صحيفة: «المدنية» تتجه إلى إلغاء نقاط الدورات التدريبية في الترقيات

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية عن نية وزارة الخدمة المدنيَّة إلى إلغاء نقاط الدورات التدريبيَّة في المفاضلة التي تجريها لترقية الموظفين الحكوميين، والتي كانت تُحتسب بست نقاط، ضمن عناصر المفاضلة في الترقية من مرتبة إلى المرتبة الأعلى.

ووفقا لصحيفة المدينة, فإن الوزارة رأت عدم وجود جدوى من وضع نقاط للدورات التدريبيَّة في مفاضلة الترقيات، بعد أن لاحظت حرص شريحة كبيرة من الموظفين، الذين يحصلون على دورات تدريبيَّة من فروع معهد الإدارة في كل من الرياض، وجدة، والدمام على الشهادة التدريبيَّة دون أن يكون للدورة التدريبيَّة إنعكاس على إنتاجيَّتهم، حيث يركِّز الموظَّفون على الشهادة من أجل تقديمها لنقاط المفاضلة للترقية. وبيَّنت المصادر أنَّ الوزارة ستجعل الدورات التدريبيَّة اختياريَّة للموظَّفين الراغبين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، ولكن لن تحتسب ضمن عناصر المفاضلة والترقية.