مستشفى بمكة يصدر شهادة وفاة لمواطن على قيد الحياة

صحيفة المرصد: فوجئ المواطن «محمد جبريل» 42 عاما بأن مراجعته لأحد مستشفيات العاصمة المقدسة منتصف شهر ذي الحجة الماضي، أن تكون سببا في إدراج اسمه ضمن أعداد المتوفين،وزادت بإصدار المستشفى شهادة «تبليغ وفاة» تعود للمواطن نفسه, مفادها وفاة المواطن جبريل بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، دون أدنى مسؤولية لفداحة ذلك الخطأ والضرر الذي لحق بالمواطن جراء إدراج اسمه ضمن المتوفين وهو على قيد الحياة.
وأضاف المواطن المتضرر محمد جبريل ,بحسب صحيفة المدينة, أنه في 20 ذي الحجة الماضي اصطحب شقيق زوجته «نيجيري الجنسية» الذي جاء للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج إلى المستشفى بسبب تعرض الأخير لوعكة صحية أدخل على إثرها قسم التنويم بذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وزود المواطن استقبال المستشفى بمعلومات عن المريض حسب معلومات جواز الحج، بهدف استكمال الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.
وأضاف: وبعد تنويم «شقيق زوجته» بيوم واحد راجع المستشفى بهدف الاطمئنان والزيارة غير أن الأطباء أفادوا أن المنوم قد فارق الحياة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.
وتابع جبريل عند استكمال استلام الجثة تفاجأت بأن شهادة تبليغ الوفاة الصادرة من المستشفى تعود لي لا إلى المتوفى «النيجيري» وتحوي اسمي وبياناتي، وقد ذيلت بختم مدير المستشفى الذي رفض مقابلتى عند سماعه بالخطأ على حد قوله.
تعليقات ( 14 )
سعيدلاحول ولا قوة الا بالله : قول قسم خخخخخخخ
محب وعاشقالله يرحمه ويصبر اهله
فارس الزهرانيمعناها نسيبك عايش ياجبريل وانت ميت
فارس الزهرانيكأنك انولدت من جديد ياجبريل
فارس الزهرانيانكتب لك عمر جديد ياجبريل وزين ما قبضوا عليك ومباشره على مقبرة المعلاه ..... الله يصلح الحال
علياناي غلطة هذا خطاء فادح مرتبط بعدة جهات الاحوال المدنيه الجوازات المستشفيات البنوك قال اقول غلطة تحد في اي مكان يقال غلطة الشاطر بعشر غلطات
ابو نورهالله. يعينك. والله لن تخلص. بس حاول تخلص موضوعك باي وسيله. واعتذر لمدير المدير المستشفي ان الخطاء. منك انت مت وربي احياك
مراقبعوااااافي يالاخ وصحتك ماعليها سمين ومتعافي ومبروك انك حي،مافيه داعي بالتشهيروالبلبة بسبب هذه الغلطة العادية والتي تحصل كثيروباستمرار تعويض مافيه 😜
عبدالله الجهنيالحمد لله على كل حال واحمد ربك انه اطال في عمرك
زيد اخو عبيدهههههه طيب كيف يشتكي وهو متوفي !!!!!!!!!
محماس اصيمع الهطقاالله يعينك على الاحوال بيندرو عينك
الحرفيلماذا الشهادة اللي قام باعداد الشهاده قد يجوز لأيتقن اللغه العربيه كما ينبغي ومرة الامور مرور سحابت صيف اللي معروف سحب الصيف غير كيثفه وتمر متقطعه وسريعه اي وجاء المدير للتوقيع دون تثبت من الامور وآمن العقوبه 0 ومتعود يوقع والله الستار واكيد تم المرور على عدد من المختصين والحبل على الغارب ولكن نقول الحمد لله طالما لم يصل المقبره وباقي ألأسم والجسم ؟ نحن نحذر من غيرها وان كان قد حصلت تغيير المواليد هذه المصيبه 0 اما غير ذلك حصل ابدال جنازه محل الاخرى نقول الله يصلح الحال وشكرا000
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الحرمانغلطه ومكبريه تحصل في كل مكان جل من لا يسهو يس نو يسهي ولا يسهو الاملاء مضروبه
مراقبالخطاء وارد في كل الاحوال ،وغلطة عادية وتحصل ؟اهم شي يحمد ربه انه مامات، ويسوي مناسبة ويترك عنه المستشفى بحال سبيله بهذه المناسبه، وكلنا معرضين للموت،