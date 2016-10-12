بالفيديو : مصرع “ذئب” على يد مواطن بعدما هاجمه أثناء نومه

صحيفة المرصد: تناقل رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، فجر أمس الثلاثاء، يظهر أنه تمكن من قتل ذئب في إحدى المناطق الصحراويةبالمملكة.واوضح” المواطن” إنه فوجئوا بالذئب يهاجمهم أثناء نومهم ، إلا أنهم تمكنوا من مطاردته وقتله.
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تعليقات ( 17 )
↩🌟ريما Rima 🌟↩سبحان الله□■خ ن
↩🌟ريما Rima 🌟↩🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🔫🐺🎪🚗
↩🌟ريما Rima 🌟↩اصلا الحيوانات البرية يعشن ويمتن وهن بالبر مايحطونهن بحديقة حيوانات وبعضهن الذئاب والكلاب الضالة يمكن يبن الحظارة 😂نشوفهن احيانا بالمدن والقرى خطرات
متابع عن بعدذئب اقترب من مجموعة ذئاب بالخطأ فكانت نهايته المؤلمة .
↩🌟ريما Rima 🌟↩أكثر شيء يخوف إذا رحت للبر اذاكنا بليل وتسمع عواء الذئب 🙉🙈💔
↩🌟ريما Rima 🌟↩حيوان مفترس يبيهم يلاعبونه أو يوكلونه وهم يقولون هجم علينا الإنسان إذا هجم عليك يبي يقتلك تدافع عن نفسك وتقتله فكيف با الذئب ❗
↩🌟ريما Rima 🌟↩🐺من عنده قصة أو موقف طريف مضحك أو يخوف صارله مع كلب اوذئب اوي شيء صارله بالبر يذكره لنا
↩🌟ريما Rima 🌟↩اللي يروح للبر لازم ترمي سفرتك بعيد عن مكان الجلوس أو النوم وتخليها مفتوحة ليأكل منها حيوان أو طير وتكب على الجوانب تراب لكي ماتطير
سعيد فرحانشكلهم لاقينه في الارض مذبوح ميت وسفطو يصورون ويهايطون هههههههههههه
مزارع من أرض الطيبينللعقول الراقية بمعنى يموت الأنسان وتعيش الحيوانات المفترسة هل هذا يعقل علشان حياة فطرية وكلام مكول خيرة
↩🌟ريما Rima 🌟↩يمكن الذئب زوجته والده وراح يبحث لها عن أكل ا ويبحث عن أكل لبزرانه 😢 كل شيء جائز□مدري وش يسمون فقلت بزران ■الكلب يقال لبزره جرو
البوابهمج هذا حيوان على وشك الانقراض كان مسكوه ولم يقتلوه اوتركوه انتم تعديتو على مكانه هو لم يدخل المدن بل في مكانه في الصحراء
↩🌟ريما Rima 🌟↩هجم عليهم مو حرام يدافع عن نفسه وايضا هو معروف انه مفترس واذا تركوه 🐺وكملو نومهم راح يرجع لهم ويمكن تنتهي حياتهم
↩🌟ريما Rima 🌟↩اتوقع الذئب شم بقايا طعامهم اللي كابينه بسفرتهم اوبه بقايا اكلهم بقدر🍗🍖
احمدمحرم لايجوز فيه القتل أو الصيد أو قطع الأشجار. .وبعدين تهديد للحياة الفطرية
↩🌟ريما Rima 🌟↩🐺💔 الذئب هجم عليهم وهم نايمين المفروض تنامون بخيمة🎪___وأيضا اللحين الدنيا تخوف إرهابيين غير الذئاب والثعابين