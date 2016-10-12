طالب يتهم معلم بضربه بسلكٍ كهربائي في مدرسة الخوارزمي بحفر الباطن

صحيفة المرصد: تعهدت إدارة التعليم في حفر الباطن بمعاقبة معلِّمٍ في مدرسة الخوارزمي إذا تبيَّنت صحة اتهام طالبٍ له بضربه بسلكٍ كهربائي، بينما تحدث شقيق الطالب عن محاولة المعلِّم ممارسة «ضغوط اجتماعية» على الأسرة عبر شيوخٍ وأعيان في سعيٍ إلى غلق القضية.

ووفقا لصحيفة الشرق, فإن القضية شغلت مهتمين بالتعليم في المحافظة طالبوا بتوقيع عقوبة رادعة على المعلِّم إذا ثبت تجاوزه منعاً لتكرار مثل هذه التصرفات في المدارس.

شددت إدارة التعليم، على لسان الناطق باسمها زبن الشمري، على رفضها ضرب أي طالب.

وذكَّرت بتعاميمها «التي تمنع الضرب وتؤكد على تفعيل قواعد السلوك والمواظبة في القضايا السلوكية، مع تطبيق جميع النظم والقوانين ضد من يتجاوز ذلك».

وكشف الشمري، عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في موضوع مدرسة الخوارزمي الواقعة في مركز المطرقة.

وأوضح «القضية عند المتابعة حالياً للتحقيق مع المعلم، ومدير التعليم يؤكد أن الإدارة لن تتوانى عن محاسبة المعلم إذا ثبت الضرب أو التعنيف النفسي حتى لو تنازل ولي الأمر».

وعلى موقع «تويتر»؛ أطلق مغرّدون وسم #معلم_يعنف_طالب_بحفر الباطن.

في الوقت نفسه؛ اتهم فارس البقمي(شقيق الطالب) المعلِّمَ بضرب شقيقه بسلك الكهرباء أمام أنظار 3 من معلمي المدرسة والمرشد الطلابي.

وأكد البقمي،تقديم شكوى رسمية إلى مدير التعليم منذ أكثر من أسبوع، و«مع الأسف لم يُتخَذ فيها أي إجراء تجاه المعلم» فيما «تم استخراج تقرير طبي مبدئي من المستشفى قال فيه الطبيب إن شقيقي يحتاج إلى مدة شفاء مبدئية بواقع أسبوعين؛ يتم تحويله بعدها إلى قسم العظام».

وأشار البقمي إلى إرسال المعلِّم شيوخاً وأعياناً «إلى والدي بغرض التنازل عن حق أخي»، فيما لم يتسنَّ الحصول على تعقيب من المعلِّم.