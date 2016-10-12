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خادم الحرمين يوجه بتسهيل ونقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بصنعاء

12 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص
خادم الحرمين يوجه بتسهيل ونقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بصنعاء
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صحيفة المرصد-واس:وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف ومع الحكومة اليمنية الشرعية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة لتسهيل ونقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بمدينة صنعاء التي وقعت يوم السبت بتاريخ 7 / 1 / 1438هـ الموافق 8 / 10 / 2016م الذين تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن .ويأتي هذا التوجيه الكريم إمتداداً لأعمال المركز والمبادرات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 11:38 ص

    انسان ف*****

    هذا المسلم الحق هذاملك الانسانيةهذاملك القلوب نفديك بأبنأناوانفسنا يابو فهد يملك الانسانية هذا الملك الحنون الله يحفظه وينصره على من عداه حبيب الشعب
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  2. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص

    ااببووححمموودد

    الأيام ستكشف أن من خلف الحادث .. هو عفاش صنعاء .. شهم يا نسل الأحرار ✋
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  3. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص

    منصور

    مع العلم ان السعودية ماهي السبب الا ان النفس الابية ترفض الا ان تنقذ وتساعدوتشارك الاشقاءفي العالم ومساعدتهم في محنهم اللتي تسبب فيهااعدائهم
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  4. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص

    منصور

    تسلم يابوفهدهذاطبعك وحنا ربعك
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  5. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 11:24 ص

    راجح الشريف

    جزاك الله خيرا باابو فهد
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