بالفيديو: مطاردة متهورة بين سيارتين يؤدي إلى انحراف إحداهن وعكسها للطريق

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد المارة في طريق أبو بكر الصديق بشمال الرياض لمطاردة بين سيارتين واحدة من نوع “دينا” والأخرى سيارة صغيرة كادت أن تنتهي بكارثة.

ويظهر بالمقطع المطاردة الحامية بين السيارتين كما لو أن هناك مشكلة بينهما ,حيث تتبع كلاً منهما الأخرى كلما تنقلت بين مسارات الطريق، حتى ظهر أحد المخارج فخرجت إليه “الدينا” وتبعتها السيارة الأخرى، قبل أن تنحرف “الدينا” عن مسارها بسبب السرعة لتعود وتهرب من قائد السيارة عاكسة الطريق إلى الشارع الرئيسي مرة أخرى.