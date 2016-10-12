الخدمة المدنية تتراجع عن تغريدة الاختصاص بعد 90 دقيقة من نشرها

صحيفة المرصد: بعد تجاهل الرد على استفسارات المواطنين و إلتزام الصمت ,أثار حساب وزارة الخدمة المدنية في موقع “تويتر”، عاصفة من التساؤلات، عقب تغريدة بثتها الوزارة عصر أمس، وتم حذفها بعد ساعة ونصف الساعة تقريبا من بثها. وصاحب هذا التخبط الإعلامي توجيه عدد كبير من المواطنين انتقادات لاذعة للوزارة في مواقع التواصل.

ووفقا لصحيفة الوطن, كان حساب الوزارة قد نشر تغريدة في تمام الساعة 4:33 دقيقة عصر أمس، أكد خلالها أن اختصاص عمل الوزارة ينحصر فيما يتم الإعلان عنه من الوظائف الشاغرة على مستوى الأجهزة الحكومية، ثم المفاضلة فيما بينها بعد ذلك، ليعود مدير الحساب، ويحذف التغريدة بعد ساعة ونصف تقريبا من نشرها.

والجدير بالذكر أن حساب الوزارة توقف عن التغريد منذ أسبوع كامل، وتحديدا منذ 3 أكتوبر الجاري، حيث كانت آخر تغريدة نشرها الحساب في 03/10/2016 بخصوص تكليف آل صنعاء وكيلا للتخطيط وتطوير الموارد البشرية بالوزارة، فيما كانت آخر تغريدة لوزير الخدمة المدنية خالد العرج قبل 28 يوما، وتحديدا في اليوم الوطني للمملكة، قال فيها “أهنئ القيادة الرشيدة وزملائي في الخدمة المدنية والمجتمع السعودي بـ#اليوم_الوطني الذي يلهمنا الإصرار للمضي نحو غد أكثر إشراقا لوطننا”، بينما كان آخر ظهور لمتحدث الوزارة حمد المنيف على “تويتر” في اليوم الأول من الشهر الميلادي الجاري، أي قبل 11 يوما.

جاء تخبط حساب الوزارة في “تويتر”، بعد التزام الوزارة الصمت عقب صدور القرارات الأخيرة المتعلقة بإلغاء وتخفيض بعض البدلات والمميزات لموظفي الدولة، وعدم الرد على استفسارات المواطنين حيال تلك القرارات، إضافة إلى تساؤلات المتقدمات على الوظائف التعليمية النسائية، بسبب تأخر إعلان نتائج الترشيح والمطابقة، عقب إخلالها بموعد الإعلان الذي حددته سابقا، بعد أسبوع من انتهاء التقديم.