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مستشفى بمكة يصدر شهادة وفاة لمواطن على قيد الحياة

12 أكتوبر, 2016 , 8:21 ص
مستشفى بمكة يصدر شهادة وفاة لمواطن على قيد الحياة
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صحيفة المرصد: فوجئ المواطن «محمد جبريل» 42 عاما بأن مراجعته لأحد مستشفيات العاصمة المقدسة منتصف شهر ذي الحجة الماضي، أن تكون سببا في إدراج اسمه ضمن أعداد المتوفين،وزادت بإصدار المستشفى شهادة «تبليغ وفاة» تعود للمواطن نفسه, مفادها وفاة المواطن جبريل بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، دون أدنى مسؤولية لفداحة ذلك الخطأ والضرر الذي لحق بالمواطن جراء إدراج اسمه ضمن المتوفين وهو على قيد الحياة.
وأضاف المواطن المتضرر محمد جبريل ,بحسب صحيفة المدينة, أنه في 20 ذي الحجة الماضي اصطحب شقيق زوجته «نيجيري الجنسية» الذي جاء للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج إلى المستشفى بسبب تعرض الأخير لوعكة صحية أدخل على إثرها قسم التنويم بذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وزود المواطن استقبال المستشفى بمعلومات عن المريض حسب معلومات جواز الحج، بهدف استكمال الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.
وأضاف: وبعد تنويم «شقيق زوجته» بيوم واحد راجع المستشفى بهدف الاطمئنان والزيارة غير أن الأطباء أفادوا أن المنوم قد فارق الحياة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.
وتابع جبريل عند استكمال استلام الجثة تفاجأت بأن شهادة تبليغ الوفاة الصادرة من المستشفى تعود لي لا إلى المتوفى «النيجيري» وتحوي اسمي وبياناتي، وقد ذيلت بختم مدير المستشفى الذي رفض مقابلتى عند سماعه بالخطأ على حد قوله.

ولفت المواطن إلى أنه مكث قرابة 6 أيام ما بين الشرطة والمستشفى لتدارك الأمر الذي ألحق به الضرر النفسي والمعنوي، مطالبا بمحاسبة المقصرين المتسببين الذين كانوا سببا في ذلك وأيضا تسببوا في تأخير دفن الميت – رحمه الله-، مؤكدا أنه تقدم بشكوى رسمية للشؤون الصحية بالمنطقة ممثلة في إدارة حقوق وعلاقات المرضى التي تسلمت بدورها الشكوى متوعدة بتقصي الحقائق ومتابعة الموضوع بشكل عاجل وسريع.

 



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 14
    12 أكتوبر, 2016 , 9:41 ص

    سعيد

    لاحول ولا قوة الا بالله : قول قسم خخخخخخخ
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  2. 13
    12 أكتوبر, 2016 , 9:38 ص

    محب وعاشق

    الله يرحمه ويصبر اهله
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  3. 12
    12 أكتوبر, 2016 , 9:32 ص

    فارس الزهراني

    معناها نسيبك عايش ياجبريل وانت ميت
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  4. 11
    12 أكتوبر, 2016 , 9:31 ص

    فارس الزهراني

    كأنك انولدت من جديد ياجبريل
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  5. 10
    12 أكتوبر, 2016 , 9:30 ص

    فارس الزهراني

    انكتب لك عمر جديد ياجبريل وزين ما قبضوا عليك ومباشره على مقبرة المعلاه ..... الله يصلح الحال
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  6. 9
    12 أكتوبر, 2016 , 8:52 ص

    عليان

    اي غلطة هذا خطاء فادح مرتبط بعدة جهات الاحوال المدنيه الجوازات المستشفيات البنوك قال اقول غلطة تحد في اي مكان يقال غلطة الشاطر بعشر غلطات
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  7. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 8:49 ص

    ابو نوره

    الله. يعينك. والله لن تخلص. بس حاول تخلص موضوعك باي وسيله. واعتذر لمدير المدير المستشفي ان الخطاء. منك انت مت وربي احياك
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  8. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 8:44 ص

    مراقب

    عوااااافي يالاخ وصحتك ماعليها سمين ومتعافي ومبروك انك حي،مافيه داعي بالتشهيروالبلبة بسبب هذه الغلطة العادية والتي تحصل كثيروباستمرار تعويض مافيه 😜
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  9. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 8:43 ص

    عبدالله الجهني

    الحمد لله على كل حال واحمد ربك انه اطال في عمرك
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  10. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 8:41 ص

    زيد اخو عبيد

    هههههه طيب كيف يشتكي وهو متوفي !!!!!!!!!
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  11. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 8:37 ص

    محماس اصيمع الهطقا

    الله يعينك على الاحوال بيندرو عينك
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  12. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 8:34 ص

    الحرفي

    لماذا الشهادة اللي قام باعداد الشهاده قد يجوز لأيتقن اللغه العربيه كما ينبغي ومرة الامور مرور سحابت صيف اللي معروف سحب الصيف غير كيثفه وتمر متقطعه وسريعه اي وجاء المدير للتوقيع دون تثبت من الامور وآمن العقوبه 0 ومتعود يوقع والله الستار واكيد تم المرور على عدد من المختصين والحبل على الغارب ولكن نقول الحمد لله طالما لم يصل المقبره وباقي ألأسم والجسم ؟ نحن نحذر من غيرها وان كان قد حصلت تغيير المواليد هذه المصيبه 0 اما غير ذلك حصل ابدال جنازه محل الاخرى نقول الله يصلح الحال وشكرا000
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  13. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 8:31 ص
    عدد التعليقات:7224

    الحرمان

    غلطه ومكبريه تحصل في كل مكان جل من لا يسهو يس نو يسهي ولا يسهو الاملاء مضروبه
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  14. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 8:29 ص

    مراقب

    الخطاء وارد في كل الاحوال ،وغلطة عادية وتحصل ؟اهم شي يحمد ربه انه مامات، ويسوي مناسبة ويترك عنه المستشفى بحال سبيله بهذه المناسبه، وكلنا معرضين للموت،
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