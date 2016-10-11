الدولار يعصف بـ”الجنيه” ويسجل أعلى مستوى له في تاريخ مصر

صحيفة المرصد-وكالات: حلق الدولار اليوم الثلاثاء، عالياً أمام الجنيه في السوق الموازية (السوداء)، ليصل إلى 15 جنيهاً، وهو أعلى مستوى يصل له في تاريخ مصر، وفق وكالة الأناضول. مع هذا أبقى البنك المركزي، على سعر صرف الدولار عند 8.78 جنيهات في العطاء الدولاري الدوري البالغ قيمته 120 مليون دولار، للبنوك والتجار. وجاء إبقاء المركزي، لسعر الجنيه، خلافاً للتوقعات بتعويم العملة، أو خفضها بدرجة كبيرة، في إطار اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.