خفر السواحل الأمريكى يعثر على الضابط المفقود

صحيفة المرصد: عثر خفر السواحل الأمريكي على جثة الملازم المفقود محمد بن جروه السبيعي الذي توفي غرقاً فجر السبت الماضي في شوطئ خليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة أمريكية وقد وجدوا جثته على بعد خمسة كيلومترات من الفندق الذي كان يقطن فيه قرب خليج المكسيك.

وبحسب صحيفة عكاظ قال راجح بن جروه (ابن عّم المبتعث السعودي المفقود) طلبنا عدم تشريح جثة محمد وتسليمنا إياها.