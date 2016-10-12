بالفيديو : مكالمة مسرَّبة للمخلوع صالح يهدد قادة عسكريين بعد الإطاحة به

صحيفة المرصد:كشف تسجيل لمكالمة هاتفية بين الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح ومحافظ عمران السابق كهلان مجاهد أبو شوارب؛ عن تهديدات كان يوجهها الرئيس المخلوع للقادة العسكريين بعد الإطاحة به لإجبارهم على عدم تنفيذ أوامر الرئيس عبد ربه منصور هادي ، وفقاً لموقع الجزيرة .

ويظهر التسجيل الذي يعود تاريخه إلى يونيو/حزيران 2014 الرئيس المخلوع وهو يطلب من أبو شوارب إبلاغ قائد قوات الاحتياط آنذاك اللواء علي الجايفي الذي قتل في حادثة تفجير عزاء صنعاء وقائد الحرس الجمهوري بعد انقلاب الحوثي وصالح؛ بأنه سيُحرقه إذا نفذ أوامر هادي بإرسال قوات إلى معسكر ريمة حميد التابع لصالح في مسقط رأسه بمنطقة سنحان.

كما يظهر التسجيل طلب صالح إبلاغ اللواء عبد الرحمن الحليلي قائد اللواء الثالث حرس جمهوري سابقا وقائد المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت حاليا مغادرة “منصة ميدان السبعين” والمسجد التابع له، بعد اتهام الرئيس هادي في ذلك الوقت صالح بتخزين أسلحة تحت المسجد الذي يحمل اسمه والمنصة المجاورة له وإصداره أوامر بتسليمه للقوات التابعة له.