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بالفيديو : مصرع “ذئب” على يد مواطن بعدما هاجمه أثناء نومه

12 أكتوبر, 2016 , 4:50 ص
بالفيديو : مصرع “ذئب” على يد مواطن بعدما هاجمه أثناء نومه
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صحيفة المرصد: تناقل رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، فجر أمس الثلاثاء، يظهر أنه تمكن من قتل ذئب في إحدى المناطق الصحراويةبالمملكة.واوضح” المواطن” إنه فوجئوا بالذئب يهاجمهم أثناء نومهم ، إلا أنهم تمكنوا من مطاردته وقتله.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 17
    12 أكتوبر, 2016 , 5:44 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    سبحان الله□■خ ن
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  2. 16
    12 أكتوبر, 2016 , 5:42 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🔫🐺🎪🚗
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  3. 15
    12 أكتوبر, 2016 , 5:37 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اصلا الحيوانات البرية يعشن ويمتن وهن بالبر مايحطونهن بحديقة حيوانات وبعضهن الذئاب والكلاب الضالة يمكن يبن الحظارة 😂نشوفهن احيانا بالمدن والقرى خطرات
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  4. 14
    12 أكتوبر, 2016 , 5:33 ص

    متابع عن بعد

    ذئب اقترب من مجموعة ذئاب بالخطأ فكانت نهايته المؤلمة .
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  5. 13
    12 أكتوبر, 2016 , 5:32 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    أكثر شيء يخوف إذا رحت للبر اذاكنا بليل وتسمع عواء الذئب 🙉🙈💔
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  6. 12
    12 أكتوبر, 2016 , 5:18 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    حيوان مفترس يبيهم يلاعبونه أو يوكلونه وهم يقولون هجم علينا الإنسان إذا هجم عليك يبي يقتلك تدافع عن نفسك وتقتله فكيف با الذئب ❗
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  7. 11
    12 أكتوبر, 2016 , 5:16 ص

    عنبه روحي صلي ونامي
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  8. 10
    12 أكتوبر, 2016 , 5:12 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    🐺من عنده قصة أو موقف طريف مضحك أو يخوف صارله مع كلب اوذئب اوي شيء صارله بالبر يذكره لنا
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  9. 9
    12 أكتوبر, 2016 , 5:07 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اللي يروح للبر لازم ترمي سفرتك بعيد عن مكان الجلوس أو النوم وتخليها مفتوحة ليأكل منها حيوان أو طير وتكب على الجوانب تراب لكي ماتطير
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  10. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 5:06 ص

    سعيد فرحان

    شكلهم لاقينه في الارض مذبوح ميت وسفطو يصورون ويهايطون هههههههههههه
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  11. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 5:06 ص

    مزارع من أرض الطيبين

    للعقول الراقية بمعنى يموت الأنسان وتعيش الحيوانات المفترسة هل هذا يعقل علشان حياة فطرية وكلام مكول خيرة
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  12. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 5:03 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    يمكن الذئب زوجته والده وراح يبحث لها عن أكل ا ويبحث عن أكل لبزرانه 😢 كل شيء جائز□مدري وش يسمون فقلت بزران ■الكلب يقال لبزره جرو
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  13. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 5:02 ص

    البواب

    همج هذا حيوان على وشك الانقراض كان مسكوه ولم يقتلوه اوتركوه انتم تعديتو على مكانه هو لم يدخل المدن بل في مكانه في الصحراء
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  14. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 4:59 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    هجم عليهم مو حرام يدافع عن نفسه وايضا هو معروف انه مفترس واذا تركوه 🐺وكملو نومهم راح يرجع لهم ويمكن تنتهي حياتهم
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  15. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 4:56 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اتوقع الذئب شم بقايا طعامهم اللي كابينه بسفرتهم اوبه بقايا اكلهم بقدر🍗🍖
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  16. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 4:55 ص

    احمد

    محرم لايجوز فيه القتل أو الصيد أو قطع الأشجار. .وبعدين تهديد للحياة الفطرية
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  17. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 4:54 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    🐺💔 الذئب هجم عليهم وهم نايمين المفروض تنامون بخيمة🎪___وأيضا اللحين الدنيا تخوف إرهابيين غير الذئاب والثعابين
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