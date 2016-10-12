بالفيديو .. بعد فضيحة فيلا التجمع الخامس .. حفل “فاضح” في ساحة معبد الكرنك بمصر

صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو لحفل راقص قيل إنه داخل معبد الكرنك في مدينة الأقصر جنوب مصر، نظمته مجموعات “بول بارتي” الشهيرة التي ذاع صيتها في منتصف يوليو الماضي، بعد الحفل الشهير بإحدى فيلات التجمع الخامس، والتي أثارت وقتها الرأي العام المصري لما تخللها من عري.

هذا وقد لاقى الفيديو الجديد غضب ورفض أهالي الأقصر الذين أعربوا عن استيائهم من انتهاك قدسية الآثار المصرية بإقامة مثل هذه الحفلات بداعي تنافيها والقيم والعادات، خاصة أن هذه المجموعات تتخلل حفلاتها مشاهد عُري تام وتناول كحوليات.

من جانبه، قال مدير عام آثار الأقصر، الدكتور مصطفى وزيري، إن الحفل أقيم بساحة المعبد الأمامية وليس داخله، مؤكداً أن الحفل جرى بموافقة جميع الجهات المعنية، نافياً أن تكون ممارسات خارجة عن الذوق العام أو الأخلاقيات تخللت الحفل، حسب ما نقلت صحف محلية.