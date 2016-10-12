شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

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تعليقات ( 14 )
-صباح الخير للجميع للإخوة والاخوات الكرام ...
منالياعطر الشوق ؛ ياملح الذوق ؛ يانور الشمس ؛ ياجنون الهمس ؛ يسعد صباحك ؛ انت وبس : وصباحك ياسارونه
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّيرتـاح لـه قلبـي من بد كـل النـاس... فيـه جذبني الشعــور اللـي أحـبــه ...صعب أوصف شعُوري والاحساس ....گيف أوصفـه مدري !! لكني أحبّــه💕
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّيـقولون العمر رحلة وانا اقول الـعُمر تـخمين/ يجيب الله محطات الحنين و نـلتقي صدفة !! ♥⇦••
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّيا كفيف القلب مافادك بصر ○° العمى بالقلب♡ما هو بالعيون !
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّاسعد الله اوقاتكم بكل خير...
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّ🌷حياتي علمتني أن الحب أخلاق قبل أن يكون مشآعر وأن الإحترام أساس أي تعامل مهما كان نوعه وأن العوآطف إذا تمادت أكثر من اللازم أصبح صاحبها مغفل...
حسيبك الله....بين تـأكيدي و ما بين احتـمالي.. // اكتشفت اشياء مابي اكتشفها.. *** ✨ الامور اللي تنقّص قدر .. غالي.. // والله ان ودي اموت ولا اعرفها .***
القناص2قال الشاعر/ لكن حضي دري والروح متعبها/ مفادني حسن تاديبى مع امثالي/
عندليبكاريكاتير ـ ربيع ـ صدق والله وأحذر الجميع من مكتب **** وتراهم يسحبون عليكم .
عدد التعليقات:7226
الحرمانتتغير المعرفات والخط واحد
عدد التعليقات:7226
الحرمانالسلام عليكم ورحمه الله
ااببووححمموودد🃏 المهرج 🃏 رشيد سليم .. الطاقية في الكركتير لا تمسح ماضيك الأسود مع التعصب .. اللهم إني صائم .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
مناللاتحسب إن نفسي رخيصه بس لجل عينك يرخصلك حالي أحبك وأتمنالك حياة سعيده وأحطك تاج فوق الغلا ياغالي أبد مانسى اللي وقف معي بلحظه صعيبه يانجم بالسماء عالي