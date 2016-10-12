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خفر السواحل الأمريكى يعثر على الضابط المفقود

12 أكتوبر, 2016 , 7:51 ص
خفر السواحل الأمريكى يعثر على الضابط المفقود
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صحيفة المرصد: عثر خفر السواحل الأمريكي على جثة الملازم المفقود محمد بن جروه السبيعي الذي توفي غرقاً فجر السبت الماضي في شوطئ خليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة أمريكية وقد وجدوا جثته على بعد خمسة كيلومترات من الفندق الذي كان يقطن فيه قرب خليج المكسيك.

وبحسب صحيفة عكاظ قال راجح بن جروه (ابن عّم المبتعث السعودي المفقود) طلبنا عدم تشريح جثة محمد وتسليمنا إياها.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 9:11 ص

    شايل همك ولا همك

    غفر الله له ورحم الشهيد محمد و الهم والديه و احبابه الصبر و السلوان. انا لله وانا اليه راجعون
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  2. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 8:30 ص

    رايقة وفايقة

    الله يرحمه ويغمد روحه الجنه ويصبر امه واهله لاحول ولاقوة الا بالله
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  3. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 8:15 ص

    مراقب

    الله يرحمه ، شهيد باذن الله
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  4. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 8:14 ص

    فارس الزهراني

    شهيد ان شاء الله فهو غريق رحمه الله وصبر اهله وذويه
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  5. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 8:02 ص

    SAMIR

    الله يرحمه ويصبر اهله
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  6. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 8:00 ص

    شايم

    الله يرحمه ويجبر عزاكم وخيرا سويتو
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  7. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 7:57 ص

    عبدالسميع اللميع

    اسئل الله له المغفره والرحمه وان ينزل على اهله ومحبيه السكينه وان يعوضه في شبابه خيراً
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  8. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 7:55 ص

    الكنق

    الله يرحمه ويصبر اهله .. ولا تدري نفس بأي ارض تموت . القدر والمكتوب دفع به الى الابتعاث والى السباحه حتى يلقى حتفه في خليج المكسيك
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