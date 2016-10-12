  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد .. فيديو نادر يجمع القذافي مع ابنته هناء في الصحراء

12 أكتوبر, 2016 , 1:53 ص
شاهد .. فيديو نادر يجمع القذافي مع ابنته هناء في الصحراء
  • 1٬324
  • 3
  • حجم الخط

صحيفة المرصد :أظهر شريط فيدو نشر على موقع “youtube” مشاهد للعقيد معمر القذافي مع ابنته بالتبني هناء، التي يعتقد أنها قتلت في الغارة الأمريكية على “معسكر باب العزيزية” في أبريل عام 1986.

ومن المحتمل أن تكون المشاهد صورت في ثمانينات القرن الماضي بمدينة سرت، مسقط رأس الزعيم الليبي الراحل، حيث يبدو القذافي ومرافقين له في منطقة شبه صحراوية خالية نصبت فيها كالعادة خيمته التي كانت ترافقه في كل مكان، بما في ذلك خلال زياراته الدولية.



تعليقات ( 3 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 3:12 ص

    عهود

    ليبيا ضاعت من بعده . حسني راح توقعنا الحال يكون أفضل الا انه اصبح أسوأ بآلالاف المرات . الخريف اليهودي نجح في تدمير الشعوب العربية 😔
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  2. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 2:13 ص

    بقايا مشاعر

    الشعوب لاترحم لوبقى لكانت ليبيا افضل حالا مما هي عليه الان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 2:03 ص

    إستشاري صح

    الله يرحم من قبره ...مضى إلى ما قدم ....وعسى**** يلحقه ...ذهب غير مأسوف عليه .
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم