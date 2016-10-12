بالفيديو : مصرع “ذئب” على يد مواطن بعدما هاجمه أثناء نومه

صحيفة المرصد: تناقل رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، فجر أمس الثلاثاء، يظهر أنه تمكن من قتل ذئب في إحدى المناطق الصحراويةبالمملكة.واوضح” المواطن” إنه فوجئوا بالذئب يهاجمهم أثناء نومهم ، إلا أنهم تمكنوا من مطاردته وقتله.