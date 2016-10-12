ما حقيقة استلام الثوار في سوريا أسلحة مضادة للطائرات بعد ظهور الكوبرا في درعا؟

صحيفة المرصد-اورينت: انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الإثنين، صورة لمقاتل من الجيش السوري الحر، يحمل صاروخاً من طراز “كوبرا” مضاد للطائرات في ريف درعا، حيث عمد “رامي عبد الرحمن” مدير ما يسمى “المرصد السوري لحقوق الإنسان” على الترويج بأن الفصائل الثورية تلقت دفعات من الأسلحة النوعية من بعض الدول الخليجية تتضمن أسلحة مضادة للدروع وأخرى مضادة للطائرات.

وفي التفاصيل، ظهر مقاتل من الجيش السوري الحر خلال إطلاقه صاروخ من طراز “كوبرا” أثناء محاولته التصدي لطائرة حربية شنت سلسلة غارات على مدينة داعل بريف درعا الشمالي، إلا أنه لم يصب الهدف بسبب قيام الطائرة بإلقاء بوالين حرارية بعد تنفيذ غاراتها.

ويؤكد العقيد “زياد الحريري” قائد “لواء الكرامة” الذي ينتشر بشكل رئيسي في مدينة داعل ومحيطها أن الصاروخ الذي استخدم يوم أمس في ريف درعا هو من طراز “كوبرا” الذي يعتبر من الجيل القديم من مضادات الطائرات المحمولة على الكتف، والتي اغتنمت الفصائل الثورية كمية منها بعد تحريرها اللواء 82 في مدينة الشيح مسكين مطلع عام 2015.