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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

12 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء
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1

الجزيرة-طلال الشعشاع

2

الجزيرة-رشيد السليم

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-منال محمد

5

الجزيرة-سعود الماضي

6

الجزيرة-مفرح الزيادي

7

الجزيرة-محمود الهمزاني

8

الجزيرة-عبد الله المرزوق

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-الكاريكاتير

12

الوطن-خالد

13

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 14
    12 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص

    -

    صباح الخير للجميع للإخوة والاخوات الكرام ...
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  2. 13
    12 أكتوبر, 2016 , 11:45 ص

    منال

    ياعطر الشوق ؛ ياملح الذوق ؛ يانور الشمس ؛ ياجنون الهمس ؛ يسعد صباحك ؛ انت وبس : وصباحك ياسارونه
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  3. 12
    12 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    يرتـاح لـه قلبـي من بد كـل النـاس... فيـه جذبني الشعــور اللـي أحـبــه ...صعب أوصف شعُوري والاحساس ....گيف أوصفـه مدري !! لكني أحبّــه💕
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  4. 11
    12 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    يـقولون العمر رحلة وانا اقول الـعُمر تـخمين/ يجيب الله محطات الحنين و نـلتقي صدفة !! ♥⇦••
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  5. 10
    12 أكتوبر, 2016 , 11:34 ص
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    يا كفيف القلب مافادك بصر ○° العمى بالقلب♡ما هو بالعيون !
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  6. 9
    12 أكتوبر, 2016 , 11:28 ص
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    اسعد الله اوقاتكم بكل خير...
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  7. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    🌷حياتي علمتني أن الحب أخلاق قبل أن يكون مشآعر وأن الإحترام أساس أي تعامل مهما كان نوعه وأن العوآطف إذا تمادت أكثر من اللازم أصبح صاحبها مغفل...
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  8. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 11:19 ص

    حسيبك الله....

    ‏بين تـأكيدي و ما بين احتـمالي.. // اكتشفت اشياء مابي اكتشفها.. *** ✨ الامور اللي تنقّص قدر .. غالي.. // والله ان ودي اموت ولا اعرفها .***
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  9. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 11:03 ص

    القناص2

    قال الشاعر/ لكن حضي دري والروح متعبها/ مفادني حسن تاديبى مع امثالي/
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  10. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 11:01 ص

    عندليب

    كاريكاتير ـ ربيع ـ صدق والله وأحذر الجميع من مكتب **** وتراهم يسحبون عليكم .
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  11. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص
    عدد التعليقات:7226

    الحرمان

    تتغير المعرفات والخط واحد
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  12. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص
    عدد التعليقات:7226

    الحرمان

    السلام عليكم ورحمه الله
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  13. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج 🃏 رشيد سليم .. الطاقية في الكركتير لا تمسح ماضيك الأسود مع التعصب .. اللهم إني صائم .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
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  14. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 10:42 ص

    منال

    لاتحسب إن نفسي رخيصه بس لجل عينك يرخصلك حالي أحبك وأتمنالك حياة سعيده وأحطك تاج فوق الغلا ياغالي أبد مانسى اللي وقف معي بلحظه صعيبه يانجم بالسماء عالي
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