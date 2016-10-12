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المرور : وضع ملصق سناب شات على السيارة مخالفةً تستوجب الغرامة

12 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص
المرور : وضع ملصق سناب شات على السيارة مخالفةً تستوجب الغرامة
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صحيفة المرصد:أعلنت إدارة المرور ، أن وضع ملصق حساب سناب شات على السيارة يعتبر مخالفةً مروريةً ، ويأتي ذلك في محاولةٍ منها للحد من الظواهر الغريبة وغير المألوفة في المجتمع .

وقال المرور ، ردًّا على استفسار أحد المواطنين: إن وضع ملصق أو لوحة على السيارة تحتوي على معلومات حساب سائقها على “سناب شات” يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    12 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص

    هايدي

    ليش هذا التشدد خليه يحط سنابه مسكين يدور متابعين مدري وين المشكلة سيارته وهو حر ان شاء الله يكتب رقم حسابه البنكي كل شي صار غرامه
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  2. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 1:19 ص

    mar

    اتوقع والله العالم ان يغرم كل من يشغل المكيف ويقفل القزاز او يفكر بتشغيل المساحات او الفلشر غرامه *غرامه*ذبحتو الخلق ناقصين غرامات ومخالفات
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  3. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    lh

    اهم شي الغرامة
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  4. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص

    قاطع اشارة

    اكثروا من الاستغفار .. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشة ومداد كلماته
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  5. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 1:04 ص

    بندول

    فيه سوذج يحاولو فرض سخافاتهم على العامه نعم غرموهم
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  6. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 0:51 ص

    وعمل بعض الاجانب في مكة بتوصيل الطلبات والمشاوير بسيارات خصوصي اليست مخالفه؟؟
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  7. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص

    سعودي وافتخر

    نسكر الجهود الحكوميه على ماتقوم فيه والله يعينهم ويوفقهم على الناس الي ماتقدر جهودهم الجليله عسى الله يوفقهم .. رساله للمخالفين كونو سفراء لوطنكم
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  8. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربية

    اخشى ان السلام على الآخر سوف يترتب عليه غرامة مالية ....يوما ما - من كثر مانسمع عن الغرامات
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  9. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    احمد

    المفروض حتى حساب البلاك بيري الموجود على بعض السيارات ولو انه اصبح قديما لكن يجب منعه ايضا
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