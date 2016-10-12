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كشف تفاصيل العثور على جثة الضابط السعودي…قطعت شواطئ أمريكا ووصلت قرب المكسيك

12 أكتوبر, 2016 , 12:44 م
كشف تفاصيل العثور على جثة الضابط السعودي…قطعت شواطئ أمريكا ووصلت قرب المكسيك
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صحيفة المرصد:أنهى زوجان مُسِنَان سيناريو قصة اختفاء جثمان الضابط السعودي الذي غرق في أحد شواطئ ولاية “تكساس الأمريكية”، السبت الماضي، عقب قيامه بنزهة بحرية برفقة زملائه المبتعثين من كلية الملك عبدالعزيز الحربية الذين قدِموا قبل 3 أسابيع من أجل الانخراط في دورة طيران لمدة عامين.

ووفقاً لموقع”سبق”كان زوجيْن مُسِنَيْن يتجوّلان بالقرب من شواطئ دولة المكسيك، ليُشاهدا جثّة رجل تقع على مقربة منهما، وقد اتضح عليها كثرة البقاء في البحر فترة ليست بالقصيرة؛ ليُبادرا فوراً بإبلاغ السلطات الأمنية.

وقال رفيق دربه في الرحلة المؤلمة ومَن يستعد لإنهاء دراسته في تخصُّص الهندسة الكهربائية بالولايات المتحدة الأمريكية “راجح السبيعي”: “كُنت أتناول وجبة الإفطار، وأبلغني أحد الأقارب بتوافر معلومات تُشير للعثور على جثمان الغريق، وبانتقالي لاستطلاع ذلك في مركز الشرطة، أفادوني فعلاً بصحة ذلك، ووجود الجثمان لديهم”.

وأضاف: “حاولت رؤيته وبرفقتي دبلوماسيون سعوديون، ولكن كان هناك إلحاحٌ شديدٌ بألا أنظر له خوفاً على صحتي، وعن كون تلك المشاهد تظل عالقةً بالأذهان؛ الأمر الذي جعلني أتريّث في طلبي، رغم شوقي الكبير لتقبيله وحضنه”.. مُشيراً إلى أن السلطات الأمنية هناك طلبت إجراء فحوص طبية وأشعة مقطعية للتأكّد من سبب الوفاة كإجراءٍ قانوني.

وعن موقع العثور عليه، أفاد “السبيعي”؛ بأن جثمانه – تقبّله الله في الشهداء -، قطع شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية، وعُثر عليه بمقربة من حدود المكسيك، وتحديداً على بُعد 3 كم من الأخيرة.

ووصف صدمة والدته فور سماعها بالقصة بمبادرتها بالسجود لله صبراً وحمداً وشكراً على ما جرى لفلذة كبدها، وعن كونه من الشهداء – إن شاء الله – إثر نطقه بالشهادة في آخر لحظات حياته.

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تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 13
    12 أكتوبر, 2016 , 13:41 م

    صرخة صمت

    الله يغفر له ويرحمه وإن شاء الله انه شهيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من مات غريبآ او غريقآ مات شهيدآ ) الله يصبر اهله ويجعلهم من المحتسبين
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  2. 12
    12 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    محب مرصد

    الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله
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  3. 11
    12 أكتوبر, 2016 , 13:29 م
    عدد التعليقات:2073

    توووووونسية

    لاحول ولاقوة إلا بالله إلله يتغمدو بواسع رحمته ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسوان
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  4. 10
    12 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    زائر

    ***الله يرحمه ويغفر له ويسكن روحه الجنة . ويعظم أجر ذويه. ******
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  5. 9
    12 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    أماني

    مخالف للنشر
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  6. 8
    12 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    M

    الله يرحمه
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  7. 7
    12 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    D.r

    وهم انقذوه حتى نشكرهم .
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  8. 6
    12 أكتوبر, 2016 , 13:12 م

    ابها الخميس

    تعليق 4 اش سوو فرق الانقاذ . الرجال غرق الله يرحمه ولا حصله الى المواطنين
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  9. 5
    12 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    منصور

    رحمه الله رحمة واسعة والهم اهله الصبر والسلوان
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  10. 4
    12 أكتوبر, 2016 , 13:03 م
    عدد التعليقات:4031

    العنيد

    الله يرحمه ويعظم اجر اهله وولاة امرنا والشعب السعودي .... والشكر لفرق الانقاذ الامريكيه
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  11. 3
    12 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    الجنوبي

    رحمه الله رحمة واسعة والهم اهله الصبر والسلوان
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  12. 2
    12 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    اخو صيته

    الله يصبر امه ويرحمه
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  13. 1
    12 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    جنوبيه *

    الله يرحمه
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