شاهد .. فيديو نادر يجمع القذافي مع ابنته هناء في الصحراء

صحيفة المرصد :أظهر شريط فيدو نشر على موقع “youtube” مشاهد للعقيد معمر القذافي مع ابنته بالتبني هناء، التي يعتقد أنها قتلت في الغارة الأمريكية على “معسكر باب العزيزية” في أبريل عام 1986.

ومن المحتمل أن تكون المشاهد صورت في ثمانينات القرن الماضي بمدينة سرت، مسقط رأس الزعيم الليبي الراحل، حيث يبدو القذافي ومرافقين له في منطقة شبه صحراوية خالية نصبت فيها كالعادة خيمته التي كانت ترافقه في كل مكان، بما في ذلك خلال زياراته الدولية.