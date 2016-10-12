هل يخسر الناس وظائفهم؟!

من أهداف الرؤية الوطنية المستقبلية، خفض نسبة البطالة بين المواطنين وخلق فرص العمل مع تأهيل القطاع الخاص ليكون حاضنة توليد فرص العمل، لكن الخشية اليوم هي من خسارة الكثير من المواطنين لوظائفهم في القطاع الخاص مع إظهار العديد من الشركات عزمها على تسريح العديد من موظفيها، خاصة الشركات المرتبطة بقطاعات الأعمال والمشاريع الحكومية!

الأكيد أن هناك حالة قلق لدى كثير من المواطنين في مختلف قطاعات القطاع الخاص من خسارة وظائفهم، وهذا القلق يتزايد مع مظاهر التقشف الحكومي، ومؤشرات الانكماش الاقتصادي، وبوادر التحصيل الضريبي!

حتى سوق الأسهم الذي كان وسيلة لشريحة واسعة من المواطنين لكسب الرزق وزيادة الدخل، تُرك في مهب ريح المجهول ليتحول إلى ثقب أسود يلتهم المدخرات دون أن يفسر أحد للمستثمرين لماذا لا يعكس السوق حقيقة ما ينشر في وسائل الإعلام من تصريحات تؤكد على متانة الاقتصاد السعودي وتبشر بنموه الواعد، فالسوق يغرق في شبر من الماء، ولا يبدو أن هناك من هو مهتم بمد اليد لانتشاله أو إلقاء طوق النجاة لإنقاذه!

هناك حاجة ماسة لبث الطمأنينة في القطاع الخاص، ومباشرة خطوات تأهيله ليتحمل مسؤولياته في دفع عجلة التنمية وخلف فرص العمل وتلبية متطلبات العيش الكريم للمواطنين!

باختصار.. هناك حاجة لترجمة الأقوال إلى أفعال!

نقلا عن عكاظ