خفر السواحل الأمريكى يعثر على الضابط المفقود

صحيفة المرصد: عثر خفر السواحل الأمريكي على جثة الملازم المفقود محمد بن جروه السبيعي الذي توفي غرقاً فجر السبت الماضي في شوطئ خليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة أمريكية وقد وجدوا جثته على بعد خمسة كيلومترات من الفندق الذي كان يقطن فيه قرب خليج المكسيك.
وبحسب صحيفة عكاظ قال راجح بن جروه (ابن عّم المبتعث السعودي المفقود) طلبنا عدم تشريح جثة محمد وتسليمنا إياها.
تعليقات ( 8 )
شايل همك ولا همكغفر الله له ورحم الشهيد محمد و الهم والديه و احبابه الصبر و السلوان. انا لله وانا اليه راجعون
رايقة وفايقةالله يرحمه ويغمد روحه الجنه ويصبر امه واهله لاحول ولاقوة الا بالله
مراقبالله يرحمه ، شهيد باذن الله
فارس الزهرانيشهيد ان شاء الله فهو غريق رحمه الله وصبر اهله وذويه
SAMIRالله يرحمه ويصبر اهله
شايمالله يرحمه ويجبر عزاكم وخيرا سويتو
عبدالسميع اللميعاسئل الله له المغفره والرحمه وان ينزل على اهله ومحبيه السكينه وان يعوضه في شبابه خيراً
الكنقالله يرحمه ويصبر اهله .. ولا تدري نفس بأي ارض تموت . القدر والمكتوب دفع به الى الابتعاث والى السباحه حتى يلقى حتفه في خليج المكسيك