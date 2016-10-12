بالفيديو.. فلسطينية ستشارك بمسابقة ملكة جمال الأرض

صحيفة المرصد-وكالات:عرضت قناة العربية تقريراً مصوّراً مع الشابة الفلسطينية نتالي رنتيسي التي سترفع علم فلسطين عالياً من خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الأرض والتي تقام في الفلبين خلال الأيام المقبلة.
وتتنافس نتالي مع 95 فتاة من مختلف دول العالم على اللقب، حيث سترتدي الزي الفلسطيني التقليدي، وهي شابة في الـ 18 من عمرها، وقد أشار التقرير إلى أنّ نتالي تسعى بكلّ جهد للفوز بالمسابقة التي تحمل هذا العام موضوع التغيّر المناخي.
نتالي أجّلت عامها الدراسي الأول للمشاركة حتى تتفرّغ للمسابقة التي تُنظم في الفلبين منذ 16 عاماً، وهي ستعمل على تطوير وتحسين مشاريع البيئة الفلسطينية، وكشفت أنّها كانت تملّ من كل المواضيع التي عُرِضَت عليها بطريقة روتينية حول البيئة، ولكنّها وجدت في هذه المسابقة عامل مختلف ومميّز.
الفائزة باللقب ستعمل على تعزيز الوعي البيئي وستسعى إلى تحقيق إنجازات بيئية على مستوى بلادها والمستوى العالمي أيضاً.
تعليقات ( 10 )
هايديهذه ملكة جمال الأرض وانا من الحين ملكة جمال زحل ياويل الي تفكر تنافسني في زحل الكواكب ياكثرها طبي وتخيري زحل حقي
ايهلف يمين خذ سيدا ثالث اشارة على اليمين اعمل يوتيرن الان انت في كوكب زحل
الناقدللأسف بلادها محتله وهي تسابق بمسابقات الجمال .. لاحول ولاقوة إلا بالله !!
عاشق زوجتيقسم باالله زوجتي في نظري احلي منها ١٠٠٠٠٠ ًمره ياروحي يأم هديل فديتك
هدىلقد تعودنانرى الفلسطينيه ترفع الراس امام جميع اهل اﻻرض بجهادهاوتربية اوﻻدها ليكونوا ابطال مجاهدين لتحريراﻻقصى! فما بال هذه الشابه ضلت طريق اخواتهاهناك
قَالَ الله تَعَالَىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ
قَالَ الله تَعَالَىإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
قَالَ الله تَعَالَىقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ