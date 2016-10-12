المرور : وضع ملصق سناب شات على السيارة مخالفةً تستوجب الغرامة

صحيفة المرصد:أعلنت إدارة المرور ، أن وضع ملصق حساب سناب شات على السيارة يعتبر مخالفةً مروريةً ، ويأتي ذلك في محاولةٍ منها للحد من الظواهر الغريبة وغير المألوفة في المجتمع .
وقال المرور ، ردًّا على استفسار أحد المواطنين: إن وضع ملصق أو لوحة على السيارة تحتوي على معلومات حساب سائقها على “سناب شات” يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.
تعليقات ( 9 )
هايديليش هذا التشدد خليه يحط سنابه مسكين يدور متابعين مدري وين المشكلة سيارته وهو حر ان شاء الله يكتب رقم حسابه البنكي كل شي صار غرامه
marاتوقع والله العالم ان يغرم كل من يشغل المكيف ويقفل القزاز او يفكر بتشغيل المساحات او الفلشر غرامه *غرامه*ذبحتو الخلق ناقصين غرامات ومخالفات
lhاهم شي الغرامة
قاطع اشارةاكثروا من الاستغفار .. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشة ومداد كلماته
بندولفيه سوذج يحاولو فرض سخافاتهم على العامه نعم غرموهم
سعودي وافتخرنسكر الجهود الحكوميه على ماتقوم فيه والله يعينهم ويوفقهم على الناس الي ماتقدر جهودهم الجليله عسى الله يوفقهم .. رساله للمخالفين كونو سفراء لوطنكم
نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربيةاخشى ان السلام على الآخر سوف يترتب عليه غرامة مالية ....يوما ما - من كثر مانسمع عن الغرامات
احمدالمفروض حتى حساب البلاك بيري الموجود على بعض السيارات ولو انه اصبح قديما لكن يجب منعه ايضا