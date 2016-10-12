المرور : وضع ملصق سناب شات على السيارة مخالفةً تستوجب الغرامة

صحيفة المرصد:أعلنت إدارة المرور ، أن وضع ملصق حساب سناب شات على السيارة يعتبر مخالفةً مروريةً ، ويأتي ذلك في محاولةٍ منها للحد من الظواهر الغريبة وغير المألوفة في المجتمع .

وقال المرور ، ردًّا على استفسار أحد المواطنين: إن وضع ملصق أو لوحة على السيارة تحتوي على معلومات حساب سائقها على “سناب شات” يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.