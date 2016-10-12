حفر الباطن:القصاص من جانٍ طعن مواطناً بالسكين وألقاه في أحد الآبار المهجورة

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة وفيما يلي نص البيان :

أقدم / عايد بن سحمان بن مزاوم الحبلاني العنزي – سعودي الجنسية – على قتل / نواف بن ساير بن عقيل العنزي – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه بسكين وإلقائه في إحدى الآبار المهجورة مما أدى إلى وفاته .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولإقرار الجاني بقيامه بإخبار المجني عليه بأنه سيذهب به إلى أصحاب له ثم خداعه بعد ذلك وقيامه بدفعه والتماسك معه وطعنه ثم إلقائه في أحد الآبار المهجورة فقد تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / عايد بن سحمان بن مزاوم الحبلاني العنزي – سعودي الجنسية – اليوم الأربعاء 11/ 1/ 1438هـ بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية .