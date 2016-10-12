صحيفة المرصد: تعهدت إدارة التعليم في حفر الباطن بمعاقبة معلِّمٍ في مدرسة الخوارزمي إذا تبيَّنت صحة اتهام طالبٍ له بضربه بسلكٍ كهربائي، بينما تحدث شقيق الطالب عن محاولة المعلِّم ممارسة «ضغوط اجتماعية» على الأسرة عبر شيوخٍ وأعيان في سعيٍ إلى غلق القضية.
ووفقا لصحيفة الشرق, فإن القضية شغلت مهتمين بالتعليم في المحافظة طالبوا بتوقيع عقوبة رادعة على المعلِّم إذا ثبت تجاوزه منعاً لتكرار مثل هذه التصرفات في المدارس.
شددت إدارة التعليم، على لسان الناطق باسمها زبن الشمري، على رفضها ضرب أي طالب.
وذكَّرت بتعاميمها «التي تمنع الضرب وتؤكد على تفعيل قواعد السلوك والمواظبة في القضايا السلوكية، مع تطبيق جميع النظم والقوانين ضد من يتجاوز ذلك».
وكشف الشمري، عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في موضوع مدرسة الخوارزمي الواقعة في مركز المطرقة.
وأوضح «القضية عند المتابعة حالياً للتحقيق مع المعلم، ومدير التعليم يؤكد أن الإدارة لن تتوانى عن محاسبة المعلم إذا ثبت الضرب أو التعنيف النفسي حتى لو تنازل ولي الأمر».
وعلى موقع «تويتر»؛ أطلق مغرّدون وسم #معلم_يعنف_طالب_بحفر الباطن.
في الوقت نفسه؛ اتهم فارس البقمي(شقيق الطالب) المعلِّمَ بضرب شقيقه بسلك الكهرباء أمام أنظار 3 من معلمي المدرسة والمرشد الطلابي.
وأكد البقمي،تقديم شكوى رسمية إلى مدير التعليم منذ أكثر من أسبوع، و«مع الأسف لم يُتخَذ فيها أي إجراء تجاه المعلم» فيما «تم استخراج تقرير طبي مبدئي من المستشفى قال فيه الطبيب إن شقيقي يحتاج إلى مدة شفاء مبدئية بواقع أسبوعين؛ يتم تحويله بعدها إلى قسم العظام».
وأشار البقمي إلى إرسال المعلِّم شيوخاً وأعياناً «إلى والدي بغرض التنازل عن حق أخي»، فيما لم يتسنَّ الحصول على تعقيب من المعلِّم.
طالب يتهم معلم بضربه بسلكٍ كهربائي في مدرسة الخوارزمي بحفر الباطن
صحيفة المرصد: تعهدت إدارة التعليم في حفر الباطن بمعاقبة معلِّمٍ في مدرسة الخوارزمي إذا تبيَّنت صحة اتهام طالبٍ له بضربه بسلكٍ كهربائي، بينما تحدث شقيق الطالب عن محاولة المعلِّم ممارسة «ضغوط اجتماعية» على الأسرة عبر شيوخٍ وأعيان في سعيٍ إلى غلق القضية.
تعليقات ( 17 )
ام الغاليقبل يضربونا بالعصي مسطره باليد بالكف بس ولاهو قوي مره وبعدها خلاص تعلمنا من الضرب مهو الحين ياكثر مسطهم ولافيه فايده عقدوهم
ام الغاليولي يقول كنا نضرب تراكم غثيتونا صح كنا نضرب قبل وانا اشهد لذلك ولهم هيبه بس مهو بسوط و هوز علامات بالظهر والرقبه كاني داخله مكان تعذيب
ام الغاليعلي كثر ضربهم وتعنيفهم مالهم هيبه يعني السبب بطريقه تعاملهم الضرب يولد الانفجار صدقوني الاسلوب مع الطالب والاحترام وبعض والاطفال تشجيع يحترمونك اكثر
ياسر11ياما عضيت الارض من جلد المدرسين واذا قلت لبوي الله يرحمة - قال الضربة اللي ماتموتك تقويك ونا ابوك -يامل الجنة الباردة
ام الغ2اليكانه داخل معتقل مهو مدرسه اذا مخطي الطالب ضعيف مستواه خذ تعهد بلغ ولي امره هاوشه مهو علامات تعذيب و سبحان الله علي كثر ضربهم المعلمين ضرب تعنيف مالهم
ام الغاليتعليق 11 منصور شكلك مدرس المعلم مهو حاي يربي عيالهم جاء يادي واجبه علي اكمل وجه وخلاص وحتي لو اخطي الطالب مهو ضرب بسوط كل جسمه وظهره خطوط كانه داخل مع
منصورالصراحةوبدون زعل بعض الطلاب ماينفع معهم الا الضرب وعسايجيب نتيجة
ابو زايداتمنى يرجع التعليم مثل أول ويعطى المعلم هيبته اقسم بالله يوم حنا صغار يضربونا ضرب وجلد وتخرجنا والحين نشوفهم نقدرهم ونحترمهم
جنوبيه *اخو(بالصميم ) اقسم بالله كلامك صحيح بعضهم يتعاطى الله لايبلانا وواعرفهم ومتاكده قريبين من نفس الجماعه الله يستر عليهم
شريفهتقوم القيامه اذا معلم اعتدى على طالب. واذا معلم انضرب من طالب او ولي امر ولا تسمع كلمه وحده من اداره التعليم؟؟؟ ي بلادي واصلي!!!!
م ع ل مبالصميم اثبت ان المعلمين ي******
ام الغاليواذا اخطي او مستواه ضعيف بلغ ولي أمره بس التعنيف هذا غلط
ام الغاليابعرف ليش الضرب الوحشي للطلاب إذا طفل راح يتعب نفسيآ وتعقده حرام واذا بالمتوسط تحرجه بعذره لو انتقم المدرسه تهئ الطفل جو والشباب وعي وإذا اخطي اوضعيف
بالصميميجب المعاقبه والتشديد في ذلك وين حنا فيه هذا تعليم ولا حلبة مصارعه ؟ وبعض المعلمين مرضى نفسيين وبعضهم يتعاطى ويجب الكشف والتأكد من ذلك ..
العنزياستغفر الله العظيم وأتوب اليه
جنوبيه *حسبي الله هذا ضرب هذي وحشيه ولو ثبت عليه يعني ينتظرون ايش والله لو انا مكان ابوه لروح اكسر يده 💔
07عيني في عينك😎😎🤔