليجي

    مصر بحاجة لجمال حسني مبارك من أتولد وهو عايش بالسياسة ولم يرتكب اي جريمة خلال هذه السنين بعكس السيسي الذي قتل وسجن شعبة من اول شهر وجوعة وأفلس البلد
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  12. 25
    12 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    وبكرة تشوفوا مصر

    انتو مش عارفين انكو نور عينينا والا ايه﻿ ؟؟
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  13. 24
    12 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    ابوالحمزة

    السيسي لايهتم الان بالدولار بناقص طلع ولا نزل المهم الروسي يكون حلو معاه
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  14. 23
    12 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    إستشاري صح

    الإنقلابيين في مصر عملوا مثل بشار قتلوا الالآف وسجنوا الالآف وعملوا الجرائم ولكن الله يسمع ويرى فوق الجميع عزيز ذو إنتقام.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 22
    12 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    خليجي

    لن يحمي هذا البلد الطاهر الا اَهلها فلنجعل سمننا في دقيقنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 21
    12 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    ههههههههههههه دحدر عميل ايران والروس

    البغل ماوراه فايده قطوه وهاتم حصان يحكم مصر
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  17. 20
    12 أكتوبر, 2016 , 0:33 ص

    محمد

    راح فيها السسسسسسسي خلو روسيا تنفعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 19
    12 أكتوبر, 2016 , 0:33 ص

    ههههههههههههه دحدر عميل ايران والروس

    من المجنون اللي يسافر لبلد مافيه امان والناس جوعانه يمكن تخطف سيسي بغل خسر مصر فلس مصر
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  19. 18
    12 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    ههههههههههههه دحدر عميل ايران والروس

    جعله يفلس العميل قلنا لكم الخاين خاين
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  20. 17
    12 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    خليجي

    قريبآ سترسل السودان البلد الفقير مساعدات أغذية لمصر بسبب السيسي وشلتة الذين حولو مساعدات دول الخليج الى حساباتهم الخاصة السيسي ابوسجادة حمراء 4 كيلو
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  21. 16
    12 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    فهدالجويان

    السيسي اسم على مسمى فهو ابن البغل يريد ان بمشي مع الخيول ولكن اقدامه قصيره والخيول تسبقه وتعطف عليه تنتظره لحظه وتهرول باقي اللحظات وهوا يلهث واقف
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  22. 15
    12 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    العاصي

    خلو السيسي في حاله مالنا وماله الله يستر علينا وعليه
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  23. 14
    12 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    خليجي

    في اوضاع المعيشة الصعبة آلتي لاتنطاق سيحصل عمليات اختطاف وسرقات لسواح العرب والاوربيين وسيبدأ الهروب والوقف عن السفر لسياحة لمصر وهنا يكون الانهيار
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  24. 13
    12 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص

    ظامي اليل

    كان الجنيه بخمسه ريال.الان الريال بخمسه جنيه.معادله صح.سي..سي..مفلسي..مفلسي.
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  25. 12
    12 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    زائره

    السيسي الي الجحيم ياعميل ايران والرواس بكره يعضونك مثل عضة الكلب ويرمونك اجعل ماتقوم لكم قائمه واجعلها يدهور اكثر فاكثر فلوس السعوديه التي اكلته ظلم
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  26. 11
    12 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    عزوز

    من هذا وأردى ان شاء الله
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  27. 10
    12 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    إستشاري صح

    لا أحد يفكر يشتري الجنية المصري .كفاية الليرة اللبنانية والدينار العراقي ثم ذهبت أدراج الرياح .
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  28. 9
    12 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    زمن الذكريات

    باي باي سيسي الشغل الصح هذي بواكيره
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  29. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    خليجي

    والقادم اسواء سيصل سعر صرف الدولار الى مافوق 30 جنية البلد بسبب القيادة الفاشلة والخائنة لشعبها وأمتها في الانعاش لم يتبقى الى نزع ليأت الاكسجين
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  30. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    2

    الله يلعنهم هم وجنيههم خلونا في السكن حقنا وين ضاع
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  31. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    إستشاري صح

    ليس الدولار الذي يعصف بالجنية ولكنه الظلم الذي مورس على نخب الشعب المصري بحجج كذب وتلفيق تهم فأنقلب الظلم على الإنقلابيين .
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  32. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    جبال سدير

    الجيش المصري استولى على جميع المساعدات الخليجية الدولارية ولم يوردها لخزينة الدولة ويخفي ارقام ميزانيتة حتى الجهات الرقابية لاتستطيع محاسبتة
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  33. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    الاستفادة من الظروف

    هذه فرصة سانحة لشراء الجنيه بدل الدعم ..
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  34. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    إستشاري صح

    ليس هناك أي بادرة أمل تلوح في الأفق لتحيا مصر حياة كريمة في ظل حكومة عبارة عن عصابة لاتحترم الشعب ولا الجيران مع الجهل المطبق في إدارة البلاد .
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  35. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    إستشاري صح

    إنها دعوة سرت باالليل من سجن العقرب الذي يمتلىء بمئات السجناء الذين تحت التعذيب والتجويع والقهر.. ونسوا الظلمة إن الله بالمرصاد ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  36. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    خالد

    لعن الله الزيود
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